Культовое место. Стадион "Ростов Арена"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Стадион "Ростов Арена" считается одним из самых технологичных объектов, возведенных к чемпионату мира по футболу. Но чтобы создать эту арену с чистого листа, застройщикам пришлось повторить то, что триста с лишним лет назад сделали основатели Санкт-Петербурга.

Из болота в камень

"Ростов Арена" находится на левом берегу Дона недалеко от Гребного канала в некогда болотистой местности. Грунт здесь был нестабилен, река — всего в 300 метрах, поэтому площадку пришлось готовить особым образом.

Прежде чем приступить к строительству, создали намывной слой высотой почти шесть метров, для чего понадобилось огромное количество песка. Если бы весь стройматериал для песчаной подушки везли в одном товарном составе, то он бы растянулся на полторы тысячи километров!

Очень похоже на то, как возводился Санкт-Петербург, — с той лишь разницей, что на сей раз обошлось без жертв.

Песок брали неподалеку, рядом с Гребным каналом, прямо у стройплощадки.

В образовавшемся котловане теперь красивое озеро с обустроенной для прогулок набережной.

Песок укрепили сваями, на которые и поставили фундамент стадиона.

По замыслу архитекторов, крыша должна напоминать донские волны.

Увидеть их можно с высоты птичьего полета, а также с самых высоких трибун или окрестных возвышенностей.

Арена получилась довольно высокой — 51,5 метра.

Днем стадион совершенно белоснежный, даже огромные акустические колонки, подвешенные внутри на крыше, — белые. Однако вечером арена сверкает всеми цветами радуги.

На медиафасаде бегают футболисты, летают мячи, возникают надписи и логотипы. Трудно поверить, что картинка складывается из тысяч маленьких огоньков.

Подойдя вплотную и заглянув за обшивку, понимаешь, как сделана подсветка: на тыльной стороне алюминиевых панелей фасада лампочки закреплены подобно елочной гирлянде.

В народе стадион окрестили "Левбердон Арена" — сокращенно от "левый берег Дона".

Северная сторона смотрит на реку, на живописные ростовские набережные и многоэтажные дома на прибрежных склонах.

Ночью к стадиону съезжаются романтично настроенные горожане, и число фотографий в Инстаграме отсюда уже исчисляется тысячами. Культовое место.

Во имя "Ростова"

Внутри стадион воздает должное футбольному клубу "Ростов". Между синими сиденьями на трибунах — желтые бетонные лестницы. Это официальные цвета клуба. На секторе C красуется огромная надпись: "Ростов".

На трех ярусах и пяти этажах арены помещается 45 тысяч зрителей.

Предполагалось, что после ЧМ-2018 вместимость сократится до 35 тысяч, но в пресс-службе стадиона РИА Новости сообщили, что арена лишится только 2-2,5 тысячи мест.

На время мундиаля на стадионе оборудуют 36 скайбоксов: каждого VIP-гостя ждут ярко-красные мягкие кресла, напоминающие сиденья дорогого внедорожника.

Раздевалки для игроков также оформлены в фирменном стиле местного футбольного клуба.

Главным участникам ЧМ-2018 подготовили мягкие синие кресла, оборудованные индивидуальной подсветкой, душевые покрашены в желтый цвет.

Богатое наследие

Некогда пустовавший район благодаря стадиону обрел новую жизнь. На левом берегу Дона разбили красивый парк, после ЧМ-2018 в течение пяти лет планируется построить Дворец спорта, конноспортивный комплекс, в общем, создать масштабный спортивный кластер, где будут проходить даже первенства Европы по академической гребле.

Сама арена достанется ФК "Ростов", обладателю Кубка России 2014 года. Тут появятся гостиница, рестораны и кафе, фитнес-клубы, роллердром и даже кинотеатр для автомобилей.