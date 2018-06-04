Туристических маршрутов по Москве множество: пешие, на автобусах, по старым улицам и набережным, по музеям и паркам, в виде квестов и на арендованных велосипедах, виртуальные экскурсии в местах отдыха и культурных объектах. Российскую столицу не раз признавали одним из лучших городов для туристов. Так, Москва заняла четвертое место в мировом рейтинге самых популярных городов планеты по версии популярной соцсети «Инстаграм», второе место в Европе — в категории «Лучшие развивающиеся туристические направления» по версии Trip Advisor, а также вошла в топ-10 самых популярных европейских городов по версии британской компании Post Office.