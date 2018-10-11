Теория заблуждений: дело "Весна" или "Гвардейское дело"

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: дело Весна или Гвардейское дело © Радио Sputnik

Первые чистки в рядах РККА начались в 1930-31 годах: тысячи арестованных и сотни расстрелянных бывших офицеров и генералов царской армии. Автор подкаста "Теория заблуждений" и ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян рассказывает про дело "Весна". sputnikpodcasts@gmail.com