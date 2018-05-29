Калининград — один из красивейших городов России, а область — один из самых комфортных регионов для ведения бизнеса. Городу — организатору чемпионата мира по футболу-2018 есть что показать гостям. Как найти могилу Канта, узнать о крупнейших в мире залежах янтаря и полюбоваться русской и немецкой архитектурой — в материале РИА Новости.
Во время Великой Отечественной войны центр Калининграда был практически полностью уничтожен массированными бомбардировками советской и британской авиации, поэтому его пришлось отстраивать заново, в том числе самым дешевым способом — хрущевками. Однако, когда идешь по главной улице, Ленинскому проспекту, диву даешься: вокруг красивые новые дома в немецком стиле. На самом деле это те же пятиэтажки, но к чемпионату мира их фасады обрели вторую жизнь.
Ленинский упирается в главную площадь города — Победы. Это деловой и культурный центр, вокруг здания самого разного толка —жилые дома, величественный собор Христа Спасителя, торговые центры, государственные учреждения.
От площади Победы нужно идти по улице Мира.
Там как раз та часть города, в которой больше всего уцелевших во время войны зданий Кенигсберга, построенных в начале XX века. Сразу после сквера Энергетиков по левую руку — стадион «Балтика». Между прочим, его можно считать самым старым стадионом в России, так как он был построен в 1892 году городским советником Кенигсберга доктором Вальтером Симоном.
Сразу за ним по правую руку — зоопарк, также один из старейших в стране. И тоже благодаря тому, что был основан в Кенигсберге в 1896 году. В апреле 1945-го на территории зоопарка велись ожесточенные бои, почти все животные погибли.
Уцелели только лань, барсук, осел и бегемот по кличке Ганс.
Бегемот был ранен, но ему повезло — один из советских зоотехников его выходил. Калининградский зоологический сад — один из самых крупных в России: 17 гектаров, более 2300 животных.
Вдоль проспекта Мира — Центральный парк культуры и отдыха, ближе к окраинам можно полюбоваться красивыми фасадами кирхи Святого Адальберта и кирхи памяти королевы Луизы, а также дойти до живописного «двойного» озера под названием Поплавок. Здесь назначают свидания и любуются на закаты.
В Калининграде сохранились старинные мощеные улочки с непривычными для остальной России трамвайными рельсами — с узкой колеей.
На электронных табло городского общественного транспорта русские надписи дублируются на английском языке, что облегчает навигацию многочисленным туристам.
От площади Победы можно пойти по улице Черняховского в сторону Верхнего пруда. Вдоль берегов — красивые набережные и мощенные камнем дороги: если присмотреться к канализационным люкам, замечаешь надписи на немецком. Любой турист найдет здесь развлечения по вкусу.
Любители истории должны обязательно посетить музей янтаря: именно здесь, в Калининградской области, находится крупнейшее в мире месторождение — около 90 процентов всех запасов на нашей планете.
Рядом с прудом — детский развлекательный парк «Юность» с аттракционами. От него отходит улица Литовский Вал, которая пролегает вдоль внутригородских укреплений Калининграда. Прогуливаясь там, вы будто переходите с одного бастиона на другой. Главные бастионы — это знаменитые «Королевские ворота» и «Кронпринц».
Из центра к стадиону «Калининград», где пройдут матчи чемпионата мира, рекомендуем прогуляться пешком по Ленинскому проспекту. Это займет не более часа, зато впечатлений масса. Сразу за пересечением с Московским проспектом — остров Канта.
Великий немецкий философ — почетный житель Калининграда и покоится здесь же.
Когда-то на острове был целый город Кнайпхов, а в наши дни здесь разбит парк и возвышается огромный кафедральный собор — главная достопримечательность Калининграда.
На другом берегу реки Старая Преголя, разделяющей острова Канта и Октябрьский, где находится стадион «Калининград», — Рыбная деревня. Это новый квартал, все постройки в нем в немецком стиле. Тут же высятся Крестовоздвиженский собор и смотровая башня «Маяк», с которой открываются потрясающие виды на город и футбольную арену. По реке Преголя ходят экскурсионные речные трамваи, по воде также можно будет добраться до стадиона.
Визитная карточка Калининграда — Куршская коса, уникальный природный заповедник, охраняемый ЮНЕСКО. Экскурсии сюда — самые популярные, их предлагают в любом турагентстве города. Коса находится всего в 35 километрах от центра, ехать до нее не больше часа.
Заповедник поражает уникальной девственно-чистой природой, в здешних лесах водится много диких животных и редких птиц. Кормить их запрещено, но туристы порой не могут удержаться от такого соблазна. Наглые лисы и кабаны этим пользуются.
Бывали даже случаи, когда самка-кабаниха бросала своих поросят и направлялась к туристам выпрашивать угощение.
На Куршской косе есть уникальный Танцующий лес, его высадили почти 60 лет назад на одной из дюн. Пока деревья росли, их стволы удивительным образом закручивались, создавая причудливые формы. Дюны заповедника — самые высокие в Европе, лучше всего их видно со смотровой площадки «Эфа».
Еще одно место за пределами Калининграда, которое нужно обязательно посетить каждому туристу, — курортный город Светлогорск. Его узкие улочки, проложенные в начале XX века, сохранились практически в первозданном виде. А на набережных и песчаных пляжах Балтийского моря множество кафе и ресторанов. Кстати, там купаются не только люди, но и тюлени.
В окрестностях Калининграда также есть несколько старинных прусских замков. Наиболее хорошо сохранились три: в одном из них, Вальдау в поселке Низовье, останавливалось Великое посольство Петра Первого.
Замок Тапиау расположен в Гвардейске, а Георгенбург — около Черняховска.
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