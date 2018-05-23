В дни чемпионата мира по футболу у туристов будет подспорье — белые ночи: ночью почти так же светло, как и днем. В это время тысячи туристов собираются у Дворцового, чтобы посмотреть на то, как его разводят. В течение года это происходит около 300 раз, как правило, дважды за ночь. И проходит под ним в эти часы до 25 судов.