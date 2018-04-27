Отель или квартиру на время ЧМ-2018 стоит выбирать поближе к Стрелке, тогда и до стадиона, и до центра с его памятниками архитектуры, барами и ресторанами — рукой подать.

«Главная историческая улица — Рождественская», — рассказывает Юлия Рудометова, коренная нижегородка, человек, любящий свой родной город и хорошо его знающий.

На Рождественской фасады исторических зданий бережно отреставрированы — таким был Нижний в конце XIX и начале XX века.

Летом трамвай возит особо ленивых туристов вокруг Нижегородского кремля и обратно на Рождественскую.