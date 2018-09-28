Теория заблуждений: командарм Уборевич

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: командарм Уборевич © Радио Sputnik

Он учился военному делу в Германии и прекрасно разбирался в армейской технике. Крепко дружил с Орджоникидзе и сильно не любил Ворошилова. Расстрелян по приказу Сталина в 1937 году по "делу Тухачевского". Автор подкаста "Теория заблуждений" и ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян рассказывает о командарме Иерониме Уборевиче. sputnikpodcasts@gmail.com