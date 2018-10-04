Теория заблуждений: «Шахтинское дело»

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© Голос России Теория заблуждений: «Шахтинское дело» © Голос России

Шахтеры были одной из движущих сил молодой советской республики. Но к «шахтинскому делу» многие до сих пор относятся как к сборищу контрреволюционеров и недобитых буржуев. Как и за что судили горняков Донбасса? Подлинная история «шахтинского дела» 1928 года в новом эпизоде подкаста радио Sputnik «Теория заблуждений». Автор Армен Гаспарян.sputnikpodcasts@gmail.com