Теория заблуждений: китайские наемники в Красной Армии

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: китайские наемники в Красной Армии © Радио Sputnik

Китайцы одними из первых стали сколачивать банды. Во время Гражданской войны безобидные коробейники «ходя-ходя» превратились в безжалостных наемников большевиков. О китайцах в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии в новом эпизоде подкаста радио Sputnik «Теория заблуждений». Автор Армен Гаспарян. sputnikpodcasts@gmail.com