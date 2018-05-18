"Белая гора". Стадион "Фишт" в Сочи

Стадион Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018

Стадион Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018

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СОЧИ, 18 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. В послужном списке сочинского стадиона — зимняя Олимпиада, матчи Кубка конфедераций, финал Кубка России. По опыту проведения спортивных мероприятий среди арен, которые примут чемпионат мира по футболу, "Фишт" — один из немногих ветеранов. Корреспондент РИА Новости побывал на стадионе и узнал, почему от футбола у него в буквальном смысле снесло крышу.

На высоте

Большинство принимающих мундиаль стадионов переименовали, но только не "Фишт". По-адыгейски это "белая гора" — так называется одна из вершин Большого Кавказа севернее Сочи высотой почти три километра.

Арену спроектировало британское архитектурное бюро Populous во главе с Деймоном Лавелем — он же занимался главными футбольными объектами в Казани и Лондоне.

По замыслу авторов проекта, "Фишт" напоминает ту самую горную вершину, а еще морскую раковину — символ одного из главных черноморских курортов России.

Стадион построили к Олимпиаде 2014 года, но тут проходили только церемонии открытия и закрытия, никаких спортивных соревнований не проводилось.

Поле смонтировали так, что спортсмены выходили на импровизированную сцену как бы из-под земли. В ходе подготовки к ЧМ покрытие полностью реконструировали, засеяв натуральным газоном.

Кроме того, переоборудовали подтрибунные помещения, организовали 16 скайбоксов, подготовили раздевалки для игроков с душевыми и ледогенераторами, разминочные площадки, микст-зону — в общем, сделали все необходимое для проведения матчей мирового уровня.

Футбол потребовал еще одного существенного изменения: демонтажа сдвижной крыши весом более десяти тысяч тонн.

Это понадобилось для того, чтобы установить временные трибуны на северном и южном секторах и увеличить вместимость стадиона на четыре тысячи мест — до 45 с лишним тысяч. Таковы минимальные требования FIFA ко всем аренам, на которых пройдут матчи мундиаля.

В результате высота трибун приблизилась к 80 метрам.

Находиться на самом верху страшновато — от бездны отделяют всего несколько металлических реек. Зато футбольное поле как на ладони, а за спиной — чарующая красота черноморского побережья. С временных трибун северного сектора виден весь Олимпийский парк, а за ним — покрытые лесами Кавказские горы. Отсутствие крыши также обеспечило стадион естественной вентиляцией свежим морским воздухом.

Крыша над западной и восточной трибунами изготовлена из надувных секций. Внутри установили осветительное оборудование. Ночью стадион вспыхивает яркими красками и в буквальном смысле оживает: импровизированные створки раковины переливаются всеми цветами радуги.

Безопасность и удобство

Болельщики попадут на трибуны "Фишта" через стилобат, ведущий на третий этаж.

Оттуда проследуют вниз или вверх — в зависимости от купленных билетов.

В каждом секторе — фуд-корты, для удобства перемещения между этажами оборудованы лифты, на трибунах есть места для маломобильных групп граждан и их сопровождающих.

Каждый зритель получит доступ к Wi-Fi: единовременно к интернету могут подключаться до 45 тысяч человек. Более того, бесперебойным соединением обеспечат всех отдыхающих в Сочи — их в дни ЧМ ожидается около миллиона.

На сочинском стадионе установлено более двух тысяч камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц, на входных группах смонтировали 178 досмотровых рамок, 49 из которых работают как интраскопы.

Все системы безопасности "Фишта" неоднократно проверяли во время матчей Кубка конфедераций и Кубка России по футболу.



