От Севильи до Тбилиси: путеводитель по ресторанам Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. В Нижнем любят поесть вкусно и сытно — во многих ресторанах подают большие порции. Доминируют мясные блюда. Выбор огромный — русская, европейская, восточная, американская кухня. Если прийти в правильное место, качество и цена вызовут только положительные эмоции.
FIDEL`
Адрес — Нижний Новгород, улица Звездинка, 24
Средний чек — ₽₽₽₽
Кухня — Итальянская / Европейская, Японская / Китайская, Американская / Мексиканская
Телефон — +7 (831) 419 64 57
Часы работы — пн-вс 12.00–2.00
Футбол без пива — деньги на ветер. За пенным напитком лучше всего направиться в бар Fidel', где наливают крафт со всех концов света, а также предлагают сорта, сваренные в собственной пивоварне.
Выбирать напиток по названию — гиблое дело.
"Атомная прачечная", "Черная мамба", "Доставьте меня по адресу", "Колинз стаут" — все это разное пиво, в котором, помимо хмелепродуктов, попадаются вишня и даже азот.
Само заведение его основатели позиционируют как камерное и уютное пространство для качественного отдыха.
Интерьер выдержан в классическом черном цвете, помимо стульев — диваны разной ширины и мягкости, на стенах портреты Фиделя Кастро, Че Гевары и плакаты с революционными лозунгами на испанском языке.
В меню широкий выбор соленых закусок, снеков, бургеров и мясных блюд, фирменное — утка, приготовленная в пиве.
В дни матчей в Нижнем Новгороде ресторан Fidel' предложит посетителям специальные цены на крафт собственного производства с пивоварни Butch & Dutch, а также комбосеты на большую компанию. Фанаты смогут посмотреть трансляции футбольных матчей и оформить "Карту болельщика", которая дает различные бонусы.
"Хачапурия"
Адрес Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 6
Средний чек — ₽₽₽₽
Кухня — Кавказская / Узбекская
Телефон — +7 (831) 282-33-92
Часы работы — пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Ресторанов сети "Хачапурия" в Нижнем Новгороде пять, но если хочется совместить прогулку по старому городу с вкусным обедом или ужином, лучше заглянуть в заведения на пешеходной части Большой Покровской.
Одно из них — в начале пути, всего в ста метрах от стен Нижегородского кремля, другое — в конце улицы, в невысоком доме дореволюционной постройки.
Здесь есть все, чем славится грузинская кухня, а также то, чего не подают ни в одном другом ресторане, — гранатовое вино.
Одна из визитных карточек "Хачапурии" — долма. Ее готовят из нежного мяса, риса и специй, завернутых в молодые виноградные листья. Подают, как принято в Грузии, — со сметаной и зеленью.
Можно заказать традиционные грузинские сыры, салаты из свежих или маринованных овощей и, конечно же, знаменитые хинкали и хачапури.
Mukka
Адрес — Нижний Новгород, Ошарская улица, 36Б
Средний чек — ₽₽₽₽
Кухня — Итальянская / Европейская
Телефон — +7 (831) 282 13 03, +7 (831) 282 14 04
Часы работы — пн-вс 11.00–0.00
Италию в Нижнем Новгороде представляет ресторан авторской кухни Mukka. Он находится возле утопающего в зелени Ошарского сквера, в десяти минутах ходьбы от главных достопримечательностей города.
Интерьер на каждом этаже разный. На первом — стены из белого кирпича, уютные мягкие кресла, много света и воздуха.
Идеальная обстановка для семейной трапезы. Здесь же стоит настоящая дровяная печь, в которой на глазах у посетителей выпекают пиццу.
Второй этаж отделан красным кирпичом, половину пространства занимает барная стойка, а летом открывается выход на веранду. Третий этаж — мансарда с окнами в крыше и стенами, обшитыми деревом. Вечерами отсюда потрясающий вид на закат и звездное небо.
Особенно рекомендуем попробовать ароматную пиццу All Italy из тонкого теста с прошутто, голубым сыром и луковым мармеладом под бальзамическим кремом.
В Mukka готовят несколько видов итальянской пасты: как классической, так и авторской.
Любителям сочных стейков советуем отведать нежное мраморное филе-миньон категории Prime.
В ресторане подают авторские десерты и коктейли, а спецпредложения от шеф-повара постоянно обновляются.