«Тут сложился очень интересный культурный слой, здесь была тестовая строительная площадка зданий и сооружений в стиле конструктивизма, отсюда он распространился по всей стране, в том числе и по Москве. В городе проводятся экскурсии по объектам конструктивизма», — поясняет он.

В центре это целый «городок чекистов» с бывшим общежитием для молодых сотрудников НКВД («жилой комбинат НКВД», ныне — гостиница «Исеть»), здания Свердловского областного краеведческого музея, Свердловской киностудии (превращенной в торговый центр), спортивный комплекс «Динамо» и Главпочтамт.

В бывшей типографии «Дом печати» выступают самые разные исполнители — от рэпера Guf и панков «Наив» до диджея Маркуса Шульца и пианиста Фабрицио Патерлини.