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Стадион "Санкт-Петербург"
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стадион Санкт-Петербург, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РИА Новости представляет путеводитель, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности и лучшие рестораны 11 городов.
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