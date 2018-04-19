Перемяч, эчпочмак, элеш и губадия. Путеводитель по ресторанам Казани

КАЗАНЬ, 19 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Магниты, тарелки и кружки с изображением города — все это не про Казань. Ну, или почти не про нее. Главные сувениры отсюда – чак-чак, кызылык (казы), аргамак — копчености и сладости хорошо переносят дальнюю дорогу. А вот перемяч, эчпочмак, элеш и губадию лучше отведать на месте. Где вкусно поесть в Казани — в материале РИА Новости.

Дом татарской кулинарии Адрес: Казань, ул. Баумана, 31/12

© Фото : Дом татарской кулинарии Дом татарской кулинарии в Казани © Фото : Дом татарской кулинарии Дом татарской кулинарии в Казани

Побывать в Казани и не попробовать местную кухню — оскорбительно. Прежде всего для самого себя.

А лучшее место, где подают татарские блюда, несомненно, "Дом татарской кулинарии".

Пройти мимо невозможно: это в самом сердце города, на пешеходной улице Баумана.

© Фото : Дом татарской кулинарии Выпечка: перемяч, эчпочмак, беккен, элеш © Фото : Дом татарской кулинарии Выпечка: перемяч, эчпочмак, беккен, элеш

Более полувека тут готовят вкуснейшие блюда. В советское время заведение возглавлял шеф-повар Юнус Ахметзянов — творец современной татарской кухни. Здесь вам предложат конскую (казы) или баранью (тутырма) колбасу, пельмени для жениха (кияу пилмэне), татарский бульон шулпу, манты из баранины, а также вкусную национальную выпечку и десерты.

© Фото : Дом татарской кулинарии Кыздырма © Фото : Дом татарской кулинарии Кыздырма

В качестве основного блюда рестораторы советуют футбольным болельщикам кыздырму — традиционное татарское жаркое, которое готовят из разного мяса. В "Доме татарской кулинарии" — из телятины.

© Фото : Дом татарской кулинарии Кыстыбый © Фото : Дом татарской кулинарии Кыстыбый

Перекусить можно целой россыпью традиционной выпечки. Например, кыстыбаем — это обжаренная пресная лепешка, начиненная нежным картофельным пюре. Или заказать перемяч — аналог знакомого многим беляша, либо эчпочмак — пирожок с мясом и картофелем, либо элеш — пирог с курицей, очень похожий на русский курник.

© Фото : Дом татарской кулинарии Губадия © Фото : Дом татарской кулинарии Губадия

На десерт обязательно попробуйте губадию — татарский национальный пирог с обжаренным творогом, яйцом, рисом и изюмом.

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"И Рыба и Мясо" Адрес: Казань, Чистопольская улица, 20б

© Фото : гастролаб "И Рыба и Мясо" Гастролаборатория "И Рыба и Мясо" © Фото : гастролаб "И Рыба и Мясо" Гастролаборатория "И Рыба и Мясо"

Недалеко от стадиона "Казань Арена" находится уютное кафе "И Рыба и Мясо". Название говорит само за себя, но не всё.

Например, рыба здесь бывает не только речная, но и морская, мясо — не обычное, а мраморное.

Кроме того, ресторан действует в новом формате гастролаборатории, совмещенной с фермерской ярмаркой.

© Фото : гастролаб "И Рыба и Мясо" Стейк из морской рыбы © Фото : гастролаб "И Рыба и Мясо" Стейк из морской рыбы

Поесть можно не только в уютном помещении или заказав блюда на дом. "И Рыба и Мясо" позволяет купить продукты для ужина домой, чтобы все приготовить самостоятельно.

© Фото : гастролаб "И Рыба и Мясо" Блюдо из говядины © Фото : гастролаб "И Рыба и Мясо" Блюдо из говядины

И все же повара заведения делают это куда лучше: стейки готовятся по уникальной французской технологии sous-vide (в вакууме), рыба под уникальным маринадом запекается так, что сохраняет все свои полезные свойства, каждый салат шинкуется вручную, заготовки здесь не используют совсем.

Meatball Box Адрес: Казань, ул. Дзержинского, 20

© Фото : Meatball Box Кафе Meatball Box © Фото : Meatball Box Кафе Meatball Box

Вернемся в центр Казани на Черное озеро и к одноименному парку, на сей раз — в митбольную.

В отличие от американских и европейских заведений подобного типа, Meatball Box предлагает блюда с ближневосточным колоритом.

Сюда часто приходят обедать студенты — вокруг много вузов, а цены приятно удивляют. Много туристов, в том числе иностранных — ресторан активен в соцсетях.

© Фото : Meatball Box Блюда в кафе Meatball Box © Фото : Meatball Box Блюда в кафе Meatball Box

Главные блюда — митболы и фалафель. Мясные шарики бывают двух видов: из курицы и из говядины.

Куриные подаются с томатным соусом, говяжьи — с соусом карри.

Фалафели (жареные во фритюре шарики из нута — турецкого гороха) также несколько вариантов: в классическом исполнении, с легким йогуртовым соусом и зеленью или в пите, заправленной зеленью и хумусом.

© Фото : Meatball Box Хумус © Фото : Meatball Box Хумус

В Meatball Box советуют футбольным фанатам отведать хумус собственного приготовления. Это блюдо требует много времени и внимания поваров: нут сначала замачивается, затем перемалывается и потом добавляется к основному блюду.

Однако ждать заказа долго не придется: все сложные ингредиенты заготовлены заранее.



