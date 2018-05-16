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Казаки, Дон и императрица Елизавета: прогулка по южной столице России
© РИА Новости / Илья Питалев
Центральный универмаг в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РИА Новости представляет путеводитель, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности и лучшие рестораны 11 городов.
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Куда сходить и что посмотреть в крупнейшем городе Юга России в ожидании турнира — в фотоленте Ria.ru.
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