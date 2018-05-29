"Корабль" на Балтике. Стадион "Калининград Арена"

Стадион Калининград Арена, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

Стадион Калининград Арена, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018

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КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Для чемпионата мира в самой западной точке России был построен абсолютно новый стадион. На некогда болотистой местности появился ультрасовременный комплекс, вокруг которого скоро забурлит спортивная и культурная жизнь всего региона. РИА Новости побывало на арене Калининграда и выяснило, что за "корабль" пришвартовался на Балтике.

К футбольным берегам

Для стадиона "Калининград" проектировщики выбрали остров Октябрьский. Это почти самый центр города, но тут была заболоченная местность между руслами рек Старая Преголя и Новая Преголя. Теперь на юге от арены — набережная, с западной стороны проходит автомобильное шоссе, а с севера — Солнечный бульвар.

Самым сложным для строителей было укрепление подвижного грунта: вбили множество свай, уложили на них монолитную силовую плиту — фундамент стадиона.

Сверху — стальные колонны, балки, перекрытия и алюминиевые панели фасада.

Крышу изготовили из стального профилированного листа, а участок центрального проема над футбольным полем — из поликарбонатных панелей, которые пропускают солнечные лучи.

В результате получился своего рода корабль, пришвартовавшийся недалеко от Балтийского залива, этот мотив стал основным у архитекторов "Калининграда".

Фасад стадиона, как и все его внутренние помещения, выдержан в бело-голубых цветах футбольного клуба "Балтика".

Сиденья на трибунах тоже бело-голубые: они расставлены мозаикой, что создает эффект забитого до отказа стадиона даже при половинной загрузке.

В раздевалках команд для игроков предусмотрено личное комфортное пространство с розетками, шкафчиками, зарядками для мобильных устройств. Во время тестовых матчей раздевалки футболистам понравились, что отметил в одном из интервью Андрей Тихонов, тренер футбольного клуба "Крылья Советов".

Вместимость стадиона, как и в Екатеринбурге, — 35 тысяч человек, это требование FIFA для групповых матчей чемпионатов мира.

Согласно первоначальным планам, число зрительских кресел в режиме "Наследие" должно было сократиться до 25 тысяч, но незадолго до начала ЧМ-2018 было принято решение оставить все как есть. В результате на арене нет никаких временных конструкций, как в столице Урала, а вот зону для прессы, наоборот, сократили с четырех до трех тысяч мест, это тоже соответствует требованиям FIFA.

После окончания ЧМ-2018 зона для СМИ еще уменьшится.

Стадион получился одновременно вместительным и компактным. Самые дорогие места расположены по всему периметру в зоне так называемых скайбоксов.

Лож для VIP-персон — 40, вмещают они от 12 до 20 человек.

Но и с самого последнего ряда верхнего яруса, которое находится на высоте около 30 метров над полем, обзор идеальный.

Поле с натуральным газоном оборудовано всем необходимым: аэрацией, подогревом, системой полива и дополнительного освещения.

Для лучшего доступа воздуха и организации выезда спецтехники в трибунах нижнего яруса по углам арены сделаны три специальных разрыва.

Тестовые матчи продемонстрировали высокую степень безопасности объекта: полный стадион люди покидают за семь минут, хотя сотрудники говорят, что можно разгрузить и за пять, если всех немного поторопить.

Новый центр

После окончания ЧМ-2018 стадион перейдет в режим "Наследие" и, как утверждают его создатели, станет новым центром Калининграда. На прилегающей территории демонтируют временные конструкции, вместо них появятся парки и прогулочные дорожки.

В спортивном комплексе и за его пределами планируется оборудовать фитнес-центр, спортивные и детские развивающие секции, медицинский центр, спа-салон, гостиницы, офисы с современной инфраструктурой, магазины, развлекательные центры, рестораны и выставочные площади. Арена станет новым местом притяжения горожан и гостей Калининграда и одной из главных достопримечательностей бывшего Кенигсберга.

Матчи на стадионе "Калининград":

16 июня, суббота, 21:00, Нигерия — Хорватия

22 июня, пятница, 20:00, Сербия — Швейцария

25 июня, понедельник, 20:00, Испания — Марокко

28 июня, четверг, 20:00, Англия — Бельгия