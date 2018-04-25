Cтаринные традиции гармонично уживаются с космическими технологиями, архитектура прекрасно вписывается в природу, а пиво буквально течет рекой. В Самаре, городе-организаторе чемпионата мира по футболу-2018, болельщикам точно не придется разрываться между хлебом и зрелищами.
Город трудовой и боевой славы вытянулся вдоль Волги на многие километры. Тут самая длинная набережная из тех, что украшают берега великой русской реки. Гулять по ней можно часами: на протяжении пяти километров разбиты парки, пляжи, построены спортивные объекты, жилые дома и, конечно же, установлены различные памятники.
Самый знаменитый – стела «Ладья» высотой 20 метров – возвышается на четвертой очереди набережной.
Здесь отмечают праздники, проводят фестивали и различные спортивные мероприятия.
Возле здания речного вокзала недавно поставили трехмерную бронзовую композицию по мотивам картины Ильи Репина "Бурлаки на Волге".
Вдоль набережной – Струковский сад, старейший парк в Самаре, разбитый в начале XIX века. Так он назывался в те времена, когда по нему прогуливались императоры Александр I и Александр II. В советскую эпоху это был парк имени Горького. Историческое имя вернули, но памятник Максиму Горькому сохранился, вместе с гротом, на котором установлен символ Самары – золотая коза.
В отличие от многих других городов, где метрополитен соединяет центральную часть с окраинами, подземка в Самаре едва доходит до исторического центра.
Дореволюционные кварталы с домами разных архитектурных стилей находятся рядом со стрелкой рек Волги и Самары – на географической окраине города.
Единственную ветку метро прокладывали в советские годы в основном для рабочих, которые добирались на подземке в Советский и Промышленный районы, где расположены различные заводы и железная дорога.
«Местные метрополитеном почти не пользуются, удобнее всего передвигаться по городу на трамвае, — рассказывает житель Самары Роман. — На нем можно добраться до любого места, в том числе до стадиона «Самара Арена», где специально к чемпионату мира сделали новую остановку».
Трамваи ходят по улицам Галактионовской и Фрунзе, пересекают Льва Толстого и пешеходную Ленинградскую – главные исторические артерии Самары.
Тут сосредоточены ярчайшие образцы дореволюционного зодчества. Невысокие каменные дома, построенные зажиточными купцами в XIX веке, в наши дни занимают рестораны, кафе и магазины. На большей части Ленинградской нет транспорта – среди фонтанов и цветочных клумб, гуляют горожане, выступают уличные музыканты, художники пишут этюды.
За порядком следит главный милиционер страны дядя Степа – в виде железобетонного монумента.
Впрочем, никто его не боится, скорее, наоборот, он притягивает восхищенные взгляды прохожих и собирает толпы детворы.
На старых улочках Самары, помимо доходных домов купцов, есть и более монументальные постройки. На Куйбышева, 115 – Лютеранская кирха Святого Георга с высокой центральной башней. Ее, кстати, начал строить русский купец-католик, но достраивали храм уже на деньги протестантов.
Недалеко от кирхи (Куйбышева, 139) – особняк Клодта. Пройти мимо этого маленького, почти игрушечного замка просто невозможно – настолько он выделяется среди всех других построек.
В советские годы в особняке купца Ивана Андреевича Те-Клодта был детский сад, теперь тут детская картинная галерея.
На параллельной Куйбышева улице Фрунзе стоит еще одно готическое здание из темно-красного кирпича – римско-католический приход Пресвятого Сердца Иисуса. Высота его башен достигает 47 метров. Храм действующий, иностранные гости Самары, исповедующие католицизм, приходят сюда на службы. Туристы других вероисповеданий могут тоже свободно посетить храм и даже заказать экскурсию.
Невозможно представить Самару без Жигулевского пивоваренного завода, с которого 137 лет назад начиналась история одного из самых знаменитых пивных брендов России. Рецепт, придуманный австрийским пивоваром Альфредом Фон Вакано, в советское время был утвержден как государственный стандарт и рекомендован к производству на всей территории нашей страны.
С тех пор «Жигулевское» выпускалось везде, где только можно.
Но оригинальное пиво варят именно здесь, в Самаре. Это предприятие на берегу реки Волги наверняка станет одним из самых популярных у футбольных туристов.
Очереди за разливным даже и обычным летом растягиваются на несколько часов, страшно подумать, что будет в дни мундиаля. Впрочем, пива хватит на всех. С июля прошлого года завод участвует в подготовке к ЧМ-2018, тогда же началась полная реконструкция легендарного бара «На дне».
В исторической части города находится самая большая площадь Европы – площадь Куйбышева. Это напоминание о том, как называлась Самара во времена СССР. Отсюда 7 ноября 1941 года во время парада в честь Октябрьской революции войска уходили прямо на фронт, точно как в Москве. Рядом на улице Фрунзе – «Бункер Сталина»: резервный командный пункт и бомбоубежище для вождя построили в 1942 году, на глубине 37 метров. Рассекретили это место только в 1990 году, а позже тут сделали Музей гражданской обороны.
Для футбольных болельщиков окрестности площади Куйбышева будут интересны и тем, что совсем рядом, на улице Молодогвардейской, 148 – Музей-центр самарского футбола.
Большая часть экспозиции посвящена старейшему ФК Самары "Крылья Советов". Внутри, помимо обычных экспонатов, есть настоящие фрагменты футбольного стадиона: ворота, искусственный газон и другие инсталляции.
Чуть дальше в сторону от географического центра города – площадь Славы с танцующим фонтаном и огромной 40-метровой стелой, на вершине которой установлена 13-метровая фигура рабочего с крыльями в поднятых руках. Монумент посвящен самарским авиаторам, которые собирали на местном заводе штурмовик Ил-2. Отсюда открывается панорамный вид на набережную и Волгу.
Авиационная промышленность с годами модернизировалась, и Самара стала неофициальной аэрокосмической столицей России.
Знаменитый завод «Прогресс» разрабатывает и выпускает ракеты-носители, космические аппараты и прочую технику для покорения Вселенной. Поклонникам всего неземного нужно обязательно посетить уникальный музей "Самара космическая" на проспекте Ленина, 21. Фасад украшает подлинная ракета «Союз» высотой 55 метров — единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель в собранном виде.
Еще одно место, откуда видна вся Самара, - центральный железнодорожный вокзал, самый высокий в Европе. Там тоже есть обзорная площадка.
Попасть в Самару можно всеми видами современного транспорта: на автомобиле, самолете, поезде и даже на круизном теплоходе – тут останавливаются все суда, курсирующие по Волге. В городе также действуют локальные туристические маршруты на прогулочных катерах – возят на так называемую Вертолетную площадку в поселке Управленческий. По словам местных, оттуда открывается самый лучший вид на великую русскую реку, а ночью – на подсвеченную огнями Самару.
Летом горожане часто проводят свободное время на косе на левом берегу Волги. Добраться сюда можно за небольшую плату на катере прямо от пивзавода или с других причалов, а также паромом с речного вокзала, который следует в село Рождествено. В этом живописном природном заповеднике всегда теплая вода из-за мелководья и потрясающая природа.
В экскурсию по Волге стоит включить посещение знаменитых Жигулевских гор. Эти пейзажи запечатлены в картинах Ивана Айвазовского и Ильи Репина.
Зимой горы похожи на норвежские фьорды. Остановиться где угодно не получится – огромную часть занимает Жигулевский государственный заповедник, закрытый для посещения. Самое же популярное место у туристов – урочище Каменная чаша.
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