В этом выпуске автор и ведущий Армен Гаспарян рассказывает о конфликте вокруг памятника адмиралу Александру Колчаку в Иркутске.

"Теория заблуждений". Страсти вокруг памятника адмиралу Колчаку Your browser does not support HTML5 audio

Сносить нельзя оставить. Почти 15 лет не дает покоя сибирякам памятник адмиралу Колчаку, установленный в Иркутске. Военный преступник или патриот?

Об этом сегодня рассуждает ведущий подкаста "Теория заблуждений" Армен Гаспарян.

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