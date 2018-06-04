БСА "Лужники"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБольшая спортивная арена Лужники в МосквеБольшая спортивная арена Лужники в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РИА Новости представляет путеводитель, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности и лучшие рестораны 11 городов.
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Большая спортивная арена Лужники в Москве
Москва
От Олимпиады к чемпионату мира по футболу. Стадион "Лужники"
Интерьер ресторана русской кухни Кафе Пушкинъ
Москва
Сыры, стейки и кухня пушкинской эпохи. Путеводитель по ресторанам Москвы
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Москва
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