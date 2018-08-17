Теория заблуждений: Александр Солженицын

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: Александр Солженицын © Радио Sputnik

"Один день Ивана Денисовича" – повесть, подарившая мировую известность Александру Солженицыну. С тех пор о его жизни много писали и еще больше врали: и здесь, и у них. Ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян в этом подкасте рассказывает о мифах вокруг советского диссидента и лауреата Нобелевской премии по литературе. sputnikpodcasts@gmail.com