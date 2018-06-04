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БСА "Лужники"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Большая спортивная арена Лужники в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РИА Новости представляет путеводитель, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности и лучшие рестораны 11 городов.
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