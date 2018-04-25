Настоящая летающая тарелка: стадион "Самара Арена"

САМАРА, 25 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Самара — один из центров российской космической промышленности. Проектировщики спортивных объектов к чемпионату мира 2018 года это учли и "приземлили" на самой высокой точке города настоящую летающую тарелку — стадион "Самара Арена".

Космос как предчувствие

"Самара Арена" возводилась с нуля, поэтому у дизайнеров и архитекторов была возможность выбрать оптимальное место. Амбициозный проект реализовали в районе радиоцентра на севере города: между Московским и Волжским шоссе, улицами Демократическая и Ташкентская. Для подъезда специально построили улицу Арена 2018.

Стадион расположился на южном склоне холма Жареный Бугор, это самая высокая точка Самары.

Из-за сильного перепада высот участок поделили на несколько террас, связав их лестницами и пандусами.

Сама арена находится на высоте 60 метров, выше всех остальных стадионов мундиаля.

Тяжелая промышленность Самарской области на 77 процентов относится к космической и авиационной отраслям, поэтому облик "Самара Арены" не могли не связать с космосом.

Круглый купол диаметром 612 метров держится на 32 пирамидальных опорах, в центре над футбольным полем зияет вырез, но крыша из алюминиевого профлиста полностью закрывает трибуны от осадков.

На сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона ушло более 13 тысяч тонн металла, это рекорд среди всех стадионов в России.

Внешне спортивный объект напоминает летающую тарелку: днем все системы "инопланетного корабля" выключены, но в темное время суток, когда загорается подсветка, бортовые системы этого своеобразного НЛО очень активны — захватывающее зрелище. Кстати, после чемпионата мира "Самара Арену" переименуют в "Космос Арену" и передадут местному футбольному клубу "Крылья Советов".

Игры круглый год

Стадион проектировался таким образом, чтобы принимать матчи в течение всего календарного года.

Вместимость — около 45 тысяч зрителей, причем все места постоянные, сиденья вмонтированы в бетонное основание.

Зимой предусмотрена система обогрева кресел инфракрасными лучами.

Натуральный газон футбольного поля также оснащен системами обогрева и автоматического орошения, что позволит проводить спортивные мероприятия в любую погоду.

Во время чемпионата мира зрителей будут запускать на стадион через четыре входные группы — в северной, южной, западной и восточной частях.

Болельщики поднимутся по стилобату на второй уровень и оттуда разойдутся по своим местам.

Всего на стадионе шесть уровней: пять для зрителей, шестой — технический. Фудкорты есть на втором, четвертом и пятом этажах, на третьем уровне размещены скайбоксы, рассчитанные на компании от 10 до 24 человек, два десятка лож находятся в секторе А, еще 28 — в противоположном секторе C.

Стадион полностью соответствует требованиям FIFA и оборудован местами для маломобильных групп граждан и их сопровождающих, для людей с избыточным весом, зонами для СМИ, а также самыми современными средствами безопасности. Добраться из центра города, помимо автобусов и специальных шаттлов, можно на трамвае, который ходит по Московскому шоссе почти до самого стадиона.

После чемпионата

Когда "Самара Арену" переименуют в "Космос Арену", на стадионе будут проводиться домашние матчи ФК "Крылья Советов". Кроме того, самарский клуб, неоднократно участвовавший в европейских турнирах, сможет использовать арену для тренировок. Здесь же откроют музей команды.

Стадион также превратится в огромный спортивно-развлекательный комплекс.

Здесь будут проводить массовые культурные мероприятия — концерты, выставки, ярмарки.

Подтрибунные помещения сдадут в аренду фитнес-центрам, школам танцев, детским развлекательным центрам, а также различным коммерческим организациям.

После завершения мундиаля с прилегающей к арене территории уберут временные конструкции — пресс-центр и помещение для размещения волонтеров. Вместо них появятся прогулочные зоны, деревья и парки.