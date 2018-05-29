Дары Балтийского моря. Путеводитель по ресторанам Калининграда

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КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Уникальное расположение Калининграда проявляется в гастрономическом разнообразии местных ресторанов. Одни придерживаются исключительно европейского меню, другие потчуют только русскими блюдами. Однако везде обязательно вам предложат дары Балтийского моря.

Быков Бар

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Скандинавская / Европейская

Телефон — +7 (4012) 37 44 70

Часы работы — пн-чт 16.00–0.00, пт 16.00–2.00, сб 14.00–2.00, вс 14.00–0.00

Адрес: Калининград, ул. Профессора Баранова, 40, ТРЦ "Европа"

Владелец ресторана Александр Быков окончил Мурманское высшее мореходное училище, где получил специальность инженера-технолога по морепродуктам.

Много лет проработал в рекламе. Но всегда мечтал о собственном ресторане. И вот, переехав в Калининград, открыл бар в центре города. Все рыбные закуски в меню готовятся по личным рецептам Александра.

Эти блюда — лауреаты международных конкурсов.

Раньше тут был склад торгового центра, поэтому потолок — высоченный.

"Это брутальный мужской бар, — подчеркивает Александр. — Я делал его так, как хотел сам и хотели мои друзья: здесь есть то, что мы едим, пьем, чем закусываем". Судя по меню, друзья Александра предпочитают классическое импортное пиво из Англии, Бельгии и Германии (13 сортов), крепкий алкоголь и не признают коктейли.

"Мужчины не пьют коктейли", — подтверждает владелец бара.

Однако 70-80 процентов посетителей "Быков Бара" — женщины. Оказалось, что девушек привлекает мужская атмосфера.

Заглянув сюда, обязательно отведайте фирменную закуску "Треска по-мурмански".

Это блюдо — победитель российского фестиваля Russian Street Food Awards, в рамках которого проводился отбор на аналогичный европейский конкурс.

В 2017-м Александр Быков отправился в Берлин, и его треска взяла "золото".

Чайковский

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Русская

Телефон — +7(4012) 67-44-41

Часы работы — пн-вс 09:00-00:00

Адрес: Калининград, ул. Чайковского, 43

Ресторан, а вместе с ним и бутик-отель находятся на улице Чайковского, что и послужило основой концепции заведения.

Интерьер, гостиничные номера, столы в виде пианино, стулья, оформление летней веранды — все связано с великим русским композитором.

Даже меню выполнено в виде декораций к балетам Петра Ильича.

"Чайковский" — это семейный бизнес, каждый из владельцев вкладывает что-то свое. За ресторан отвечает Ольга Агеева. Именно она продумывает каждое блюдо, лично снимает пробу и контролирует качество.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Домашние пельмени с начинкой из щуки в ресторане "Чайковский" © РИА Новости / Евгений Одиноков Домашние пельмени с начинкой из щуки в ресторане "Чайковский"

Посетители особо ценят борщ из телятины, который подается на деревянной дощечке вместе с салом, луком, гренками и щепоткой соли. Одно из самых популярных угощений — телячья печень с картофельным пюре и карамелизированным луком.

Лимонад здесь домашний. А килька — исключительно балтийская.

Есть блюда и для любителей футбола — бургеры.

Однако готовят их в русском стиле. Например, "Неправильный бургер".

Вместо привычной говяжьей котлеты — рубленый телячий фарш, а стандартный картофель фри заменили на чипсы собственного приготовления.

Пеперончино

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — итальянская

Телефон — +7 (4012) 31-31-47

Часы работы —пн-вс 11:00-23:00

Адрес: Калининград, ул. Елены Ковальчук, 7

© Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино" Пицца "Колизей" в кафе-пиццерии "Пеперончино" © Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино" Пицца "Колизей" в кафе-пиццерии "Пеперончино"

Итальянская кухня в Калининграде представлена пиццерией "Пеперончино". В семейной траттории наибольшим спросом пользуются черные спагетти с морепродуктами и сливочно-креветочным соусом, пицца "Колизей", а также салат со слабосоленой семгой и авокадо.

© Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино" Чёрные спагетти с морепродуктами и сливочно-креветочным соусом в кафе-пиццерии "Пеперончино" © Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино" Чёрные спагетти с морепродуктами и сливочно-креветочным соусом в кафе-пиццерии "Пеперончино"

Для любителей здоровой пищи предусмотрено отдельное тыквенное меню.

В него входят ризотто с индейкой, тыквой и творожным кремом; салат с карамелизированной тыквой, цукини и сыром горгонзола; утиная грудка в имбирном соусе с тыквенном ризотто, а также чизкейк — тоже со вкусом тыквы.

Гостям также предлагают домашние лимонады.

© Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино" Напитки в кафе-пиццерии "Пеперончино" © Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино" Напитки в кафе-пиццерии "Пеперончино"

Для детей есть отдельное меню и игровая комната.