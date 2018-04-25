«Местные метрополитеном почти не пользуются, удобнее всего передвигаться по городу на трамвае, — рассказывает житель Самары Роман. — На нем можно добраться до любого места, в том числе до стадиона «Самара Арена», где специально к чемпионату мира сделали новую остановку».

Трамваи ходят по улицам Галактионовской и Фрунзе, пересекают Льва Толстого и пешеходную Ленинградскую – главные исторические артерии Самары.

Тут сосредоточены ярчайшие образцы дореволюционного зодчества. Невысокие каменные дома, построенные зажиточными купцами в XIX веке, в наши дни занимают рестораны, кафе и магазины. На большей части Ленинградской нет транспорта – среди фонтанов и цветочных клумб, гуляют горожане, выступают уличные музыканты, художники пишут этюды.