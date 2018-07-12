Теория заблуждений: палач Генрих Ягода

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© Голос России Теория заблуждений: палач Генрих Ягода © Голос России

ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД – страшные аббревиатуры. Генрих Ягода – человек, который знал о том, как работает служба безопасности, все или почти все. Он так и не реабилитирован после расстрела в 1938 году. Почему? Рассуждает автор программы Армен Гаспарян. Ждем и ваших комментариев: sputnikpodcasts@gmail.com