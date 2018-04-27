В Нижнем Новгороде состоятся шесть матчей чемпионата мира по футболу. Город с нетерпением ждет российских и иностранных болельщиков, и ему есть чем удивить гостей. Где пройтись, где остановиться и что посмотреть на берегах Волги — в материале РИА Новости.
Забивать стрелку в Нижнем Новгороде нужно на Стрелке, там, где Ока впадает в Волгу. Это исторический центр, рядом — железнодорожный и речной вокзалы, Нижегородский кремль. Тут сосредоточена вся культурная и общественная жизнь города.
В исторической части Нижнего все рядом, до любого места можно дойти пешком или за считаные минуты доехать на машине.
Отель или квартиру на время ЧМ-2018 стоит выбирать поближе к Стрелке, тогда и до стадиона, и до центра с его памятниками архитектуры, барами и ресторанами — рукой подать.
«Главная историческая улица — Рождественская», — рассказывает Юлия Рудометова, коренная нижегородка, человек, любящий свой родной город и хорошо его знающий.
На Рождественской фасады исторических зданий бережно отреставрированы — таким был Нижний в конце XIX и начале XX века.
Летом трамвай возит особо ленивых туристов вокруг Нижегородского кремля и обратно на Рождественскую.
Но лучше ходить пешком. Крайне интересно заглядывать во дворики. Каждый — особенный, со своей аурой.
В одном вместо окон — картины, в другом — граффити. Тут много мастерских, где работают современные художники. Есть целый чайный квартал: убаюкивающая китайская музыка звучит прямо на улице. А в этом дворе — гуси и коза. В самом центре города!
Нижний Новгород раскинулся на живописных холмах. Рождественская находится в низине: с одной стороны — Волга, с другой — крутой подъем вверх, откуда открывается потрясающая панорама. Особенно с набережной Федоровского, куда ведут несколько лестниц.
Летом горожане устраивают на зеленых склонах пикники, любуясь роскошными закатами.
Прекрасно видны стадион, собор Александра Невского, собор Пресвятой Богородицы (местные называют его проще — Строгановская церковь, или Рождественский собор) и другие достопримечательности.
Хорошее развлечение для футбольного фаната — «Велогенератор», арт-объект напротив речного вокзала на площади Маркина. Можно оценить свое эмоциональное состояние: прислоняешь ладони к двум пластинам и видишь, насколько сильно ты болел за любимую команду.
Рождественская упирается в памятник Минину и Пожарскому — точную копию того, что на Красной площади в Москве, но поменьше. Тут же, на холме — Нижегородский кремль, пройтись вокруг которого — несказанное удовольствие.
Прямо у кремлевской стены — Почаинский овраг. Через него перекинут мост: влюбленные здесь оставляют замочки на счастье, а банджи-джамперы прыгают вниз на веревке.
Чуть дальше — Большая Покровская, полностью пешеходная улица, считавшаяся до революции дворянской.
Тут выделяются массивные и эффектные здания Госбанка и драматического театра. Много старинных зданий с интересной архитектурой на улице Ильинской.
Нижегородская ярмарка, некогда крупнейшая торговая площадка Российской империи, — совсем рядом со стадионом. В наши дни это уже не рынок, а выставочный центр. В темное время суток здание ярмарки со всех сторон подсвечивается. Вместе с подсветкой стадиона это внушительное зрелище.
Между Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережными — Александровский сад. В этом парке, говорит Юля, собирается местная молодежь. На Нижне-Волжской туристы обязательно подходят к статуе оленя. Это один из символов Нижнего, изображенный в том числе и на городском гербе.
Прогулки на речных пароходах и катерах позволяют взглянуть на город в ином ракурсе. С воды хорошо видны Стрелка, Чкаловская лестница с множеством ступеней, ведущих к Нижегородскому кремлю.
Прохладная погода вряд ли остудит пыл футбольного болельщика. А в жару можно искупаться в озерах лесопарковой зоны «Щелковский хутор» (но до них еще надо доехать) или в Гребном канале — именно там оборудованы самые лучшие пляжи.
Канатная дорога, связывающая центр Нижнего с городом Бор на другом берегу, — тоже местная достопримечательность.
Поездка занимает порядка 12 минут. Пока поднимаешься в подвесной кабинке по самому длинному в Европе безопорному пролету над водой, успеваешь хорошо разглядеть и стадион, и центр города с высоты птичьего полета.
Кстати, в выходные «канатка» работает до 22:00, а солнце в дни ЧМ-2018 будет уходить за горизонт примерно в 21:15 — так что можно полюбоваться и закатом, и ночной подсветкой города и стадиона.
Из исторических улиц к стадиону «Нижний Новгород» ближе всего Рождественская. Тут полно магазинчиков, кафе, пивных баров, есть даже пивоварня. А готовят в Нижнем очень вкусно.
На пешеходной улице Покровской расстояния между заведениями довольно большие, поскольку много исторических зданий, гостиниц, торговых центров.
Хватает интересного и в других районах города. Например, один из баров организует мини-чемпионаты по мини-футболу.
Причем чемпионаты — международные: там рядом несколько вузов, где учатся в том числе и иностранные студенты.
Кстати, на берегах Оки и Волги в черте города не возбраняется и рыбку половить. Если вы отправляетесь своим ходом с палаткой или даже в доме на колесах, не забудьте удочки — ужин можно выудить прямо из реки.
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