Теория заблуждений: удар по футболистам-армейцам

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© Голос России Теория заблуждений: удар по футболистам-армейцам © Голос России

Успехи футбольного клуба ЦДКА (ЦСКА) сильно злили Лаврентия Берию, пытавшегося неспортивными методами поддерживать другую команду. "Команду лейтенантов" расформировали в один момент под надуманным предлогом. О том, как переделывался футбольный рынок в СССР после войны, сегодняшняя серия подкаста "Теория заблуждений". Автор – ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян. Наш email: sputnikpodcasts@gmail.com