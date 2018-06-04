Кольчуга гладиатора. Стадион "Спартак"

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Российский футбольный клуб "Спартак", существующий с 1922 года, никогда не имел собственного стадиона. Лишь в 2014-м команда наконец получила свою арену в Москве, которой, правда, сразу пришлось поделиться с FIFA. Сначала в рамках Кубка конфедераций, а теперь — для чемпионата мира.

Всем гостям рады

Согласно контракту со спонсорами "Спартака" стадион изменил название на "Открытие Арена", но перед главным входом всех зрителей встречает величественная статуя древнеримского гладиатора высотой почти 25 метров, установленная на огромном керамическом постаменте.

Гладиатор Спартак, а также красно-белая раскраска фасада (по задумке архитекторов, это кольчуга гладиатора) напоминают всем, что стадион — домашний для одноименного футбольного клуба.

В FIFA спонсорские названия не приемлют, поэтому во время ЧМ-2018 стадион вернет себе истинное название "Спартак" и станет второй площадкой для мундиаля в российской столице.

Проектная вместимость стадиона при строительстве составляла 45 тысяч зрителей.

На домашние матчи так много обычно не требуется, поэтому в преддверии события мирового масштаба потребовалось установить несколько дополнительных трибун, сократив лестничные пролеты и увеличив зону для прессы.

Этого вполне хватит, чтобы провести игры вплоть до 1/8 финала.

На секторе A по требованию FIFA установлены новые мягкие кресла для VIP-персон и гостей организаторов.

Где-то кресла, наоборот, убрали, чтобы поставить дополнительные видеокамеры: телевизионная картинка с чемпионата мира должна быть идеальной.

Ликвидированы буферные зоны, которые отделяли болельщиков двух команд во избежание конфликтных ситуаций (например, на матчах "Спартак" — "Зенит").

Расположенный в подтрибунных помещениях фирменный магазин футбольного клуба Red-White Store демонтировали, чтобы увеличить и реорганизовать микст-зону. Основательно реконструирована инфраструктура на подходах к стадиону: задействованы новые входные группы, усилены меры безопасности.

Впрочем, "Спартак" уже принимал Кубок конфедераций в прошлом году, поэтому в остальном арена не изменилась.

Сохранились и некоторые ее особенности. Так, за одними из ворот будет стоять памятник четырем братьям Старостиным: Николаю, Александру, Андрею и Петру, выдающимся футболистам. Старший, Николай, и основал добровольное спортивное общество "Спартак".

Но все четверо прошли через сталинский ГУЛАГ.

Вне футбола

"Спартак" служит не только футбольной ареной, но и местом проведения различных неспортивных мероприятий. Здесь проходят концерты, фестивали, ярмарки, праздники, тест-драйвы, выставки и перформансы.

Тут выступали группы "Ленинград", Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, а также другие коллективы в рамках фестивалей "Максидром" и Park Live. В подтрибунных помещениях расположены три ресторана, спортбар, зал для пресс-конференций и детская комната. В окрестностях стадиона — жилые комплексы и парки.

Матчи на стадионе "Спартак":

16 июня, суббота, 16:00 — Аргентина — Исландия

19 июня, вторник, 18:00 — Польша — Сенегал

23 июня, суббота, 15:00 — Бельгия — Тунис

27 июня, среда, 21:00 — Сербия — Бразилия

3 июля, вторник, 21:00 — 1/8 финала