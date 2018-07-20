Теория заблуждений: Хорватские усташи

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© Радио Sputnik Теория заблуждений: Хорватские усташи © Радио Sputnik

Националистская речевка защитника сборной Хорватии Домагоя Виды стала, к счастью, единственным неуместным политическим жестом на Чемпионате мира по футболу. Зато она побудила автора подкаста радио Sputnik Армена Гаспаряна вспомнить хорватских ультраправых повстанцев – усташей. Они отличались ярой сербофобией и антисемитизмом: усташи ответственны за сотни тысяч смертей в годы Второй мировой войны. Наш email: sputnikpodcasts@rian.ru