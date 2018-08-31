Теория заблуждений: чекист и палач Блохин

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: чекист и палач Блохин © Радио Sputnik

Он лично расстрелял не меньше 10 тысяч человек, иногда отправлял на тот свет по 200 человек в день. Василий Блохин считался главным палачом НКВД. О нем сегодня рассказывает автор подкаста "Теория заблуждений" и ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян. Наш email: sputnikpodcasts@gmail.com