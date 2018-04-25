Не рыбой единой. Путеводитель по ресторанам Самары

© РИА Новости / Алексей КуденкоРесторан Три оленя в СамареРесторан Три оленя в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
РИА Новости и Delivery Club представляют путеводитель по местам проведения мундиаля, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности, лучшие рестораны и спортивная инфраструктура 11 городов-организаторов первенства.
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САМАРА, 25 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Самара всегда славилась своими рыболовецкими угодьями. Город, стоящий на слиянии двух рек, Самары и Волги, и сегодня — крупный промысловый центр, поэтому рыбные блюда здесь очень популярны. Но не рыбой единой. Местная кухня весьма разнообразна и придется по вкусу футбольным болельщикам во время чемпионата мира-2018. 

"Три оленя". Адрес: Самара, Московское шоссе, 2В

© РИА Новости / Алексей КуденкоРесторан "Три оленя" в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ресторан "Три оленя" в Самаре
Ресторан начинался с частной пивоварни: варили пенный напиток по собственным рецептам и подавали гостям. Со временем предприятие разрослось до масштабов сетевого, пиво под маркой "Три оленя" продается в розничных магазинах, а фирменные рестораны есть и в городе, и в самарском аэропорту (причем сразу два). 

© РИА Новости / Алексей Куденко"Пивное ассорти" в ресторане "Три оленя" в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
"Пивное ассорти" в ресторане "Три оленя" в Самаре

Всем футбольным болельщикам в "Трех оленях" рекомендуют отведать "Пивное ассорти": хрустящие хлебные гренки, обжаренные в панировке кольца кальмара, острые куриные крылышки и картофель фри. 

© РИА Новости / Алексей КуденкоФирменный бургер в ресторане "Три оленя" в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Фирменный бургер в ресторане "Три оленя" в Самаре

В качестве основного блюда — фирменный бургер "Три оленя".

Повара самарского ресторана создали собственный оригинальный рецепт под стать названию заведения: между двух булочек (пшеничные или черные на выбор) спрятана котлета из настоящей северной оленины.

Два стручка острого красного перца сверху символизируют рога. 

© РИА Новости / Алексей КуденкоФирменные блюда и напитки в ресторане "Три оленя" в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Фирменные блюда и напитки в ресторане "Три оленя" в Самаре

Любителям рыбных блюд в "Трех оленях" советуют фарерскую треску в остром кисло-сладком соусе с хрустящей корочкой. Блюдо подается с картофелем "Биг фри" и битыми огурцами.

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BURGERPALICH. Адрес: Самара, Галактионовская, 106а 

© РИА Новости / Алексей КуденкоБургерная BURGERPALICH в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Бургерная BURGERPALICH в Самаре

Уютное местечко, где готовят вкусные и сытные бургеры, находится  в самом центре Самары.

Отсюда рукой подать до всех главных достопримечательностей, набережной Волги и трамвайной остановки.

Трамвай — самый простой способ добраться до стадиона "Самара Арена".

© РИА Новости / Алексей КуденкоЧевапчичи с картофельными дольками в BURGERPALICH в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Чевапчичи с картофельными дольками в BURGERPALICH в Самаре

Огромный бургер "Мясник" с двумя говяжьими котлетами, сырами чеддер и маасдам, колбасой шпеквурст, ветчиной, яйцом, беконом и зеленью, накрытый булочками с кунжутом, весит аж полкило и вряд ли оставит кого-то голодным.

© РИА Новости / Алексей КуденкоБургер "Мясник" в BURGERPALICH в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Бургер "Мясник" в BURGERPALICH в Самаре

Для тех, кому такой размер великоват, в BURGERPALICH предлагают бургер поменьше — "Беконатор": котлеты из говядины, салат айсберг, помидоры, маринованные огурцы, бекон и коктейльный соус.

© РИА Новости / Алексей КуденкоЧевапчичи с картофельными дольками в BURGERPALICH в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Чевапчичи с картофельными дольками в BURGERPALICH в Самаре
Любители более легкой пищи могут попробовать салат с индейкой, который прекрасно сочетается с чевапчичами (жареная колбаска) с картофельными дольками. 

"Хмели Сунели". Адрес: Самара, Московское шоссе, 81А 

© РИА Новости / Алексей КуденкоРесторан "Хмели Сунели" в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ресторан "Хмели Сунели" в Самаре

Грузинский ресторан "Хмели Сунели" российский Оргкомитет выбрал для питания волонтеров, которые будут работать на матчах чемпионата мира по футболу-2018. 

© Фото : Ресторан "Хмели Сунели"Лобио де люкс
© Фото : Ресторан "Хмели Сунели"
Лобио де люкс

Заведение рекомендует всем футбольным болельщикам отведать "Лобио де люкс" — национальное блюдо из красной протертой фасоли со специями, зеленью и луком. Подается с сыром брынза, разносолами и грузинским кукурузным хлебом мчади.

© Фото : Ресторан "Хмели Сунели"Овощи на мангале
© Фото : Ресторан "Хмели Сунели"
Овощи на мангале

В "Хмели Сунели" готовят различные виды хинкали, а также фирменные овощи на мангале. На большой деревянной доске аппетитно разложены шампиньоны, болгарский перец, лук, помидоры и баклажаны.

Само собой, все это обжарено на настоящих углях.

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