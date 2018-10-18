Теория заблуждений: дело Промпартии

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: дело Промпартии © Радио Sputnik

Неудачи и провалы в ведении хоздеятельности СССР надо было чем-то оправдать. И товарищ Сталин указал на врага пролетариата: вредителей и беспартийных специалистов, которые хотят сорвать индустриализацию страны. Дело Промпартии 1930 года в новом эпизоде подкаста радио Sputnik "Теория заблуждений". Автор Армен Гаспарян. sputnikpodcasts@gmail.com