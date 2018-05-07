Город Победы: прогулка по Волгограду

© РИА Новости / Владимир АстапковичВечный огонь в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в ВолгоградеВечный огонь в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
РИА Новости представляет путеводитель, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности и лучшие рестораны 11 городов.
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Что посмотреть в городе-герое Волгограде болельщикам в ожидании матчей — в фотоленте Ria.ru.

Скульптура Стоять насмерть, композиция Стены-руины и скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
Волгоград
Кто к нам с мячом придет? Путеводитель по Волгограду
Скульптура Родина-мать зовет! и стадион Волгоград Арена
Волгоград
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