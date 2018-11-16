Теория заблуждений: известный красный командир Ян Гамарник

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: известный красный командир Ян Гамарник © Радио Sputnik

Ян Гамарник – ярый сторонник Сталина. Имел два партийных псевдонима: "Борода" и "товарищ Ян". Осужден по "делу Тухачевского". Но предпочел застрелиться сам, чем быть расстрелянным. Новый выпуск подкаста «Теория заблуждений». Автор – Армен Гаспарян. sputnikpodcasts@gmail.com