Теория заблуждений: Романовы

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: Романовы © Радио Sputnik

Расстрел Николая II, членов его семьи и приближенных окутан тайной даже спустя сто лет: Следственный комитет продолжает расследование, историки спорят о фактах. Сегодня автор подкаста Армен Гаспарян рассказывает о мифах вокруг убийства императорской семьи. Если вам интересна тема, не пропустите еще один подкаст радио Sputnik на эту тему: "Последнее путешествие Романовых". Наш email: sputnikpodcasts@rian.ru