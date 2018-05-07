Объект культурного наследия: стадион "Екатеринбург Арена"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Построить футбольный стадион на пустом месте нелегко, но и превратить устаревший спортивный объект в современную вместительную арену высочайшего уровня, причем сохранив историческую архитектуру середины прошлого века, очень непросто. Екатеринбург с этим справился, явив миру к предстоящему чемпионату один из самых красивых и удобных стадионов.

Невозможное возможно

В столице Свердловской области пройдут четыре матча чемпионата мира 2018 года на "Екатеринбург Арене". Раньше это был Центральный стадион.

Его начали строить в 1953 году на месте деревянного областного стадиона, возведенного еще в 1929 году, и через четыре года новый спортивный объект в стиле сталинского неоклассицизма был введен в эксплуатацию. Это в самом центре города, посреди плотной жилой и административной застройки.

Строителям "Екатеринбург Арены" для увеличения вместимости компактного стадиона пришлось возводить две временные трибуны на шесть тысяч мест каждая. Была и еще одна важная задача, существенно отличающая проект от всех других площадок ЧМ-2018: от архитекторов требовалось сохранить исторические стены, которые описывали определенный географический геометрический контур и создавали ограничения для новой чаши стадиона.

Блестящая эргономика

Весь старый стадион, рассчитанный и на соревнования по легкой атлетике, снесли. Но западная и восточная стены с кассам времен СССР, которые тоже считаются объектами культурного наследия, остались. Советские фасады стадиона хотели покрасить в желтый цвет, внесли этот оттенок в проект и даже закупили краску, но потом все-таки решили придерживаться исторического облика и восстановить первоначальный темный цвет, предложенный архитекторами-конструктивистами более полувека назад. По вечерам колонны мягко подсвечиваются.

Внутренняя поверхность исторических фасадов всегда была скрыта в подтрибунном пространстве. Освободив стены, строители обнаружили, что облицовка — из разного хлама и вторсырья. В те далекие времена хотели максимально сэкономить на материалах.

Сейчас стены покрыты симпатичной клинкерной плиткой под кирпич.

По старым советским чертежам воссоздали статуи возле касс, которые так и не были установлены полвека назад.

Сама чаша стадиона выполнена в виде усеченного конуса с вогнутой кровлей, которая держится на восьми колоннах: привычный для других футбольных полей купол закрыл бы собой исторические фасады. Такая конструкция крыши потребовала иначе организовать водосбор: не снаружи, а внутри. Вакуумно-гравитационная система водоотвода позволила отказаться от электросиловых установок: при заполнении водосборного лотка вода сама стекает с крыши.

Снаружи — огромный медиафасад. На него выводится текстовая и графическая информация. За это отвечают шесть тысяч светильников, объединенных в один аппаратно-программный комплекс.

Ночью эти же лампы обеспечивают потрясающую по красоте подсветку.

Стадион-конструктор

Во время чемпионата мира стадион сможет принять 35 тысяч зрителей благодаря двум временным трибунам весом 2,9 тысячи тонн каждая. Подобные конструкции уже возводились в Кобе (Япония) и Сан-Паулу (Бразилия), принимавших плей-офф ЧМ в 2002 и 2014 годах соответственно.

После мундиаля эксплуатация "Екатеринбург Арены" в режиме "наследие" предполагает снос этих трибун, что снизит вместительность до 24 тысяч человек.

Фасадная конструкция замкнется, и стадион станет полностью круглым.

Футбольное поле — натуральный газон, семена для которого отбирались с учетом сурового уральского климата. Предусмотрены полив и обогрев, установлены датчики температуры и влажности, под полем проложено около 40 километров труб. Кроме того, для укрепления живой травы поле на глубину до 200 миллиметров прошито волокнами — искусственная трава останется тут еще несколько лет, пока естественный газон полностью не сформируется.

На стадионе установлено четыре типа кресел: простые пластиковые, с мягкой обивкой, кресла с подлокотниками для VIP-персон и еще — для самых важных гостей.

Предусмотрено 600 мест для маломобильных групп граждан, места для людей с избыточным весом.

Фудкорты — во всех секторах, 26 лифтов, а также 27 первоклассных скайбоксов с собственными туалетами и пищеблоками. Зал для пресс-конференций рассчитан на 250 посадочных мест.

Вокруг да около

Ближайшая к "Екатеринбург Арене" станция метро "Площадь 1905 года", от нее до стадиона менее двух километров. Сначала болельщики попадут на благоустроенную территорию с парками и зонами отдыха, которые удалось организовать, несмотря на плотную застройку (в непосредственной близости к арене — жилые дома, перинатальный центр Уральского НИИ охраны материнства и младенчества и даже тюрьма). Там, где были заросшие кустарниками старые гаражи, теперь спортивный бульвар.

© РИА Новости Станция метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге © РИА Новости Станция метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге

Болельщиков встретят четыре постоянных входных павильона, северный и южный — основные. На время ЧМ-2018 на северо-востоке и востоке также оборудованы два временных павильона.

Всего 94 турникета, стадион опустеет через 10-15 минут после матча.

Между исторической стеной и новой чашей стадиона образовано атриумное пространство, через которое болельщики по каскадным лестницам попадают на свои места.

Безопасность "Екатеринбург Арены" обеспечивают арочные металлодетекторы, химические детекторы, комплексы рентген-cканирования, а также свыше 1,6 тысячи камер видеонаблюдения с возможностью идентификации личности.

Матчи на стадионе "Екатеринбург Арена":

15 июня, пятница, 17:00: Египет — Уругвай

21 июня, четверг, 20:00: Франция — Перу

24 июня, воскресенье, 20:00: Япония — Сенегал

27 июня, среда, 19:00: Мексика — Швеция