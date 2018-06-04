Что посмотретьКуда поехать
Иду, шагаю по Москве
Путеводитель по столице России
Сергей Белоусов

В Москве пройдет церемония открытия чемпионата мира по футболу, состоятся и первый матч, и финал. Уже скоро из разных стран в столицу России приедут тысячи болельщиков. Многие — впервые. Хороший шанс познакомиться с городом и увидеть всемирно известные достопримечательности своими глазами.

Что посмотреть

Туристических маршрутов по Москве множество: пешие, на автобусах, по старым улицам и набережным, по музеям и паркам, в виде квестов и на арендованных велосипедах, виртуальные экскурсии в местах отдыха и культурных объектах. Российскую столицу не раз признавали одним из лучших городов для туристов. Так, Москва заняла четвертое место в мировом рейтинге самых популярных городов планеты по версии популярной соцсети «Инстаграм», второе место в Европе — в категории «Лучшие развивающиеся туристические направления» по версии Trip Advisor, а также вошла в топ-10 самых популярных европейских городов по версии британской компании Post Office.

Туристические теплоходы на Москве-реке. На дальнем плане: Большой Каменный мост и Московский Кремль.
Туристические теплоходы на Москве-реке. На дальнем плане: Большой Каменный мост и Московский Кремль.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва» («Украина») в Москве.
Гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва» («Украина») в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Москва-река, Кремлевская набережная и Московский Кремль.
Москва-река, Кремлевская набережная и Московский Кремль.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Туристические теплоходы на Москве-реке. На дальнем плане: Большой Каменный мост и Московский Кремль.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Тем, кто неоднократно бывал в Москве, сложно предложить что-то оригинальное — у каждого есть свои любимые места для прогулок, свой список ресторанов и мест отдыха.

Однако если вы приехали в Москву в первый раз, смело направляйтесь в центр — к Кремлю.

Символ Москвы и всей России, средневековая крепость — самая древняя часть столицы. Здесь располагаются официальная резиденция президента страны, множество церквей, музеев и памятников — широкий выбор экскурсий Каждая башня Кремля уникальна, у каждой своя история.

К Кремлю примыкает Красная площадь.

Ее архитектурный ансамбль знаком всему миру. Наследие советских времен — Мавзолей Ленина, где до сих пор покоится тело вождя Октябрьской революции, за которым тщательно следят и ухаживают. Споры о том, нужно ли это и не лучше ли захоронить Ленина по-христиански, продолжаются.

На первом плане купола храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
На первом плане купола храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вид на собор Василия Блаженного и Мавзолей В.И. Ленина с Красной площади в Москве.
Вид на собор Василия Блаженного и Мавзолей В.И. Ленина с Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта.
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Колокольня Ивана Великого, Архангельский собор, Благовещенский собор, Успенский собор, Большой Кремлевский дворец на территории Московского Кремля.
Колокольня Ивана Великого, Архангельский собор, Благовещенский собор, Успенский собор, Большой Кремлевский дворец на территории Московского Кремля.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Купола Успенского собора, Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец, Благовещенский собор (справа налево) на территории Московского Кремля.
Купола Успенского собора, Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец, Благовещенский собор (справа налево) на территории Московского Кремля.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Тайницкая башня Московского Кремля.
Тайницкая башня Московского Кремля.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Водовзводная башня Московского Кремля (на первом плане слева).
Водовзводная башня Московского Кремля (на первом плане слева).
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На первом плане купола храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С Лобного места в древней Москве населению оглашали царские указы. Рядом — пышный собор Василия Блаженного, построенный при Иване Грозном.

Тут же — памятник князю Дмитрию Пожарскому и гражданину Кузьме Минину, спасшим Россию от польских интервентов.

Вдоль Красной площади вытянулся ГУМ — Государственный универсальный магазин, главный торговый центр советской Москвы, до революции — Верхние торговые ряды. Теперь это просто современный торговый центр. Само здание построено в конце XIX века.

До изобретения квадрокоптеров Кремль чаще всего фотографировали со стороны Большого Каменного моста.

Совсем недавно между Москворецкой набережной и улицей Варваркой открылся парк «Зарядье», где появилась еще одна обзорная площадка, прямо над Москвой-рекой. С другой стороны Красной площади — между гостиницами «Москва» и «Метрополь» — знаменитый Большой театр, где состоялась премьера самого популярного балета в мире — «Лебединого озера».

Парящий мост парка «Зарядье» в Москве
Парящий мост парка «Зарядье» в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церковь Зачатия Святой Анны на территории природно-ландшафтного парка «Зарядье» в Москве.
Церковь Зачатия Святой Анны на территории природно-ландшафтного парка «Зарядье» в Москве.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве.
На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вывеска на крыше здания ГУМа в Москве.
Вывеска на крыше здания ГУМа в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в Москве.
Здание Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Парящий мост парка «Зарядье» в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Есть десятки туристических направлений от Кремля, но, наверное, наиболее популярный — пешая прогулка по Старому Арбату. По дороге к главной пешеходной улице страны можно пройти через Александровский сад и увидеть одну из основных выставочных площадок — Манеж, а также Российскую государственную библиотеку. Посетить ее может гражданин любой страны, но по предварительной записи.

Практически каждый дом на Старом Арбате — памятник архитектуры.

С XVIII века здесь селились самые известные дворяне России — Долгорукие, Гагарины, Шереметевы, Толстые… В советскую эпоху в их особняках были коммунальные квартиры. По Арбату в Кремль на работу ездил Сталин. С 1986 года движение транспорта здесь закрыли. Теперь все пешеходные улицы в российских городах неофициально называют «местным Арбатом».

Еще одно уникальное место в столице — территория Московского государственного университета (МГУ). Во время чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest 2018, который откроется 10 июня масштабным концертом.

Здесь же — смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на центр города и на стадион «Лужники», где пройдут самые важные матчи мундиаля.

С Воробьевых гор к арене ведет новая канатная дорога. Кабинки преодолевают расстояние в 737 метров над лесопарком и Москвой-рекой.

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве с Большой спортивной арены «Лужники», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве с Большой спортивной арены «Лужники», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Смотровая площадка на Воробьевых горах.
Смотровая площадка на Воробьевых горах.
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Канатная дорога, связывающая стадион «Лужники» и Воробьевы горы.
Канатная дорога, связывающая стадион «Лужники» и Воробьевы горы.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Канатная дорога, связывающая стадион «Лужники» и Воробьевы горы.
Канатная дорога, связывающая стадион «Лужники» и Воробьевы горы.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Большая спортивная арена Лужники в Москве.
Большая спортивная арена Лужники в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве с Большой спортивной арены «Лужники», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Неподалеку от зоны фанфеста — Пушкинская набережная, вдоль которой тянется самый знаменитый парк Москвы. Это, по сути, два соединенных между собой парка — имени Горького и Нескучный сад. Раньше здесь было множество аттракционов, но их демонтировали и превратили парк в зону отдыха и проведения культурных мероприятий.

Еще один грандиозный парк расположен на севере столицы — ВДНХ, построенный в 1939 году как главный выставочный комплекс страны. В многочисленных павильонах демонстрировались достижения советской науки и всех отраслей народного хозяйства.

Именно тут находятся такие символы советской эпохи, как монумент «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

В 2013-м ВДНХ реконструировали, сохранив главные павильоны и памятники советского периода.

Девушки отдыхают у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ в Москве.
Девушки отдыхают у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание павильона «Космос» на ВДНХ.
Здание павильона «Космос» на ВДНХ.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание павильона «Космос» на ВДНХ.
Здание павильона «Космос» на ВДНХ.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки отдыхают у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рядом — Останкинская телебашня. Некогда самое высокое здание в мире сейчас не только телецентр, но и арт-объект со световыми проекциями.

Наверху — ресторан «Седьмое небо» и смотровая площадка со стеклянным полом.

Что касается музеев, то обязательно надо посетить Третьяковскую галерею, где собрана богатая коллекция русской живописи, а также Музей изобразительных искусств имени Пушкина. 

Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Скульптуры при входе в здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Скульптуры при входе в здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Новое здание музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького.
Новое здание музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Российской государственной библиотеки в Москве.
Здание Российской государственной библиотеки в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В столице хватает и экспозиций современного искусства, например в арт-комплексе «Гараж» на Крымском валу. В Музее Москвы на Зубовском бульваре можно ознакомиться с историей города.

Куда поехать

Культурная жизнь вокруг Москвы не менее насыщенна, чем в самой столице. Каждый крупный подмосковный город — часть древней истории русского государства.

Например, Сергиев Посад — один из главных городов туристического маршрута «Золотое кольцо России».

Здесь находится мужской монастырь Троице-Сергиева лавра, представляющий собой единый архитектурный ансамбль удивительной красоты.

Или, скажем, Коломна. Хорошо сохранились кирпичные стены и семь башен местного кремля, множество церквей, торговые ряды XIX века, дореволюционная жилая застройка.

Памятник Дмитрию Донскому, расположенный возле стены Коломенского кремля.
Памятник Дмитрию Донскому, расположенный возле стены Коломенского кремля.
© РИА Новости / Александр Чипурин
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Пешеходная улица в городе Коломне.
Пешеходная улица в городе Коломне.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник Дмитрию Донскому, расположенный возле стены Коломенского кремля.
© РИА Новости / Александр Чипурин
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В черте города и за его пределами немало зон отдыха возле водоемов, где в жаркие летние дни открыты официальные пляжи и можно будет искупаться.

Самое популярное у москвичей место — Серебряный Бор в Северо-Западном округе столицы, совсем рядом со стадионом «Спартак» — второй футбольной ареной Москвы, принимающей матчи чемпионата мира.

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