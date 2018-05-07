Когда Екатеринбург был Свердловском, тут сосредоточились огромные промышленные ресурсы СССР. От вражеских шпионов их защищали целые «жилые комбинаты» НКВД, доступ иностранцам был закрыт, и город погрузился в атмосферу сталинского конструктивизма. Тщательно оберегаемая чекистами столица Урала дала стране выдающихся архитекторов, рок-группу «Чайф» и первого президента России. Теперь здесь состоится несколько матчей чемпионата мира по футболу. О том, чем сейчас живет Екатеринбург, — в материале РИА Новости.
«До своего переименования в 1991 году Свердловск был закрыт для зарубежных туристов», — рассказывает Артем Смоленцев, дизайнер из Екатеринбурга.
«Тут сложился очень интересный культурный слой, здесь была тестовая строительная площадка зданий и сооружений в стиле конструктивизма, отсюда он распространился по всей стране, в том числе и по Москве. В городе проводятся экскурсии по объектам конструктивизма», — поясняет он.
В центре это целый «городок чекистов» с бывшим общежитием для молодых сотрудников НКВД («жилой комбинат НКВД», ныне — гостиница «Исеть»), здания Свердловского областного краеведческого музея, Свердловской киностудии (превращенной в торговый центр), спортивный комплекс «Динамо» и Главпочтамт.
В бывшей типографии «Дом печати» выступают самые разные исполнители — от рэпера Guf и панков «Наив» до диджея Маркуса Шульца и пианиста Фабрицио Патерлини.
Тут можно и свадьбу организовать.
Фасад «Екатеринбург Арены» — тоже конструктивизм. Центральный стадион был построен в 1953 году всего в паре километров от главной пешеходной улицы города — Вайнера.
На эту улицу так или иначе попадает каждый турист, впервые оказавшийся в городе и желающий окунуться в его атмосферу.
Улица Вайнера совместила две эпохи, которые символично разделяют тротуарная плитка, скамейки и клумбы.
На одной стороне — здания советского периода, на другой — малоэтажные домики XIX и начала XX веков.
Дореволюционный Екатеринбург — это уездный город с горнодобывающими предприятиями. Советский Свердловск — промышленный центр Урала с несколькими крупнейшими в стране заводами. Кроме того, это столица уральского рока («Чайф», «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов и его «Наутилус Помпилиус»), родина многих известных архитекторов и художников.
Пешеходную улицу Вайнера пересекает широкая улица Малышева с интенсивным автодвижением. Много ювелирных магазинов, торгующих уральскими самоцветами. В заведениях общепита кормят вкусно, сытно и вовсе не фастфудом.
Городом стоит полюбоваться со смотровой площадки бизнес-центра «Высоцкий».
С 52-го этажа (высота — 186 метров) открывается обширная панорама, хорошо видны все главные архитектурные достопримечательности, ленты дорог, водоемы и склоны холмов вдалеке.
Владимир Высоцкий связан с Екатеринбургом не больше, чем, скажем, с Санкт-Петербургом или Ригой, но тут ему установлен памятник, есть музей и улица его имени. Все это, включая 54-этажный небоскреб, появилось благодаря одному местному бизнесмену-меценату — большому поклоннику творчества поэта.
Екатеринбуржцы любят гулять и тусоваться на «Плотинке»: так называют место возле городского пруда, у плотины на реке Исеть. Плотина, проходящая по улице Малышева, сейчас выполняет исключительно декоративные функции.
Справа от пруда (если стоять спиной к улице Малышева) — Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Дом-музей драматурга Мамина-Сибиряка, литературный квартал, Музей кукол.
В скверах за ними — памятники Петру и Февронии, а также братьям Люмьер.
Если подняться чуть выше, можно увидеть храм на Крови. Это место удивительной красоты связано с одной из самых печальных страниц российской истории: храм построен на месте дома Ипатьева, где были расстреляны император Николай II и его семья. Рядом — старинная улица Толмачева.
Главная достопримечательность на другом берегу Исети, пожалуй, «Ельцин Центр» — музей первого президента России Бориса Ельцина и истории становления современной демократической России.
Тот, кто считает Екатеринбург суровым уральским городом, ошибается: погода здесь практически такая же, как в центральных регионах России. Летом может быть довольно жарко, и тогда все устремляются за прохладой на озера и в леса.
Если пешком или на такси — то на Верх-Исетский пруд.
Тем, кто приедет в город на личном автомобиле, Артем Смоленцев рекомендует посетить Исетское озеро, до которого всего час езды. По дороге к озеру обязательно загляните в местечко под названием Ганина Яма, рядом с поселком Шувакиш. Здесь, вероятнее всего, большевиками были сожжены и захоронены останки царской семьи в 1918 году.
В наши дни на месте старых шахт построен мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев, на территории которого стоят семь храмов — по числу расстрелянных членов царской семьи.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.