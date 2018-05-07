История Волгограда разделилась на две эпохи: до и после Сталинградской битвы. От довоенного времени сохранилось мало. Послевоенный период оказался таким насыщенным, что ему позавидуют многие крупные населенные пункты России. Как узнать весь Волгоград за короткое время — в материале РИА Новости.
Город-герой растянулся вдоль правого берега Волги на 60 с лишним километров — от Кельна до Дюссельдорфа на машине на треть ближе, чем от одного конца Волгограда до другого. Здесь есть промышленные и спальные районы, торговые центры и спортивные объекты, дореволюционные дома и постройки в стиле сталинского ампира, а красивые парки порой сменяются пустынными болотами, поросшими камышом.
Обойти бывший Сталинград пешком — невозможно, попасть из одного конца города в другой на общественном транспорте без пересадок — нереально, а дорога на автомобиле займет около часа, если по пути не будет пробок.
Однако для любого болельщика центром Волгограда станет футбольный стадион: благо он недалеко от железнодорожного вокзала, куда также ведет прямая дорога от международного аэропорта Гумрак. Как известно, арена находится через дорогу от знаменитого на весь мир Мамаева кургана, на вершине которого стоит огромная скульптура «Родина-мать зовет!».
От проспекта Ленина до подножия статуи — ровно 200 ступенек, по числу дней обороны Сталинграда.
Для тех, кому по каким-то причинам подниматься тяжело, создан подъезд со стороны улицы Рокоссовского, где оборудована бесплатная автомобильная парковка. Побывать на Мамаевом кургане, посетить Зал воинской славы, посмотреть на «Скорбящую мать», могилы героев и прочесть надписи, нанесенные на мемориальные стены, нужно каждому.
Это надо сделать не только ради памяти советским героям, но и для того, чтобы больше никогда не говорить о войне в настоящем и тем более в будущем времени.
Со всех сторон «Волгоград Арену» окружают интересные места. Например, заново облагороженный Центральный парк культуры и отдыха, откуда многие болельщики будут направляться на матчи во время чемпионата мира по футболу. Со стороны Волги — недавно отстроенная Нулевая Продольная магистраль с новой пристанью «Центральный стадион». Сюда сейчас съезжается молодежь со всего города.
Тут же — знаменитый на весь мир «Танцующий мост».
Его официальное название — Волгоградский, а прозвище он получил благодаря сильному ветру, который 20 мая 2010 года вошел в резонанс с амплитудой колебаний и заставил дорожное полотно изгибаться волнами на всем своем протяжении. Конструкция выдержала все удары стихии.
Бояться не стоит — мост оборудовали гасителями колебаний, и шансов на повтор этого уникального явления не осталось. Переправившись на левый берег Волги, с песчаных пляжей можно наслаждаться закатом солнца, заходящего неподалеку от статуи «Родина-мать зовет!».
В темное время мост переливается разноцветными огнями, Мамаев курган подсвечивается мягким белым светом, а стадион сверкает фасадной подсветкой. Очень красиво.
Если идти от «Волгоград Арены» в сторону Волгоградской ГЭС, то можно обнаружить стадион «Монолит». Когда-то тут кипела жизнь, помимо обычных матчей проводились даже состязания по мотоболу — футболу на мотоциклах. Сейчас эта площадка поросла травой и деревьями, но часть исторического фасада сохранилась, а на самом стадионе иногда устраивают квесты и различные экстремальные мероприятия.
ГЭС — почти конец города, поскольку исторический центр Волгограда расположен в десятках километров от географического. Если идти в обратном направлении, то сразу после Волгоградского моста — музейный комплекс «Сталинградская битва», Дом Павлова, колоннада, памятники бомбардировщику Су-2, танку Т-34, самоходке ИСУ-152 и другим боевым машинам.
Огромное полуразрушенное здание мельницы Гергардта из красного кирпича безмолвно напоминает об ужасах войны.
Перед ним установлена копия фонтана «Бармалей», или, как его еще называют в народе, «Танцующие дети». Оригинал этого памятника находился возле центрального железнодорожного вокзала и был разрушен в результате бомбардировок. Но в 2013 году власти города восстановили фонтан, который теперь украшает Привокзальную площадь.
В пяти кварталах от панорамы Сталинградской битвы начинается Аллея Героев — еще одно важное памятное место, посвященное Великой Отечественной войне. Если идти вниз к Волге, то упираешься в набережную 62-й Армии: тут состоится фестиваль футбольных болельщиков, приуроченный к чемпионату мира. Рядом — речной вокзал, откуда отправятся прогулочные суда. Специально к ЧМ разработаны новые туристические маршруты с переводом на английский язык.
Официально в Волгограде разрешено купаться на более чем 20 городских пляжах, оборудованных в соответствии со всеми требованиями безопасности.
Однако люди часто пытаются зайти в манящие теплые летние воды Волги там, где им хочется, что иногда приводит к печальным последствиям.
Вверх по Аллее Героев — улица Мира, первая улица, которую восстанавливали в городе после войны. Многие дома строились немецкими военнопленными в стиле сталинского ампира. От улицы Мира отходит Волгодонская со зданиями конца XIX века.
К сожалению, они также были разрушены или сильно повреждены во время войны, но еще при Сталине часть построек восстановили.
Их совсем немного: дом № 5 купца Алексеева, к нему примыкает седьмой дом купца Донцова, а дома № 11 и № 13 принадлежали члену городской думы Мишнину.
Еще одно дореволюционное здание, особняк Репниковой, сохранилось на улице Гоголя, дом 10, совсем рядом с Привокзальной площадью. В десяти минутах ходьбы от него, на улице Гагарина, дом 14, — очень красивый планетарий с уютным сквером и обсерваторией.
Волгоград не ограничивается историческим центром, но до остальных достопримечательностей придется добираться на автомобиле или с пересадками на общественном транспорте.
Например, в Красноармейском районе на окраине города у входа в Волго-Донской канал, рядом с Юбилейным парком, с высоты 57 метров на великую русскую реку смотрит Ленин.
Этот монумент занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий памятник реально жившему человеку.
Еще один повод доехать до другого конца Волгограда — исторический музей Сарепта, где до сих пор производят уникальное горчичное масло. В музее можно посмотреть, как оно делается сейчас и как делалось в старину. Если вы увидите его в магазине — обязательно купите, аналогов нет ни в России, ни в мире.
Волгоград славится на всю Россию своей природой и рыбой. На другой берег Волги, туда, где протекает река Ахтуба, съезжаются рыбаки со всей западной части страны.
На одном из водоемов в пойме реки растут лотосы, а в окрестностях Волгограда можно увидеть уникальные тюльпаны, занесенные в Красную книгу России.
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