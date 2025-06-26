Выплаты многодетным семьям в 2026: как получить статус и оформить пособия

В России в 2026 году продолжает действовать комплексная система поддержки семей с тремя и более детьми. Какие пособия и льготы положены в 2026 году на третьего ребенка и последующих детей, что изменилось при назначении выплат и как их оформить, новые меры поддержки для многодетных — в материале РИА Новости.

Какая семья считается многодетной в 2026 году

В России многодетными семьями принято считать те, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. Этот статус подтверждается удостоверением, который дает возможность получать не только материальную поддержку в виде ежемесячных и единовременных выплат, но и иметь право на льготы, субсидии и компенсации.

Чтобы получить статус многодетной семьи, важно соответствовать требованиям указа президента №431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".

Сколько детей нужно и до какого возраста действует статус

Для получения и сохранения статуса многодетной семьи в 2026 году действуют следующие правила:

Минимальное количество детей — трое. Все дети должны быть несовершеннолетними (до 18 лет) либо обучаться очно в образовательной организации до 23 лет.

Однако согласно указу президента № 431 регионы вправе сами решать, каким семьям давать статус многодетных в зависимости от национальных и культурных особенностей территории. Так, в Ингушетии в эту категорию попадают после рождения пятого ребенка.

« “Статус многодетной семьи в России устанавливается бессрочно. При этом предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии, что он обучается очно в образовательной организации”, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Основные выплаты многодетным семьям в 2026 году

В 2026 году многодетные семьи могут рассчитывать на различные виды финансовой поддержки в зависимости от дохода, региона проживания и количества детей.

« “Выплаты устанавливаются федеральным законодательством, также есть и региональные программы. Кроме денежных выплат многодетные семьи имеют право на ряд льгот, например, на налоговые вычеты , бесплатный проезд на общественном транспорте и т.д. Узнать информацию о мерах соцподдержки в регионах можно на сайтах местных органов власти", — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов.

Так, многодетным семьям гарантировано:

пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей;

меры поддержки в сфере трудовых отношений;

досрочная страховая пенсия по старости матерям 3 и более детей;

профобучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профобразования;

бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок в России.

По словам эксперта, порядок и условия назначения помощи многодетным должны определить субъекты РФ. Помимо этого российским регионам рекомендовано установить ряд мер поддержки.

Единовременные выплаты при рождении третьего и последующих детей

До 31 января 2026 года размер единовременного пособия при рождения ребенка составит 26 941 рубль. С 1 февраля 2026 выплата увеличится до 28 773 рублей. Пособия положены на каждого ребенка независимо от очередности рождения (даже если это третий или четвертый ребенок) и предоставляется одному из родителей вне зависимости от трудоустройства и уровня дохода семьи.

В некоторых регионах предусмотрены дополнительные региональные доплаты. Например, в Калининграде при рождении третьего ребенка семья получает дополнительно 10 тысяч рублей. Петербуржцы могут получить денежную помощь в размере 75 430 рублей для покупки вещей и продуктов питания для третьего и последующих детей.

Также есть особые премии для многодетных матерей. Например, в Ростовской области женщина может получить диплом "За заслуги в воспитании детей" и единовременное денежное поощрение в размере 100 000 руб. Для этого нужно иметь четырех детей, также учитываются их успехи, положительная характеристика семьи.

“При присвоении звания "Мать-героиня" награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 миллион рублей. Также одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом "Родительская слава" выплачивается единовременное денежное поощрение — в размере 500 000 рублей, а при награждении, начиная с 15.08.2022, медалью ордена "Родительская слава" — в размере 200 000 рублей”, — добавляет Оксана Васильева.

Ежемесячные выплаты: от маткапитала до прожиточного минимума

Ежемесячные выплаты многодетным семьям варьируются в зависимости от региона проживания. Так, в Санкт-Петербурге малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до их трехлетия назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 18 749 рублей.

В регионах с низкой рождаемостью действуют специальные меры поддержки. Семьям выплачивают ежемесячное пособие на третьего и последующих детей в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. В Ярославской области в 2026 году эта сумма составляет 17 201 рубль, но для ее получения среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.

Малоимущие семьи, имеющие право на материнский капитал, могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала до достижения ребенком трех лет. Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. Например, в Москве она составит 21 903 рубля, в Екатеринбурге — 18 188 рублей, в Приморском крае — 21 861 рубль.

Еще одна мера поддержки, на которую может претендовать малоимущая многодетная семья — пособие на детей до 17 лет. Размеры выплаты зависят от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Семейная налоговая выплата 2026: возврат НДФЛ до 7%

Главное нововведение 2026 года — семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Так, семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Важно! Фактическая ставка налога для таких семей составит 6% вместо стандартных 13%. Возврату подлежит разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным по сниженной ставке, то есть 7% от годового дохода.

Подать заявление на семейную налоговую выплату за доходы 2025 года можно с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал Госуслуги, в отделении Социального фонда России или в МФЦ. Данную выплату может получить каждый родитель по отдельности без суммирования доходов при расчете ее размера.

С 1 января 2026 года размер стандартного налогового вычета на третьего и каждого последующего ребенка составляет 6 000 рублей ежемесячно. За первых двух детей родители получают по 1400 или 2800 рублей на каждого. На детей-инвалидов предусмотрен повышенный вычет до 12 000 рублей. Данные вычеты действуют до достижения дохода 450 000 рублей в год.

Материнский капитал на третьего ребенка в 2026 году

Многодетная семья может оформить сертификат на материнский капитал, если третий ребенок появился на свет после 1 января 2020 года. С 1 февраля 2026 года после индексации размер федерального материнского капитала составляет:

974 189,12 рубля — если выплату ранее не получали;

236 984 рубля — если семья уже получила выплату за одного из детей.

Важно! Если семья частично использовала материнский капитал, оставшаяся сумма автоматически индексируется. Например, при остатке 300 000 рублей после индексации сумма увеличится до 316 800 рублей.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов или перевести на ежемесячные выплаты для малоимущих семей.

Региональный маткапитал: где платят и сколько

Во многих регионах после рождения третьего ребенка положен дополнительный семейный капитал.

Регион Размер регионального маткапитала Условия Приморский край 248 393 рубля За третьего ребенка, рожденного после 1 января 2023 года Амурская область 100 000 рублей На третьего и последующих детей, рожденного до 31.12.2026 года Владимирская область 82 800 рублей На третьего или последующих детей Санкт-Петербург 224 578,50 рублей На третьего и последующих детей Ярославская область 73 135 рублей Ежемесячно до 3 лет Москва Не предусмотрен — Астраханская область Не предусмотрен — Пермский край Не предусмотрен —

На что можно направить средства регионального маткапитала власти решают самостоятельно. В некоторых регионах деньги разрешено потратить на покупку земельного участка, газификацию дома, подключение водопровода, обучение детей, погашение ипотечного кредита и т.д.

Жилищные меры поддержки: ипотека, земля, субсидии

Государство предоставляет многодетным семьям комплексную поддержку в решении жилищного вопроса. Это не только пониженные ставки по ипотеке, но и возможность полностью погасить часть кредита за счет государственной субсидии.

В 2026 году продолжает действовать программа государственной поддержки многодетных семей, которая представляет собой единоразовую выплату 450 000 рублей на погашение ипотеки. Ею могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий и последующий ребенок.

Получить выплату можно единожды и по одному кредиту, направив ее на погашение процентов или суммы основного долга. Срок заключения кредитного договора возможен до 1 июля 2031 года. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы выплаты вдвое — до 900 тысяч рублей.

Кроме того, до конца 2030 года многодетная семья может воспользоваться льготной ставкой 6% годовых при оформлении ипотеки. Ее можно оформить один раз, а на оплату первоначального взноса направить федеральный материнский капитал или субсидию.

При оформлении семейной ипотеки учитываются следующие условия:

наличие детей соответствующего возраста;

гражданство РФ;

первоначальный взнос и максимальная сумма кредита.

Многодетная семья может претендовать на ипотечные каникулы, если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию:

лишился работы и зарегистрировался в качестве безработного;

потерял трудоспособность более чем на два месяца;

получил инвалидность первой или второй группы;

доход снизился более чем на 30% по сравнению со средним показателем за последние 12 месяцев (ежемесячный платеж по ипотеке должен превысить 50% среднего дохода за два предыдущих месяца);

выросло количество иждивенцев при снижении дохода более чем на 20% за 2 предыдущих месяца (при условии, что ежемесячный платеж составил более 40% дохода).

Список документов для подтверждения трудной жизненной ситуации указан в п. 8 ст. 6.1-1 закона о потребительском кредите

В этом случае семьям разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории в течение шести месяцев. Но использовать отсрочку по платежам можно только по договору ипотеки на единственную жилплощадь.

Также многодетные семьи могут получить бесплатный участок земли для индивидуального жилищного строительства, как правило, это 10 соток. А в некоторых регионах вместо участка можно оформить денежную компенсацию, ее размер определяют местные власти.

Льготы в образовании, медицине и транспорте

Например, по закону учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.

Каждый субъект России сам определяет какие доплаты полагаются семьям в качестве меры поддержки. Так, в Алтайском крае власти предоставляют многодетным семьям 7,5 тыс. рублей для подготовки к школе первоклассника, на учащихся 2-11 классов ежегодно полагается 5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге один из родителей в семье с тремя и более детьми имеет право на ежегодную выплату для покупки спортивной или школьной формы, которая в 2025 году составляет 6 171 рублей или 10 461 рублей в зависимости от формы обучения — в школе или среднем профессиональном учебном заведении. При этом среднедушевой доход семьи не учитывается.

В некоторых регионах для многодетных семей установлена компенсация в размере 100%, то есть дошкольное образование для них полностью бесплатное. Кроме того, дети из многодетных семей имеют приоритетное право при зачислении в детский сад.

Также в многодетных семьях детям до шести лет положены бесплатные лекарства за счет регионального бюджета. Препараты по рецепту врача можно получить в социальных аптеках при условии, что они входят в перечень льготных. Их список утверждается на региональном уровне и формируется исходя из федерального перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также региональных нормативных актов.

Во многих регионах России многодетным семьям разрешено не платить транспортный налог, также для них доступны бесплатная парковка, скидка на проезд для детей на общественном транспорте. Например, в Амурской области многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога, также по указу президента с 2024 они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

Согласно указу президента РФ от 23.01.2024 №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" , бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ. Дети могут бесплатно передвигаться на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.

Льготные авиабилеты положены на рейсах в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Российские авиакомпании в 2026 году ввели скидки 50% на билеты для детей из многодетных семей на перелеты.

Регионы вправе расширять перечень льгот и устанавливать дополнительные меры поддержки.

Трудовые гарантии и досрочная пенсия для многодетных матерей

Трудовое законодательство Российской Федерации предусматривает ряд гарантий и льгот для многодетных родителей, а также особые условия в отношении пенсионного обеспечения.

Право на отпуск в удобное время. Ограничения на увольнение. Досрочная пенсия.

Требовать оплачиваемый отпуск может любой многодетный родитель, при этом работодатель обязан предоставить его, пока младшему ребенку сотрудника не исполнится 14 лет.

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект , где предлагается давать ежегодный дополнительный двухнедельный оплачиваемый отпуск для многодетных сотрудников.

Также таких работников нельзя привлекать к ночному и сверхурочному труду без их письменного согласия и увольнять его без веской причины. За исключением случаев, указанных в пунктах 1, 5-8, 10 и 11 статьи 81 Трудового кодекса, а также воспитателей и педагогов, которые применили физическое или психическое насилие по отношению к воспитанникам.

Что касается досрочной пенсии, на нее может претендовать многодетная мама:

с тремя детьми — она выйдет на пенсию в 57 лет;

с четырьмя детьми — выйдет на пенсию в 56 лет;

с пятью и более детьми —выход на пенсию в 50 лет.

Для выхода на досрочную пенсию необходимо выполнение следующих условий:

Достижение установленного возраста. Наличие страхового стажа не менее 15 лет. Накопление не менее 30 пенсионных баллов. На момент выхода матери на пенсию детям должно быть более восьми лет.

С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила, согласно которым в пенсионный стаж многодетных матерей с пятью и более детьми учитываются все дети начиная с пятого. За каждого ребенка начисляются дополнительные пенсионные баллы.

Если многодетная семья нуждается в материальной помощи, она может заключить с государством социальный контракт, направленный на стимулирование трудовой активности и развитие предпринимательских инициатив. В рамках этого соглашения с государством можно получить:

помощь в трудоустройстве: консультации специалистов, содействие в поиске подходящих вакансий;

материальную поддержку в открытии собственного бизнеса до 350 тысяч рублей: возможность реализовать предпринимательские проекты, создать новые рабочие места и обеспечить стабильный доход;

субсидии на переобучение любого совершеннолетнего члена семьи: обучение новым профессиям, повышение квалификации для смены деятельности и увеличения дохода;

выплаты для семей, желающих развивать личное подсобное хозяйство: выплаты направлены на приобретение сельскохозяйственных нужд.

Дополнительная возможность для многодетной малоимущей семьи — переобучение с целью освоения другой профессии. В рамках соцконтракта родители с тремя и более детьми и низкими доходами могут бесплатно пройти курсы профессиональной подготовки или переподготовки за счет средств бюджета. Государство выделяет до 30 000 рублей которые можно направить на:

оплату образовательных курсов (в том числе онлайн);

приобретение необходимых учебных материалов.

Некоторые регионы частично оплачивают проезд до места обучения или предоставляют социальную поддержку — например, ежемесячные выплаты. Условия оформления зависят от политики региона, где проживает семья.

Как оформить выплаты: пошаговая инструкция

Чтобы получить финансовую поддержку от государства, многодетным семьям необходимо оформить соответствующее удостоверение и предоставить полный перечень необходимых документов.

Шаг 1: Получите удостоверение многодетной семьи

Пакет документов для оформления удостоверения включает:

паспорт;

документ, удостоверяющий личность второго родителя;

свидетельство о заключении брака, если нужно;

свидетельство о рождении каждого ребенка;

паспорт детей, если они достигли 14 лет;

свидетельство о смерти или решение о признании родителя умершим;

свидетельство о расторжении брака, если брак со вторым родителем расторгнут;

свидетельство о том, что члены семьи меняли фамилию.

Подать документы можно через портал Госуслуги, в МФЦ или в органах социальной защиты населения. Документ выдают бесплатно в виде QR-кода или бумажное в течение 28 рабочих дней.

Шаг 2: Подайте заявление на выплаты — онлайн или лично

Для оформления выплат многодетной семье понадобятся:

заявление;

удостоверение многодетной семьи;

паспорт с пропиской;

свидетельства о рождении детей;

документ, подтверждающий отцовство, если необходимо;

документ, который подтверждает, что дети от прошлых браков проживают в семье;

реквизиты карты/счета, на который будут поступать средства.

В зависимости от типа выплаты, могут потребовать документы об усыновлении, опеке, справку об обучении ребенка (детей), о том, что учится очно, документ о смене имени или подтверждающий отсутствие одного из родителей.

Подать заявление можно:

в личном кабинете на портале "Госуслуги";

в МФЦ или региональном отделении Социального фонда.

В Москве оформить выплаты можно на сайте mos.ru, а в Санкт-Петербурге — на gu.spb.ru.

Шаг 3: Получите деньги — на карту в течение 10 дней

Решение о предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. При положительном решении деньги перечисляются на указанный банковский счет.

При отказе в назначении выплаты можно подать повторное заявление после устранения причин отказа.

Важно! Выплаты перечисляются только на карты национальной платежной системы "Мир" или на банковские счета без привязки к картам.

5 ошибок при оформлении выплат многодетным семьям

При оформлении выплат и льгот многодетные семьи часто сталкиваются с типичными ошибками, которые приводят к отказу в предоставлении поддержки или к потере уже назначенных выплат.

Ошибка №1: Не обновили статус многодетной семьи после переезда в другой регион или разводе

При смене места жительства необходимо заново оформить удостоверение многодетной семьи в новом регионе. Документ, выданный в другом субъекте РФ, может не действовать, так как критерии многодетности и перечень льгот определяются региональным законодательством.

Ошибка №2: Не предоставили справку об очном обучении совершеннолетнего ребенка

Льготы многодетным семьям сохраняются до 23 лет только при условии предоставления справки из вуза или колледжа о том, что ребенок обучается на очной форме. Без этого документа статус многодетной семьи автоматически прекращается при достижении старшим ребенком 18 лет.

Ошибка №3: Пропустили срок подачи заявления на выплаты

Некоторые виды поддержки имеют ограниченные сроки для подачи заявления. Например, единовременное пособие при рождении ребенка можно получить только в течение шести месяцев после рождения. Семейную налоговую выплату за 2025 год можно оформить строго с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Ошибка №4: Указали неполный или неправильный комплект документов

Внимательно проверяйте правильность заполнения всех документов. Даже небольшое несоответствие может привести к отказу. Перед подачей заявления уточните актуальный список необходимых бумаг в МФЦ или на портале Госуслуги.

Ошибка №5: Не уведомили об изменении обстоятельств

При изменении состава семьи, уровня дохода, места жительства или других обстоятельств, влияющих на право получения выплат, необходимо своевременно уведомить Социальный фонд России. Если предоставить информацию не вовремя, то государство имеет право потребовать вернуть излишне полученные средства. При разводе родителей статус сохраняется за родителем, с которым остаются жить дети минимум трое.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли получить выплаты, если дети от разных браков?

Да, право на меры поддержки имеет родитель, с которым проживают трое и более детей, независимо от того, от одного или разных браков эти дети. Если после развода дети разделены между родителями, каждый может претендовать на статус многодетной семьи только при наличии трех и более детей по месту своей регистрации.

2. Как узнать о всех доступных льготах в своем регионе?

Информацию о региональных мерах поддержки можно получить на официальных сайтах органов социальной защиты населения вашего региона, через портал "Госуслуги", а также при личном обращении в МФЦ или отделение Социального фонда России. Кроме того, сведения о мерах поддержки публикуются на сайтах региональных правительств.

3. Какие льготы сохраняются после того как ребенку исполнится 18 лет?

Льготы сохраняются, если ребенок продолжает обучение на очной форме в образовательной организации — до достижения им 23 лет. Для этого необходимо ежегодно предоставлять справку об обучении. Если ребенок не учится, то с момента достижения 18 лет он перестает учитываться при определении статуса многодетной семьи. Еще один случай сохранения льгот — инвалидность с детства. Однако эти выплаты назначаются в рамках соответствующего статуса.

4. Можно ли получить материнский капитал на третьего ребенка, если уже получали на второго?