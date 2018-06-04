В Москве пройдет церемония открытия чемпионата мира по футболу, состоятся и первый матч, и финал. Уже скоро из разных стран в столицу России приедут тысячи болельщиков. Многие — впервые. Хороший шанс познакомиться с городом и увидеть всемирно известные достопримечательности своими глазами.
Туристических маршрутов по Москве множество: пешие, на автобусах, по старым улицам и набережным, по музеям и паркам, в виде квестов и на арендованных велосипедах, виртуальные экскурсии в местах отдыха и культурных объектах. Российскую столицу не раз признавали одним из лучших городов для туристов. Так, Москва заняла четвертое место в мировом рейтинге самых популярных городов планеты по версии популярной соцсети «Инстаграм», второе место в Европе — в категории «Лучшие развивающиеся туристические направления» по версии Trip Advisor, а также вошла в топ-10 самых популярных европейских городов по версии британской компании Post Office.
Тем, кто неоднократно бывал в Москве, сложно предложить что-то оригинальное — у каждого есть свои любимые места для прогулок, свой список ресторанов и мест отдыха.
Однако если вы приехали в Москву в первый раз, смело направляйтесь в центр — к Кремлю.
Символ Москвы и всей России, средневековая крепость — самая древняя часть столицы. Здесь располагаются официальная резиденция президента страны, множество церквей, музеев и памятников — широкий выбор экскурсий Каждая башня Кремля уникальна, у каждой своя история.
К Кремлю примыкает Красная площадь.
Ее архитектурный ансамбль знаком всему миру. Наследие советских времен — Мавзолей Ленина, где до сих пор покоится тело вождя Октябрьской революции, за которым тщательно следят и ухаживают. Споры о том, нужно ли это и не лучше ли захоронить Ленина по-христиански, продолжаются.
С Лобного места в древней Москве населению оглашали царские указы. Рядом — пышный собор Василия Блаженного, построенный при Иване Грозном.
Тут же — памятник князю Дмитрию Пожарскому и гражданину Кузьме Минину, спасшим Россию от польских интервентов.
Вдоль Красной площади вытянулся ГУМ — Государственный универсальный магазин, главный торговый центр советской Москвы, до революции — Верхние торговые ряды. Теперь это просто современный торговый центр. Само здание построено в конце XIX века.
До изобретения квадрокоптеров Кремль чаще всего фотографировали со стороны Большого Каменного моста.
Совсем недавно между Москворецкой набережной и улицей Варваркой открылся парк «Зарядье», где появилась еще одна обзорная площадка, прямо над Москвой-рекой. С другой стороны Красной площади — между гостиницами «Москва» и «Метрополь» — знаменитый Большой театр, где состоялась премьера самого популярного балета в мире — «Лебединого озера».
Есть десятки туристических направлений от Кремля, но, наверное, наиболее популярный — пешая прогулка по Старому Арбату. По дороге к главной пешеходной улице страны можно пройти через Александровский сад и увидеть одну из основных выставочных площадок — Манеж, а также Российскую государственную библиотеку. Посетить ее может гражданин любой страны, но по предварительной записи.
Практически каждый дом на Старом Арбате — памятник архитектуры.
С XVIII века здесь селились самые известные дворяне России — Долгорукие, Гагарины, Шереметевы, Толстые… В советскую эпоху в их особняках были коммунальные квартиры. По Арбату в Кремль на работу ездил Сталин. С 1986 года движение транспорта здесь закрыли. Теперь все пешеходные улицы в российских городах неофициально называют «местным Арбатом».
Еще одно уникальное место в столице — территория Московского государственного университета (МГУ). Во время чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest 2018, который откроется 10 июня масштабным концертом.
Здесь же — смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на центр города и на стадион «Лужники», где пройдут самые важные матчи мундиаля.
С Воробьевых гор к арене ведет новая канатная дорога. Кабинки преодолевают расстояние в 737 метров над лесопарком и Москвой-рекой.
Неподалеку от зоны фанфеста — Пушкинская набережная, вдоль которой тянется самый знаменитый парк Москвы. Это, по сути, два соединенных между собой парка — имени Горького и Нескучный сад. Раньше здесь было множество аттракционов, но их демонтировали и превратили парк в зону отдыха и проведения культурных мероприятий.
Еще один грандиозный парк расположен на севере столицы — ВДНХ, построенный в 1939 году как главный выставочный комплекс страны. В многочисленных павильонах демонстрировались достижения советской науки и всех отраслей народного хозяйства.
Именно тут находятся такие символы советской эпохи, как монумент «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».
В 2013-м ВДНХ реконструировали, сохранив главные павильоны и памятники советского периода.
Рядом — Останкинская телебашня. Некогда самое высокое здание в мире сейчас не только телецентр, но и арт-объект со световыми проекциями.
Наверху — ресторан «Седьмое небо» и смотровая площадка со стеклянным полом.
Что касается музеев, то обязательно надо посетить Третьяковскую галерею, где собрана богатая коллекция русской живописи, а также Музей изобразительных искусств имени Пушкина.
В столице хватает и экспозиций современного искусства, например в арт-комплексе «Гараж» на Крымском валу. В Музее Москвы на Зубовском бульваре можно ознакомиться с историей города.
Культурная жизнь вокруг Москвы не менее насыщенна, чем в самой столице. Каждый крупный подмосковный город — часть древней истории русского государства.
Например, Сергиев Посад — один из главных городов туристического маршрута «Золотое кольцо России».
Здесь находится мужской монастырь Троице-Сергиева лавра, представляющий собой единый архитектурный ансамбль удивительной красоты.
Или, скажем, Коломна. Хорошо сохранились кирпичные стены и семь башен местного кремля, множество церквей, торговые ряды XIX века, дореволюционная жилая застройка.
В черте города и за его пределами немало зон отдыха возле водоемов, где в жаркие летние дни открыты официальные пляжи и можно будет искупаться.
Самое популярное у москвичей место — Серебряный Бор в Северо-Западном округе столицы, совсем рядом со стадионом «Спартак» — второй футбольной ареной Москвы, принимающей матчи чемпионата мира.
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