Главная спортивная площадка Северной столицы. Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион Санкт-Петербург, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

Стадион Санкт-Петербург, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

Возьми Delivery Club с собой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Стадион "Санкт-Петербург" был введен в эксплуатацию ровно год назад и сразу стал главной ареной Кубка конфедераций: здесь проходили открытие и финал первенства. Корреспондент РИА Новости побывал на главной спортивной площадке Северной столицы и посмотрел, что там с тех пор изменилось в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA.

С небес на остров

Это последний проект Кисе Куросавы — его утвердили за год до смерти японского архитектора. Создатель генерального плана новой столицы Казахстана, стадиона "Оита" и других значимых культурных и социальных объектов видел новую питерскую арену в образе космического корабля, приземлившегося на Крестовский остров. Однако до того тут "приземлилась" другая футбольная арена — имени Кирова, фасады которой до сих пор украшают главный вход "Санкт-Петербурга".

В одном из павильонов когда-то размещались раздевалки игроков и зал для пресс-конференций, другой использовался для хозяйственных нужд.

Сейчас и в первом, и во втором — офисы. Чаша с легкоатлетическими дорожками и газон — там же, где и были во времена стадиона имени Кирова. Чаша представляла собой насыпной холм, в котором был проложен тоннель — через него игроки выходили на поле.

Никаких подтрибунных помещений, естественно, не было. Теперь же стадион оборудован комфортными раздевалками, выкрашенными в цвета футбольного клуба "Зенит", который проводит здесь домашние матчи.

Зато стадион имени Кирова вмещал до 110 тысяч зрителей — это был абсолютный рекорд, установленный во время матча "Зенит" — "Динамо-Ленинград" в середине прошлого века.

Точно тогда невозможно было рассчитать: болельщики размещались на стационарных местах и временных деревянных лавках по принципу "сколько влезет". Сейчас у каждого зрителя свое место. В общей сложности — 56 196.

Однако на ЧМ-2018 вместимость будет побольше.

Главные особенности "Санкт-Петербурга" — раздвижная крыша и выкатное поле. Закрытая кровля в зимнее время обеспечивает температуру внутри на уровне плюс 15 градусов по Цельсию. Если во время матчей ЧМ-2018 разразится гроза с градом, крышу закроют — процесс занимает около 40 минут.

Верхний слой поля — натуральный газон, нижний — своеобразное корыто. Посередине — системы полива, удобрения, обогрева и аэрации.

Поле выкатывают 36 катков: оно проходит под одной из трибун, которая служит своеобразным мостом, и выдвигается за пределы стадиона на специальную площадку. Там поле находится в естественных условиях: трава освещается солнцем и поливается дождем.

Бонус еще и в том, что различные нефутбольные мероприятия не повреждают газон. На других стадионах, когда 10-20 тысяч зрителей выходят даже на покрытое защитными плитами поле, газон приходится менять.

На старт! Внимание! Матч!

На стадионе проходили Кубок конфедераций — 2017 и матчи между российскими футбольными командами, но к ЧМ-2018 арену пришлось снова адаптировать. По требованию FIFA для матчей полуфинала и за третье место, которые пройдут в Санкт-Петербурге, вместимость стадиона увеличили до 68 500 зрителей.

Дополнительные временные трибуны оборудованы на верхнем ярусе, а также между первым и вторым ярусами. Кроме того, пришлось убрать часть постоянных сидений, чтобы освободить пространство для видеокамер.

Сектор D всегда предназначался для болельщиков "Зенита", на него был отдельный вход.

На ЧМ-2018 зрители смогут прогуляться вокруг всего стадиона по стилобату, но внутрь пустят только на свой сектор согласно купленным билетам.

Перенесен в другое место и расширен медиацентр.

FIFA особенно беспокоила транспортная инфраструктура.

Специально к ЧМ была построена станция метро "Новокрестовская", через которую по пешеходному мосту планируется пропускать до 16 тысяч зрителей.

Основной поток пойдет через парк от станции метро "Крестовский остров", до нее около 2,5 километра. К стадиону будут приезжать шаттлы, пешеходным также станет Яхтенный мост.

Матчи на стадионе "Санкт-Петербург":

15 июня, пятница, 18:00 — Марокко — Иран

19 июня, вторник, 21:00 — Россия — Египет

22 июня, пятница, 15:00 — Бразилия — Коста-Рика

26 июня, вторник, 21:00 — Нигерия — Аргентина

3 июля, вторник, 17:00 — 1/8 финала

10 июля, вторник, 21:00 — 1/2 финала

14 июля, суббота, 17:00 — Матч за 3-е место



