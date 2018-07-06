Теория заблуждений: Нарком Каганович

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© Голос России Теория заблуждений: Нарком Каганович © Голос России

Он поднимал тяжелую промышленность и оборонку в Советском Союзе. Был шумный, любил поучать, хотя сам многого не умел и по факту за него часто работали другие. Нарком Каганович застрелился через неделю после начала Великой Отечественной войны. Но почему? Рассуждает Армен Гаспарян, а вы делитесь своими мыслями: sputnikpodcasts@gmail.com