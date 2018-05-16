Уха, щучьи котлеты и сом. Путеводитель по ресторанам Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Ростов-на-Дону — край казаков, местная кухня традиционно казачья. Уха самых разных видов, щучьи котлеты, жареный сом — здесь готовят из того, чем богат великий Дон. Впрочем, в городе есть заведения и для вегетарианцев, и для любителей восточной экзотики.
Breakfasteria
Адрес — Ростов-на-Дону, Университетский переулок, 44/50
Средний чек — ₽₽₽₽
Кухня — Итальянская/Европейская
Телефон — +7 (863) 270–51–51
Часы работы — 09:00–22:00
Никаких обедов, ужинов и полдников: завтрак здесь всегда утром, днем и ближе к ночи.
Это пришлось по вкусу ростовчанам: оказалось, желающих отведать яичницу на закате хоть отбавляй.
Тут говорят "доброе утро", даже если наступил вечер.
Больше всего посетителям нравится континентальный завтрак "Париж": омлет с сыром дорблю, креветки, круассан и паштет. Кроме "Парижа", в разделе меню "Завтраки европейских столиц" предлагаются "Лондон", "Рим", "Москва", "Тилимилитрямдия".
Помимо блюд из яиц, в ресторане предлагают очень вкусный и сочный сэндвич с фермерским карбонатом и перечным соусом, а также нежные сырники "Пальчики", которые выпечены… все верно, в форме пальчиков.
В Breakfasteria долго думали, с чем же их подавать — со сгущенкой, сметаной или вареньем. В итоге можно заказать и с тем, и с другим, и с третьим.
Green Cafe
Адрес — Ростов-на-Дону, улица Суворова, 91, ЖК Ростов-Сити
Средний чек — ₽₽₽₽
Кухня — Индийская, Международная, Европейская
Телефон — +7 (863) 226–02–83
Часы работы — пн-вс 10.00–20.00
На четвертом этаже бизнес-центра посреди стекла и бетона спрятался небольшой зеленый островок спокойствия. Green Cafe действительно утопает в растениях, все столы и обивка — из натурального дерева.
Это царство вегетарианской и индийской кухни, причем обе сплетены воедино.
Впрочем, и любителям животных белков с углеводами найдется что отведать.
Основатель Green Cafe заверяет, что главное для него не прибыль, а популяризация индийской кухни и культуры. Сам он не раз бывал в Индии.
В северном штате Путопарти познакомился с поваром Донта Харишем.
И вот он уже два года — шеф-повар Green Cafe.
Большая часть специй и ингредиентов доставлена из Индии — Хариш летает на родину дважды в год. Он сам делает домашний сыр из коровьего молока, кокосовое масло и множество других заготовок. Для особо погруженных в индийскую культуру в ресторане есть отдельный зал с Буддой, Аватарами и особым освещением.
В Green Cafe предлагают вегетарианские блюда, меню для веганов и сыроедов. Никакого алкоголя и газированных напитков. Однако некоторые блюда массовой европейской кухни имеются.
Поскольку в кафе используют только оригинальные ингредиенты, от пиццы отказались: итальянские сыры в России под санкциями. Зато добавили бургер, но вегетарианский — с котлетой из зеленой чечевицы.
По словам поваров, посетители обычно не сразу понимают, что в этом блюде вообще нет мяса.
Ростов-папа
Адрес — Ростов-на-Дону, улица Суворова, 64
Средний чек — ₽₽₽₽
Кухня — Кавказская/Узбекская, Русская/Украинская
Телефон — +7 (863) 270–70–49
Часы работы — пн-вс 11.00–23.00
За традиционной русской кухней нужно идти в "Ростов-папа".
Тут подают настоящий казачий борщ с наваристым бульоном, телятиной, овощной зажаркой, салом и чесноком, а также котлеты из щуки, сазана, судака, сома и множество других рыбных блюд.
Вся рыба, разумеется, из великого Дона.
Русская кухня дополнена европейской: одна из популярных позиций в меню — кардинни с семгой.
Есть немного грузинской — харчо и люля-кебаб.
Для удобства иностранных туристов к футбольным матчам в ресторане выпустят меню на английском языке и обучат официантов самым распространенным фразам.
"Ростов-папа" находится в отдельном здании в самом центре города, поэтому места здесь много. Можно легко стать частью шумной компании, справляющей чью-то свадьбу или юбилей.
Кстати, в этом заведении принимают биткоины.
Управляющий ресторана говорит, что сейчас эта опция уже не пользуется спросом, но оплату в криптовалюте все равно сохранили в качестве модной фишки.