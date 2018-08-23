Теория заблуждений: Незаметный решала Шелепин

22 0 0

© Голос России Теория заблуждений: Незаметный решала Шелепин © Голос России

Его заметил Сталин, дав зеленый свет его карьере. Он же спустя годы снял Хрущева. А еще он отвечал за безопасность страны. В этом выпуске подкаста "Теория заблуждений" ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян рассказывает об Александре Шелепине, человеке, который умел оставаться в тени своих дел. sputnikpodcasts@gmail.com