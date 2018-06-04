Сыры, стейки и кухня пушкинской эпохи. Путеводитель по ресторанам Москвы

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. В Москве есть рестораны на любой вкус, кошелек и настроение. Сюда приезжают именитые повара со всего мира, но и российские им не уступают. Каждый, кто прибыл издалека, легко найдет в столице блюда своей родной кухни. Ну а русская просто на каждом шагу.

Сыроварня

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Итальянская / Европейская

Телефон — +7 (495) 727-38-80

Часы работы — пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00

Адрес: Москва, Берсеневский пер., 2, стр.1

"Сыроварня" открылась недавно, но уже очень популярна. Тут собственное производство сыров.

Всего восемь сортов, причем за процессом приготовления можно наблюдать через специальный иллюминатор. Молоко закупается в России, а вот сычужные ферменты привозят из Италии.

Весь персонал, принимающий участие в сыроварении, прошел обучение у итальянских специалистов.

В меню блюда деревенской кухни: простые и понятные, очень вкусные, полезные и экологически чистые. Самый популярный сыр — буррата.

Пользуются повышенным спросом и блюда, в состав которых он входит, например, фокачча, приготовленная в дровяной печи, с томатами и базиликом. Одна из новинок весенне-летнего сезона — салат с рикоттой, шпинатом и малиной.

Помимо этого, в ресторане есть блюда из рыбы, мяса, стейки на гриле и десерты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Салат с рикоттой, шпинатом и малиной в ресторане "Сыроварня" в Москве © РИА Новости / Кирилл Каллиников Салат с рикоттой, шпинатом и малиной в ресторане "Сыроварня" в Москве

В "Сыроварню" часто приходят итальянцы, которые живут или работают в России. Все они не раз признавали, что качество сыра здесь на самом высшем уровне.

Да и заказывать иностранцам легко — есть меню на английском. Кстати, в ресторане будут транслировать все матчи чемпионата мира: телевизоры установят на летней веранде.

Воронеж

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Американская / Мексиканская, Итальянская / Европейская

Телефон — +7 (495) 695 06 41, +7 (495) 695 06 43

Часы работы — пн-вс 8.00–0.00

Адрес: Москва, ул. Пречистенка, 4

"Мясной особняк на Пречистенке" — так называют свое заведение сами рестораторы.

И это не хвастовство: "Воронеж" занимает четыре этажа старинного здания, на каждом уровне — особенный стиль.

В основе меню — первоклассная мраморная говядина элитной породы абердин-ангус, которая выращивается и отбирается специалистами ресторана на экологически чистой ферме в Воронежской области.

Первый этаж именуют "закусочная" или "премиальный фастфуд". Здесь каждый может быстро и сравнительно недорого перекусить бургером, сэндвичем или пастрами из мраморной говядины, а также заказать рыбное блюдо и десерты.

Одного взгляда на сэндвич с пастрами достаточно, чтобы разыгрался аппетит: его готовят из верхней части говяжьей грудинки брискет, нарезанной слайсами. Грудинка маринуется восемь дней в специальном рассоле, а потом коптится двенадцать часов на вишневой щепке.

Подается на ржаном хлебе с медово-горчичной заправкой и тонко нарезанными малосольными огурцами.

На первом этаже есть магазин, где посетители могут приобрести сырую говяжью вырезку, стейки, домашние сосиски, шашлык и даже мясо птицы, чтобы приготовить все это дома.

Второй, третий и четвертый этажи занимает ресторан "Воронеж".

Здесь на первое место выходят стейки: их тут около 30 видов.

Большой популярностью пользуется стейк рибай — самый сочный, самый толстый, самый насыщенный, одним словом, "самый мраморный".

В меню также можно найти традиционные русские блюда, например, борщ или оливье. Но особо рекомендуем попробовать уху с самогоном, в состав которой входят четыре вида северной рыбы (лосось, треска, осетрина и муксун), корень сельдерея, лук, морковь, картофель и, само собой, рюмочка самогона.

Кафе ПушкинЪ

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Итальянская / Европейская

Телефон — +7 (495) 739 00 33

Часы работы — работает круглосуточно

Адрес: Москва, Тверской бульвар, 26А

© Фото : "Кафе Пушкинъ" Интерьер ресторана русской кухни "Кафе Пушкинъ" © Фото : "Кафе Пушкинъ" Интерьер ресторана русской кухни "Кафе Пушкинъ"

Более полувека назад в Москве гастролировал знаменитый французский шансонье Жильбер Беко.

Вернувшись на родину, он написал песню "Натали", которую посвятил русской девушке-гиду Наталье.

Там есть такие слова: "Мы гуляем с тобой по Москве, заходим на Красную площадь, и ты твердишь заученное о Ленине, революции, а я думаю: "Как хорошо было бы оказаться с тобой в "Кафе Пушкинъ", где за окном идет снег; мы пили бы горячий шоколад и говорили бы совсем о другом…"

© Фото : "Кафе Пушкинъ" Интерьер ресторана русской кухни "Кафе Пушкинъ" © Фото : "Кафе Пушкинъ" Интерьер ресторана русской кухни "Кафе Пушкинъ"

Песня стала популярной во Франции, и многие туристы после этого постоянно искали кафе, названное в честь великого русского поэта. В 1999 году ресторатор Андрей Деллос песню сделал былью, а на открытии "Кафе ПушкинЪ" в особняке на Тверском бульваре выступил тот самый Жильбер Беко.

© Фото : "Кафе Пушкинъ" Кулебяка "Петровская" в ресторане русской кухни "Кафе Пушкинъ" © Фото : "Кафе Пушкинъ" Кулебяка "Петровская" в ресторане русской кухни "Кафе Пушкинъ"

Бессменный шеф-повар ресторана Андрей Махов. Он воплотил в жизнь идею основателя "Кафе ПушкинЪ": чтобы в заведении подавали блюда русской и французской кухонь пушкинской эпохи.

© Фото : "Кафе Пушкинъ" Мелюсье съ грибами в ресторане русской кухни "Кафе Пушкинъ" © Фото : "Кафе Пушкинъ" Мелюсье съ грибами в ресторане русской кухни "Кафе Пушкинъ"

Здесь даже меню написано на языке того времени, например, "Мелюсье, инымъ способомъ съ грибами разнаго виду" или "Козiй сыръ, печенный съ медомъ, дополненный ростками салатаовъ".

За двадцать с лишним лет ресторан стал очень популярным у гостей со всего мира и приобрел статус столичной достопримечательности.