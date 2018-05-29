Там как раз та часть города, в которой больше всего уцелевших во время войны зданий Кенигсберга, построенных в начале XX века. Сразу после сквера Энергетиков по левую руку — стадион «Балтика». Между прочим, его можно считать самым старым стадионом в России, так как он был построен в 1892 году городским советником Кенигсберга доктором Вальтером Симоном.