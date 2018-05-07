Что посмотреть?Где погулять?
От конструктивизма до «Плотинки»
Путеводитель по Екатеринбургу
Сергей Белоусов

Когда Екатеринбург был Свердловском, тут сосредоточились огромные промышленные ресурсы СССР. От вражеских шпионов их защищали целые «жилые комбинаты» НКВД, доступ иностранцам был закрыт, и город погрузился в атмосферу сталинского конструктивизма. Тщательно оберегаемая чекистами столица Урала дала стране выдающихся архитекторов, рок-группу «Чайф» и первого президента России. Теперь здесь состоится несколько матчей чемпионата мира по футболу. О том, чем сейчас живет Екатеринбург, — в материале РИА Новости.

Что посмотреть?

«До своего переименования в 1991 году Свердловск был закрыт для зарубежных туристов», — рассказывает Артем Смоленцев, дизайнер из Екатеринбурга.

«Тут сложился очень интересный культурный слой, здесь была тестовая строительная площадка зданий и сооружений в стиле конструктивизма, отсюда он распространился по всей стране, в том числе и по Москве. В городе проводятся экскурсии по объектам конструктивизма»,  — поясняет он.

В центре это целый «городок чекистов» с бывшим общежитием для молодых сотрудников НКВД («жилой комбинат НКВД», ныне — гостиница «Исеть»), здания Свердловского областного краеведческого музея, Свердловской киностудии (превращенной в торговый центр), спортивный комплекс «Динамо» и Главпочтамт.

В бывшей типографии «Дом печати» выступают самые разные исполнители — от рэпера Guf и панков «Наив» до диджея Маркуса Шульца и пианиста Фабрицио Патерлини. 

Тут можно и свадьбу организовать.

Стадион Екатеринбург Арена в Екатеринбурге.
Стадион Екатеринбург Арена в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стадион Екатеринбург Арена в Екатеринбурге.
Стадион Екатеринбург Арена в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стадион Екатеринбург Арена в Екатеринбурге.
Стадион Екатеринбург Арена в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стадион Екатеринбург Арена в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фасад «Екатеринбург Арены» — тоже конструктивизм. Центральный стадион был построен в 1953 году всего в паре километров от главной пешеходной улицы города — Вайнера. 

На эту улицу так или иначе попадает каждый турист, впервые оказавшийся в городе и желающий окунуться в его атмосферу.

Улица Вайнера совместила две эпохи, которые символично разделяют тротуарная плитка, скамейки и клумбы.

На одной стороне — здания советского периода, на другой — малоэтажные домики XIX и начала XX веков.

Дореволюционный Екатеринбург — это уездный город с горнодобывающими предприятиями. Советский Свердловск — промышленный центр Урала с несколькими крупнейшими в стране заводами. Кроме того, это столица уральского рока («Чайф», «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов и его «Наутилус Помпилиус»), родина многих известных архитекторов и художников.

Скульптура Коробейник на улице Вайнера в Екатеринбурге.
Скульптура Коробейник на улице Вайнера в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Фонтан Спираль времени на улице Вайнера в Екатеринбурге.
Фонтан Спираль времени на улице Вайнера в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Жители города возле скульптурной композиции Банкир и Автомобилист в Екатеринбурге.
Жители города возле скульптурной композиции Банкир и Автомобилист в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Прохожие на улице Вайнера в Екатеринбурге.
Прохожие на улице Вайнера в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Скульптура Коробейник на улице Вайнера в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Пешеходную улицу Вайнера пересекает широкая улица Малышева с интенсивным автодвижением. Много ювелирных магазинов, торгующих уральскими самоцветами. В заведениях общепита кормят вкусно, сытно и вовсе не фастфудом.

Городом стоит полюбоваться со смотровой площадки бизнес-центра «Высоцкий».

С 52-го этажа (высота — 186 метров) открывается обширная панорама, хорошо видны все главные архитектурные достопримечательности, ленты дорог, водоемы и склоны холмов вдалеке.

Владимир Высоцкий связан с Екатеринбургом не больше, чем, скажем, с Санкт-Петербургом или Ригой, но тут ему установлен памятник, есть музей и улица его имени. Все это, включая 54-этажный небоскреб, появилось благодаря одному местному бизнесмену-меценату — большому поклоннику творчества поэта.

Где погулять?

Екатеринбуржцы любят гулять и тусоваться на «Плотинке»: так называют место возле городского пруда, у плотины на реке Исеть. Плотина, проходящая по улице Малышева, сейчас выполняет исключительно декоративные функции.

Прохожие на набережной в Екатеринбурге.
Прохожие на набережной в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге.
Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Памятник братьям Люмьер у киноконцертного театра Космос в Екатеринбурге.
Памятник братьям Люмьер у киноконцертного театра Космос в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге.
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бизнес-центр Высоцкий в Екатеринбурге.
Бизнес-центр Высоцкий в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Храм на Крови в Екатеринбурге.
Храм на Крови в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Прохожие на набережной в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Справа от пруда (если стоять спиной к улице Малышева) — Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Дом-музей драматурга Мамина-Сибиряка, литературный квартал, Музей кукол.

В скверах за ними — памятники Петру и Февронии, а также братьям Люмьер.

Если подняться чуть выше, можно увидеть храм на Крови. Это место удивительной красоты связано с одной из самых печальных страниц российской истории: храм построен на месте дома Ипатьева, где были расстреляны император Николай II и его семья. Рядом — старинная улица Толмачева.

Главная достопримечательность на другом берегу Исети, пожалуй, «Ельцин Центр» — музей первого президента России Бориса Ельцина и истории становления современной демократической России.

Тот, кто считает Екатеринбург суровым уральским городом, ошибается: погода здесь практически такая же, как в центральных регионах России. Летом может быть довольно жарко, и тогда все устремляются за прохладой на озера и в леса.

Если пешком или на такси — то на Верх-Исетский пруд.

Вечерний Екатеринбург.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тем, кто приедет в город на личном автомобиле, Артем Смоленцев рекомендует посетить Исетское озеро, до которого всего час езды. По дороге к озеру обязательно загляните в местечко под названием Ганина Яма, рядом с поселком Шувакиш. Здесь, вероятнее всего, большевиками были сожжены и захоронены останки царской семьи в 1918 году.

В наши дни на месте старых шахт построен мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев, на территории которого стоят семь храмов — по числу расстрелянных членов царской семьи.

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