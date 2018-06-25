В этом выпуске автор и ведущий Армен Гаспарян рассказывает про социальные реформы в СССР.

"Теория заблуждений". Социальные реформы в СССР Your browser does not support HTML5 audio

Мороженое по 20 копеек и водка за три рубля. На чем держалась советская экономика и могла ли она выжить?

Подкаст авторской программы историка Армена Гаспаряна для радио Sputnik.

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