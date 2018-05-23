Чтобы ознакомиться хотя бы с десятой частью Санкт-Петербурга, нужно посетить как минимум десять чемпионатов мира по футболу. Здесь едва ли не каждое здание, улица и набережная — архитектурный и культурный памятник. Как за короткий период времени увидеть главные достопримечательности Северной столицы России — в материале РИА Новости.
Все, кто приезжают в Санкт-Петербург впервые, сразу идут к главному музею страны — Эрмитажу. Самый центр города, Дворцовая площадь, отсюда берет начало Невский проспект, здесь встречаются Дворцовая и Английская набережные. В паре сотен метров — воспетый Пушкиным Медный всадник, а за ним возвышается величественный Исаакиевский собор.
Заходить внутрь Эрмитажа или нет? Надо понимать, что в музее собрано более трех миллионов экспонатов, одним днем не обойдешься. Если на осмотр каждого тратить по одной минуте, на ознакомление со всей экспозицией музея потребуется около шести лет! И это не считая времени перехода от одного экспоната к другому. Летом очереди за билетами выстраиваются длинные, особенно в выходные дни, поэтому лучше купить их заранее на официальном сайте.
Правда, в этом случае граждане России и Белоруссии потеряют скидку, а для гостей города из других государств онлайн-покупка будет даже чуть выгоднее.
Кстати, если вы все еще студент — хоть Сорбонны, хоть Дальневосточного федерального университета, для вас посещение Эрмитажа бесплатное, так же как для пенсионеров и школьников.
В Питере более 500 мостов и около 300 километров рек и каналов, поэтому самый простой и наименее энергозатратный способ познакомиться с городом — прокатиться на речном пароходике. Вариантов экскурсий — десятки.
Можно выбрать круиз по рекам и каналам, сгонять на северные острова дельты Невы, заказать романтический ужин под музыкальный аккомпанемент на любой вкус, сходить на Финский залив.
Во время всех этих прогулок аудиогид расскажет об основных достопримечательностях города. Есть даже специальные программы для детей.
Пароходы отходят с Большой Невы и множества пристаней реки Мойки. Возвращаются, как правило, в то же место, откуда отчалили, поэтому прогулку по Петербургу можно продолжить либо по Невскому проспекту, либо по Дворцовому мосту на Васильевский остров и к Петропавловской крепости.
Главный мост Санкт-Петербурга — визитная карточка города. Это уникальное сооружение: длина — 253 метра, ширина — 32 метра. Открыт в 1916 году.
Летом его и еще восемь мостов разводят для прохода судов.
Делается это в ночное время в соответствии с расписанием, которое можно посмотреть на сайте «Мостотреста». Еще три моста — Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский — разводят по предварительным заявкам, поданным за двое суток, так что угадать с ними сложнее.
В дни чемпионата мира по футболу у туристов будет подспорье — белые ночи: ночью почти так же светло, как и днем. В это время тысячи туристов собираются у Дворцового, чтобы посмотреть на то, как его разводят. В течение года это происходит около 300 раз, как правило, дважды за ночь. И проходит под ним в эти часы до 25 судов.
Раньше туристы, не успевшие вернуться с Васильевского острова до развода мостов, оказывались своеобразными пленниками и не могли покинуть его в течение нескольких часов.
После запуска платной магистрали с «Васьки» можно уехать в любое время. Днем на острове проводятся пешеходные экскурсии. Главные достопримечательности находятся напротив Зимнего дворца: Кунсткамера и Биржевой сквер. Чуть дальше по набережной — дворец Меньшикова.
В Кунсткамеру хотят попасть многие, но не все готовы увидеть то, что там представлено: двухголовые скелеты, различные мутации и врожденные заболевания, уроды, как их называли во времена Петра Великого. Музей был создан по указу первого русского императора именно для того, чтобы народ перестал верить в козни дьявола и понял, из-за чего люди и животные иногда рождаются с ужасными отклонениями. Детям это зрелище не рекомендуется — да и взрослым со слабыми нервами.
После или вместо Кунсткамеры нужно обязательно полюбоваться панорамой Невы со стрелки Васильевского острова.
Открывается вид на Петропавловскую крепость, до которой пешком всего десять минут. Крепость не только достопримечательность, но и зона отдыха: тут оборудован городской пляж. Напротив крепости — Александровский парк, музей артиллерии, планетарий и питерский зоопарк. Попробуешь побывать везде — не заметишь, как день пройдет.
Есть денек-другой в запасе? Тогда стоит отправиться в пешую прогулку по Невскому проспекту. На всем его протяжении, от Дворцовой площади до площади Александра Невского, — историко-архитектурные памятники. Казанский собор, Гостиный Двор, площадь Восстания, дворцы, скверы, десятки улиц и набережных, включая главные малые водные артерии города: Мойку, Фонтанку и канал Грибоедова.
Местом сбора футбольных фанатов в дни матчей станет Конюшенная площадь.
Здесь будет проходить так называемый фестиваль болельщиков FIFA: для жителей и гостей города установят огромный экран для трансляции со стадиона «Санкт-Петербург». Вместимость площадки фанфеста — 15 тысяч человек, поэтому места лучше занимать заранее.
Значимая часть футбольной истории Санкт-Петербурга — Петровский стадион, расположенный рядом с Тучковым мостом (его тоже разводят по ночам), в паре километров от Петропавловской крепости.
Он построен почти сто лет назад, но здесь до сих пор проводятся футбольные матчи, а также различные концерты и другие массовые мероприятия.
Примерно в 30 километрах от центра Санкт-Петербурга на южном берегу Финского залива — загородная резиденция русских императоров Петергоф, «русский Версаль». Дворцовый комплекс был построен Петром I именно после посещения резиденции французских королей.
Золоченые статуи, фонтаны, Большой дворец, парки и необыкновенной красоты ландшафтный дизайн: здесь незаметно пролетает целый день.
До Петергофа можно добраться как наземным транспортом, так и по воде на «Метеоре», а уже здесь заказать несколько видов экскурсий, включая получасовой полет на вертолете.
Кронштадт — прямая противоположность Петергофу. Никакой роскоши, хотя и тут есть яркие памятники архитектуры — Итальянский дворец и Морской Никольский собор. Кронштадт — это морская крепость.
Здесь несколько фортов, самый необычный — «Император Александр I», полностью окруженный водой.
Остров до сих пор остается главной колыбелью русских моряков — они учатся в Кронштадтском морском кадетском корпусе.
И, наконец, Санкт-Петербург — это курортный город. Много песчаных пляжей находится на севере Финского залива вдоль Приморского шоссе.
В советские времена пользовалась популярностью песенка с таким припевом: «На недельку, до второго, я уеду в Комарово». Это самое Комарово с живописным пляжем — как раз на Приморском шоссе, а до него — еще порядка десяти пляжей на берегах залива и озерах.
Искупаться и позагорать также можно в Кронштадте и даже возле стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском и Елагином островах.
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