В этом выпуске автор и ведущий Армен Гаспарян рассказывает о высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

"Теория заблуждений". Высадка в Нормандии Your browser does not support HTML5 audio

Ведущий подкаста "Теория заблуждений" Армен Гаспарян рассказывает о высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Главный вопрос: как так получилось, что открытие западного фронта считается чуть ли не главной причиной победы над фашизмом?

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