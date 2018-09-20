Теория заблуждений: Вячеслав Менжинский

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© Голос России Теория заблуждений: Вячеслав Менжинский © Голос России

Интеллигент Менжинский умудрился остаться глубоко в тени. О нем никто не спорит, его фигура не вызывает ажиотажа ни у сторонников, ни у противников советской власти. Хотя многие считали его одним из главных врагов русской контрреволюции. При нем создавалась могущественная спецслужба, зарождался механизм политических репрессий. Об этом новый выпуск подкаста радио Sputnik «Теория заблуждений». Автор Армен Гаспарян. sputnikpodcasts@gmail.com