От Олимпиады к чемпионату мира по футболу. Стадион "Лужники"

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости, Сергей Белоусов. "Лужники" — самый большой из всех стадионов России, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. В рамках реконструкции удалось полностью сохранить его исторический вид, но при этом превратить его в современный спортивный объект. Здесь пройдет финал ЧМ-2018, где ожидается самое большое число зрителей, поэтому обеспечению безопасности и вместе с тем доступности арены уделили особое внимание.

От Олимпиады к чемпионату мира по футболу

Стадион "Лужники" был построен в 1956-м для Первой всесоюзной летней спартакиады, после чего стал главным объектом для летних Олимпийских игр 1980 года. Чашу олимпийского огня, которая была установлена на трибуне C, в 1996-м перенесли на Аллею Славы, где она хранится по сей день.

Стадион долгое время был легкоатлетической ареной, где проходили чемпионаты мира, а также считался домашним для футбольных клубов "Спартак", ЦСКА и "Торпедо". На трибунах собиралось до 120 тысяч зрителей.

Правда, условия нельзя было назвать комфортными: болельщики теснились на деревянных лавках, подпирая друг друга локтями, не было ни ярусов, ни VIP-зон, ни даже пресс-центра.

Впрочем, стадион видел не только легкоатлетов и футболистов. Здесь организовывали ЧМ по мотогонкам на льду, концерты групп U2, Rolling Stones, Майкла Джексона и Мадонны. Свое последнее выступление Виктор Цой с группой "Кино" провел именно в "Лужниках".

Нынешние "Лужники", по сути, новый стадион. За кирпичными стенами исторического фасада, от которых осталось всего около 60 сантиметров толщины, спрятана ультрасовременная начинка: все, что есть внутри, было реконструировано и отстроено буквально с нуля.

Вместимость — 81 тысяча зрителей, включая временные трибуны. Два яруса VIP-секторов: скайбоксы и ложи гостеприимства, расположенные по всему периметру стадиона.

Зона СМИ рассчитана на две тысячи человек, есть места для людей с ограниченными возможностями и избыточным весом.

На старом стадионе было много мест, с которых практически не видно футбольного поля или его части, например первые ряды и угловые сектора.

Новые трибуны расположены под таким углом, что слепые зоны полностью исчезли. Сейчас трибуны находятся ближе к полю, так как стадион из легкоатлетического превратился в исключительно футбольный, без беговых дорожек. Цвет кресел выбирали горожане с помощью онлайн-голосования: это палитра Москвы и Кремля.

Кроме того, раскраска сделана таким образом, что даже наполовину заполненная арена по телевизору кажется забитой до отказа.

Козырек над зрительскими местами нарастили — новые 14 метров кровли, на старой — покрытие заменили на поликарбонат. Все держится на специальных колоннах. Внутри стадиона появились уникальные каскадные лестницы — полная экстренная эвакуация стадиона обеспечивается всего за шесть минут.

Футбольное поле засеяно натуральной травой, которая выращивалась в течение двух лет.

Кстати, газон удалось вырастить впервые за более чем 60 лет существования стадиона — до этого трава ни разу не приживалась.

Теперь же под естественным покрытием расположен целый технологический город коммуникаций, обеспечивающий уникальный микроклимат: проложено около 60 километров труб, дренаж, системы полива, обогрева и аэрации, а лампы по периметру дают дополнительное освещение.

Волонтеры в помощь

Всем категориям зрителей на стадионе помогут многочисленные волонтеры. В "Лужниках" во время чемпионата мира их будет больше, чем на любой другой футбольной арене России.

Они встретят болельщиков на подходах к арене, ответят на любые возникшие вопросы и окажут помощь маломобильным группам населения (МГН). Для последних в "Лужниках" организованы отдельные входы, до которых МГН будут довозить электрокары.

Эти отдельные входные группы придуманы не просто так — в каждой установлены лифты. Маломобильными считаются не только инвалиды: в числе МГН может оказаться кто угодно из тысяч болельщиков, например, если перед самым матчем получит травму и не сможет самостоятельно передвигаться, а также пожилые люди и даже грудные дети.

Да-да, на футбол приходят и такие болельщики, в сопровождении родителей, конечно же.

Волонтеры также обеспечат хранение вещей, запрещенных к проносу на стадион. Всего построено четыре больших контейнера на улице Лужники, ими может воспользоваться любой.

Информационные стойки установят по пути к стадиону, а также внутри самого комплекса. На эти же стойки сотрудники будут отдавать забытые вещи, здесь организуют и встречи для тех, кто заблудился или потерялся.

Чаще теряются дети, поэтому каждому ребенку на стойках выдадут браслеты — на них запишут номер мобильного телефона сопровождающих родственников или друзей. Здесь также будут храниться коляски и выдаваться аудиоустройства для усиления слуха — для слабослышащих.

Матчи на стадионе "Лужники":

14 июня, четверг, 18:00 — Россия — Саудовская Аравия

17 июня, воскресенье, 18:00 — Германия — Мексика

20 июня, среда, 15:00 — Португалия — Марокко

26 июня, вторник, 17:00 — Дания — Франция

1 июля, воскресенье, 17:00 — 1/8 финала

11 июля, среда, 21:00 — 1/2 финала

15 июля, воскресенье, 18:00 — финал



