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Волгоград
Город Победы: прогулка по Волгограду
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вечный огонь в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
РИА Новости представляет путеводитель, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности и лучшие рестораны 11 городов.
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Что посмотреть в городе-герое Волгограде болельщикам в ожидании матчей — в фотоленте Ria.ru.
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Между Волгой и Мамаевым курганом. Стадион "Волгоград Арена"
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