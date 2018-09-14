Теория заблуждений: Адъютант его превосходительства

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© Голос России Теория заблуждений: Адъютант его превосходительства © Голос России

Подлинная история капитана Макарова сильно отличается от известного советского фильма. У командующего белой Добровольческой армией генерал-лейтенанта Май-Маевского действительно был адъютант, который имел отношение к большевикам. Но все подвиги он совершил только в кино. История адъютанта его превосходительства в подкасте радио Sputnik «Теория заблуждений». Автор Армен Гаспарян. sputnikpodcasts@gmail.com