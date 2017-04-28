МИА "Россия сегодня" выступит информационным партнером экспедиции "Гогланд"

МИА "Россия сегодня" уже второй год оказывает информационную поддержку комплексной экспедиции "Гогланд", заявил на пресс-конференции Русского географического общества советник главного редактора агентства Алексей Савицкий.

"На сайте РИА Новости, посвященном Году экологии, есть специальный раздел, где можно найти информацию по истории внешних островов Финского залива и ознакомиться с деятельностью экспедиции. В разделе также присутствует мультимедийная карта внешних островов Финского залива, на которой в интерактивной форме показана история и особенности островов", — сказал он.

Кроме того, по его словам, в этом году в экспедиции примут участие 11 волонтеров из Китая, которые отправятся вместе с группой экологов из России на остров Соммерс. Информационное агентство и радио Sputnik, являющееся частью МИА "Россия сегодня", выступит информационным партнером российско-китайской части экспедиции.

"Партнером экспедиции выступит портал Sputnik China. На нашем сайте на китайском языке будет создан специальный раздел, который будет в режиме онлайн вещать о мероприятиях, происходящих в рамках экспедиции", — рассказал Савицкий.

Он также отметил, что поддержка экспедиции не ограничивается информационным сопровождением. Как и в прошлом году, сотрудники агентства примут участие в экологической вахте наравне с другими волонтерами со всей России и на протяжении двух недель будут участвовать в очистке внешних островов Финского залива.

"Это уже становится доброй традицией, и мы рады, что у нас есть возможность повлиять на экологию нашей страны", — подчеркнул Савицкий.

По его словам, защита окружающей среды, привлечение общественного внимания к вопросам экологии и повышение экологической грамотности населения является одним из приоритетных направлений деятельности МИА "Россия сегодня".

В рамках объявленного в 2017 году Года экологии агентство подписало соглашение об информационном взаимодействии с министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Также медиагруппа запустила в московских редакциях корпоративную программу "Зеленый офис", которая предусматривает экономию и грамотную утилизацию таких ресурсов, как бумага, батарейки и электричество.