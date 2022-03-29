Семейный бюджет: как избавиться от долгов и увеличить доходы

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Семейный бюджет включает в себя составление плана накоплений, учет доходов и расходов каждого члена семьи. Как отказаться от кредитов, научиться распределять поступления, планировать траты, схема ведения бюджета: что это, как ее составлять, где удобнее вести записи - на бумаге или в электронном приложении - об этом в материале РИА Новости.

Семейный бюджет

Для любого хозяйства, включая семью, бюджет – главный инструмент управления финансами. Деньги в семье распределяются по разным статьям: доходы, расходы, накопления, инвестиции.

« "Опрос, проведенный порталом ДОМ.РФ и ВЦИОМ в январе 2022 года показал, что только 38% взрослого населения нашей страны ведет бюджет. Лишь у пятой части россиян составление бюджета стало регулярной и полезной привычкой. По результатам исследования, проведенного экспертами сайта "Выберу.ру", в 2021 году популярность онлайн-запроса "семейный бюджет" была в среднем в 1,6 раза выше, чем годом ранее. А в январе 2022 года этой темой интересовались в 2,6 раза чаще по сравнению с январем 2021 года. Интересно, что пик просмотров пришелся на новогодние каникулы. Это позволяет сделать вывод о том, что люди хотят иметь больше информации о бюджетировании семейных финансов", - отмечает Ирина Андриевская, руководитель отдела контента и аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру".

По данным аналитического центра НАФИ люди обычно ведут бюджет "в уме" (32%), реже фиксируют суммы на электронных устройствах или на бумаге (12%).

“Этим чаще занимаются женщины, люди среднего возраста, работающее население и граждане со средним или высоким достатком. Что касается привычки копить с зарплаты, то такая есть у каждого пятого россиянина”, - сообщает пресс-служба ЮMoney.

Зачем нужно вести

Бюджет представляет собой свод доходов и расходов семьи на ближайшие несколько месяцев.

« "Горизонт бюджетирования должен охватывать один год. Более короткие промежутки не позволят вовремя спланировать крупные траты, например, отпуск, оплату поездки ребенка в лагерь или продление страховки автомобиля. Более длинные периоды тяжело поддаются такой детализации, какая характерна для бюджета", - советует Екатерина Неведеева, специалист в области личного финансового управления, партнер Invest Planning Group.

Многим людям ведение бюджета кажется скучным и бесполезным занятием, но это дает уверенность в завтрашнем дне и четкое понимание своих финансовых возможностей. Разнообразить и упростить процесс помогут специальные мобильные приложения, если сложно вести записи на бумаге или в виде таблицы Microsoft Excel.

« "Постарайтесь представить cемью компанией: в таком случае совершенно естественно иметь систему отслеживания доходов и расходов. Она может быть аналитической с детализированными статьями дохода за продукт и за период времени, с типами затрат. Ведь в каждом домохозяйстве есть доходы, затраты, инвестиции, активы и долги, совершенно так же, как у любой коммерческой фирмы", - объясняет Альфио Бардолла, финансовый тренер.

Детальное ведение бюджета даст возможность:

понять, в какие периоды семью ожидают крупные расходы и планомерно к ним подготовиться;

реально оценить финансовые возможности;

правильно распределить приоритеты для достижения целей;

оптимизировать траты и отложить деньги на инвестиции;

научить детей правильному и полезному финансовому планированию.

« "Ведение бюджета поможет избежать серьезных проблем: банкротств, долгов по ипотеке, кредитам или займам. С ним члены семьи вовремя заплатят налоги, вдумчивый анализ расходов сократит спонтанные траты и удивит многих полученной экономией. Отвечая на вопрос - зачем вести бюджет, - эксперты каждый раз объясняют – чтобы за те же деньги получать больше финансовых возможностей и меньше неожиданных расходов", - говорит Ирина Андриевская.

Независимый финансовый консультант Екатерина Старкова объясняет, кому можно не заниматься ведением семейного бюджета либо это делать не досконально: тем, кто следует одному из самых главных правил финансового планирования - сначала заплати себе. То есть при получении дохода сразу откладывает деньги на отдельные накопительные счета или раскладывает "по конвертам".

Виды

Семейный бюджет можно разделить на несколько видов: совместный, раздельный, смешанный, единоличный. Каждая семья самостоятельно решает, какой из них выбрать, здесь нет правильного или неправильного варианта.

« "По статистике 30% разводов семьей происходит именно из-за конфликтов по поводу денег. И даже те семьи, которые договорились контролировать расходы и доходы, ведут семейный бюджет хаотично, что не позволяет достигать финансовых целей и совокупного богатства", - рассказывает Игорь Файнман, инвестиционный советник ГК "ЕЮС".

Совместный

Общий бюджет – самый популярный и распространенный в России . Оба супруга приносят доход и распоряжаются им совместно, личные деньги - только на карманные расходы.

"Все деньги кладем в одну тумбочку и на все расходы из нее берем. Что осталось в тумбочке на конец месяца - убираем в личный капитал семьи и формируем, например, пенсионный доход. Плюсы такого способа очевидны: он простой и прозрачный. Можно вместе копить и формировать фонды. Минусы тоже есть: он плохо приживается в семьях, где большая разница доходов у жены и мужа", - говорит Игорь Файнман.

Смешанный

При нем часть доходов супругов откладывается в общую копилку, часть остается в личном пользовании для расходов и инвестиций.

"Мы именно так живем уже более пяти лет и эффект налицо: все довольны, конфликтов нет, семейный капитал растет как на дрожжах. С одной стороны есть общие цели, с другой - полная финансовая независимость и меня и супруги. Бюджет планируем на год и ежемесячно корректируем в зависимости от обстоятельств. Все крупные затраты на мне (коммунальные платежи, расходы по авто и отпуск), а моя вторая половина взяла на себя ежедневные расходы (продукты и личные нужды)", - рассказывает Игорь Файнман.

Раздельный

Чаще всего такой вид бюджета ведут супруги, проживающие раздельно, либо те, кто только создал семью. Каждый распоряжается своими деньгами самостоятельно, а общие расходы делят пополам. Если доход у обоих равный, этот вариант не вызовет споров.

« "Раздельный бюджет – самый распространенный в Европе и США. Он позволяет сохранить финансовую независимость и не отчитываться перед своей половиной о доходах. Плюс: отсутствие споров и конфликтов из-за денег. Из минусов: сложная реализация общих семейных целей и отсутствие информации об активах в случае форс-мажорных обстоятельств. Такая форма бюджета больше рекомендована парам, где оба хорошо зарабатывают и стремятся к самореализации", - отмечает Игорь Файнман.

"Когда у пары нет детей, то раздельный бюджет вполне может быть приемлемым. Можно договориться, какие статьи расходов оплачивает каждый супруг. Но когда появляются дети, очень важно заранее обсудить свое видение бюджета семьи. Потому что, как правило, в этот период женщина не зарабатывает, а занимается уходом за ребенком", - добавляет Екатерина Старкова.

Единоличный

При этом варианте ведения домохозяйства все доходы сосредоточены в руках у одного из супругов. Именно он распоряжается семейным бюджетом, планирует расходы и делает накопления. На этом человеке лежит ответственность за всех членов семьи, он должен быть максимально финансово грамотным и организованным. Единоличный бюджет подходит тем семьям, в которых вторая половина не способна или не желает принимать финансовые решения. Для того чтобы соблюсти баланс и не утратить доверие в семье, необходимо выделять каждому из ее членов, независимо от того, приносит ли он доход, определенную сумму денег на личные траты.

Как составить и вести семейный бюджет

В первую очередь необходимо:

Определить источники дохода. Лучше чтобы доходная часть опиралась на такие прогнозируемые поступления, как зарплата, премии, доход по вкладам, от сдачи имущества в аренду (при условии, что оно уже сдано). "Сюда не стоит включать выигрыш в лотерею или возврат долга, которого вы ждете уже несколько месяцев. Чуть сложнее тем, у кого доход нерегулярный. Решение все равно есть: в этом случае составлять бюджет лучше исходя из консервативного подхода. За основу доходной части берется минимальный гарантированный заработок. Кстати, именно таким принципом руководствуется российское Министерство экономики при составлении госбюджета: на утверждение выносится "базовый сценарий" исходя из наиболее ожидаемой цены нефти на мировых рынках. Если доходы будут выше, всегда есть траты "второго приоритета" - распоряжаться деньгами, когда они есть, обычно не составляет труда. В случае нерегулярных доходов составлять бюджет особенно важно. Рекомендуется в первую очередь закрывать самые высокие приоритеты", - объясняет Екатерина Неведеева. Определить статьи расхода. Первостепенное место в бюджете должны занимать обязательные платежи (коммунальные, кредитные обязательства, налоговые, бытовые расходы (еда, транспорт, одежда, лекарства и подобное). Потом идут крупные разовые траты (на отпуск, летний лагерь ребенку, авто- или медицинскую страховку). "В расходах надо обязательно учитывать подарки на все праздники, отпуск, подготовку детей к школе, развлечения, непредвиденные траты и спонтанные покупки. Ведь лучше, если уже будет бюджет на приятные незапланированные покупки, чем постоянно себя ограничивать и "бить по рукам" в магазине. Еще необходимо предусмотреть статью расходов на инвестиции и крупные приобретения. Всегда легче откладывать понемногу каждый месяц, чем разом выложить крупную сумму. Именно поэтому людям психологически проще брать потребительские кредиты: они считают, что это будет небольшая плата каждый месяц. И не думают, сколько переплачивают на самом деле", - рассказывает независимый финансовый советник Маргарита Спрягайлова. Сопоставить ежемесячные доходы с расходами. Если доходы не покрывают расходы в рамках какого-то месяца, нужно найти источники для заблаговременного создания необходимого резерва. Составив бюджет, согласовать его с супругой/супругом. "Планирование семейного бюджета - процесс, в который важно также включать детей и подростков. Разговаривать с ними о деньгах в игровой и ненавязчивой форме. Объяснять основы финансовой грамотности можно и нужно уже в 6-7 лет, в этом возрасте дети уже начинают понимать, что такое деньги, зачем они нужны и откуда берутся. Чтобы не культивировать в ребенке ненужные комплексы и не создавать прочную связь между эмоциями и деньгами, подходить к этому вопросу нужно продуманно и аккуратно. И, конечно, соответственно возрасту ребенка. Отличать спонтанные “хотелки” от важных покупок, расставлять приоритеты, планировать расходы - всему этому можно в форме игры учить первоклассника одновременно с тем, как он осваивает цифры", - объясняет Анна Мусихина, академический директор курса по финансовой грамотности онлайн-школы для детей и подростков Skysmart .

Способы ведения

Вести учет расходов и доходов можно различными способами: в блокноте, таблице Microsoft Excel, книге Kakebo (японская система ведения бюджета), мобильных приложениях или личном кабинете своего банка.

Бумажный формат

Для расчетов можно приобрести обычный блокнот или амбарную книгу и разбить лист на три графы: приход, расход, итого. Количество денег в третьей графе должно совпадать с тем, что осталось в реальности. Для более детального учета можно выделить подразделы.

« "Разделите доходы на прямые (например, заработная плата) и автоматические (пассивные), которые не зависят от того, сколько вы тратите времени на них. Примерами автоматических доходов являются доход от аренды, дивиденды, авторские права. Затраты надо разделить на расходы на каждого члена семьи и совместные мероприятия (походы в рестораны, путешествия). После этого посчитайте денежный поток: сумма доходов минус сумма расходов. Он покажет, сколько вы экономите каждый месяц", - предлагает Альфио Бардолла.

В продаже есть множество блокнотов с уже готовыми таблицами и полезными советами.

"Но такой способ не очень удобен для аналитики: нужно пересчитывать все на калькуляторе, подводить итоги ежемесячно, анализировать и выписывать отдельно каждую статью, проверять - вписались в запланированный бюджет или нет. Придется тратить много сил и времени", - говорит Маргарита Спрягайлова.

Электронные таблицы

Ведение бюджета в электронной таблице дает возможность автоматизировать подсчет расходов и доходов, настроить с помощью формул анализ по месяцам и за год, исправлять, менять данные, создавать сводные диаграммы.

Пример таблицы предоставил Илья Бутурлин, финансовый аналитик, кандидат юридических наук.

Расходы План в месяц январь февраль март Супермаркеты 20,000 19,159.00 20,621.00 21,294.00 Здоровье и красота 3,000 597.00 2,500.00 1,430.00 Образование 3,000 3,000 0.00 0.00 Одежда, обувь и аксессуары 5,000 2,499.00 5,500.00 7,200.00 Жильё 35,000 34,500.00 34,100.00 34,700.00 Кафе и рестораны 5,000 4,200.00 7,500.00 0.00 Развлечения (в т.ч. в интернете) 5,000 499.00 1,500.00 7,300.00 Путешествия и отдых 5,000 0.00 0.00 0.00 Связь и интернет 3,000 990.00 1,490.00 1,480.00 Непредвиденные покупки 5,000 3,900.00 0.00 5,000.00 Нежелательные траты + кредиты 0 0.00 18,500.00 0.00 Итого 89,000 69,344 91,711 78,404

Доходы План в месяц январь февраль март Зарплата 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Дополнительный доход 10,000 11,000.00 8,000.00 11,500.00 Итого 110,000 111,000 108,000 111,500

Распределение остатка План в месяц январь февраль март Остаток от дохода 21,000.00 41,656.00 16,289.00 33,096.00 Процент от дохода в накопление 19% 36.94% 14.81% 29.60% Отложил на накопительный счёт 10,000 15,000 10,000 15,000 Инвестировал 11,000 26,000 6,000 18,000 Итого 21,000 41,000 16,000 33,000

Приложения

На сегодняшний день существует множество различных мобильных приложений для ведения семейного бюджета. Например, Family, MoneyTracker, 1C-Деньги, Drebedengi, EasyFinance, 4 Конверта, Дзен-мани и другие.

"Они отличаются цветовой гаммой, функционалом, ценой. В них можно создавать категории, строить графики и прогнозировать траты", - объясняет Юлия Загитова, основатель агентства "Breaking Trends".

« "Минус таких приложений в том, что информация по вашим доходам доступна, как минимум, разработчикам программы. Не всем бы этого хотелось. Если вы не хотите доверять свои личные финансы кому-то, можно воспользоваться таблицей Excel .Эта информация никуда не попадет и вас не будут “бомбить” рекламой в соцсетях просто из-за того, что в прошлом месяце вы купили новый холодильник", - говорит Илья Бутурлин.

Эксперты ЮMoney рекомендуют пользоваться личными кабинетами банков и платежных систем. Там можно смотреть категории покупок, расходы на них, устанавливать бюджет по тратам и делать многое другое. Часть приложений помогает запланировать расходы. Например, заложить конкретную сумму для покупок на месяц.

Способы распределения бюджета

Способов распределения бюджета достаточно много, одни из самых популярных:

Пятьдесят на пятьдесят. Этот способ подходит тем, кто не желает вдаваться в подробности. Половина семейного дохода откладывается, остальная распределяется на нужды. Если не хватило - берется половина суммы от отложенных финансов и так далее.

"При планировании бюджета я не занимаюсь микроменеджментом. Как только получаю очередной дивидендный доход, реинвестирую 50% этого дохода, 15% на сразу откладываю на отдых и развлечения (отдельный банковский счет без карты для этих целей), оставшиеся 35% перевожу на счет, к которому привязана карта, и это уже те деньги, которые мы с семьей фактически намерены тратить", - говорит Роман Романюк, независимый финансовый консультант.

Конверты. Весь семейный доход за месяц (за вычетом обязательных платежей) раскладывается равными долями в четыре конверта. Каждый конверт соответствует одной неделе, если семье удалось сэкономить и в конверте остались деньги, их можно отложить.

Метод 60%. Автор метода, американский актёр Ричард Дженкинс, предлагает распределять бюджет следующим образом: 60% на расходы и по 10% на крупные покупки, незапланированные траты, пенсионные накопления и развлечения.

Этапы ведения

Хотя многие начинают вести бюджет с фиксации своих расходов, правильнее всё же изначально начинать именно с планирования. Оно проводится как по ожидаемым доходам, так и по ожидаемым расходам.

Постановка цели

К долгосрочным целям, в первую очередь, можно отнести создание пенсионного капитала.

« "Многие люди считают, что планировать на много лет вперед - это утопия. Однако самое худшее, что люди могут делать, - это не думать о своём будущем, считая, что различные финансовые кризисы будут съедать часть накоплений и лучше все тратить сегодня", - говорит Екатерина Старкова.

К среднесрочным относятся различные крупные покупки: недвижимость, автомобиль, накопления на первоначальный взнос на ипотеку.

Краткосрочные цели - накопления на отпуск, уплата налогов, покупка одежды на всю семью, крупной бытовой техники и электроники. То, что сложно приобрести с одного месячного дохода.

« "Помимо таких крупных целей, есть еще текущие ежемесячные траты. Если план бюджета не был составлен, а в течение месяца были произведены какие-то спонтанные покупки, то денег может не хватить на какие-то обязательные или непредвиденные расходы. Как результат: долги, кредиты, кредитные карты", - добавляет Екатерина Старкова.

Сбор информации

Необходимо вести учет всех трат и доходов в течение 6-12 месяцев.

« "Главное правило для ведения семейного бюджета – соблюдать дисциплину и вносить все полученные доходы (зарплату, пенсию, пособия, ренту и прочее) и совершенные траты. Стоит отметить, что без доверия в семье будет трудно составить точный и прозрачный для всех бюджет", - советует Ирина Андриевская.

"Очень важно записывать расходы практически одновременно с покупкой, тогда на это уйдет немного времени, и все траты будут зафиксированы", - советует Екатерина Старкова.

Анализ доходов и расходов

После того как необходимая информация собрана, нужно ее проанализировать.

"Важно для себя определить контрольные точки, когда будет проводиться аудит покупок. Например, в конкретное время в выходные или в какой-то будний день в свободном интервале. Поставить себе напоминание в календарь на ближайшие месяцы как повторяющееся событие. Важно делать периодический (например еженедельный) анализ своих расчетов, чтобы закрепить не только навык их ведения, но и делать важные выводы, принимать решения", - говорит Илья Бутурлин.

Во время такого аудита можно легко выявить те траты, от которых можно отказаться.

« "Например, человек каждый день в обед берет стаканчик кофе с пончиком за 200 рублей, в месяце в среднем 22 рабочих дня, в результате в месяц на эту маленькую слабость уходит 4400 рублей, а за год - 52 800 рублей", - рассказывает независимый финансовый советник Максим Михайлов.

"Чтобы разобраться, сколько конкретно денег нужно семье в месяц, рекомендую раз в год делать простое упражнение: проанализировать, сколько денег уходит на кредиты, аренду, продукты, бензин, одежду и прочее, выяснить, какая сумма необходима на крупные ежегодные траты (отпуск, машина, образование и так далее), добавить 20-30% - эти деньги важно откладывать на инвестиции в будущее (пенсию, помощь родителям, обучение детей)", - советует бизнес-стратег, руководитель маркетингового агентства "Iliveglobally" Елена Ижойкина.

Выбор схемы ведения

В зависимости от предпочтений семьи схема ведения бюджета может быть различной: детальная запись всех расходов и доходов с делением на подразделы либо обобщенная в три колонки: приход, расход, остаток.

« "Важно после месяца/двух/трех ведения бюджета не “сорваться”. Как это бывает с диетами: сидишь на диете, сидишь, а потом налегаешь на тортики. У некоторых также происходит с финансами: экономишь, контролируешь покупки, считаешь каждый рубль, а потом попадаешь на распродажу и тратишь много денег. Рассудок возвращается только когда выходишь с горой покупок из магазина. Чтобы такого не случилось, нужно планировать небольшую сумму на спонтанные покупки и действовать ровно в рамках этого бюджета.", - предупреждает Илья Бутурлин.

Пример ведения семейного бюджета

Екатерина Неведеева приводит пример ведения бюджета семьи:

Например, 15 февраля мы определили, что в апреле нужно будет бронировать тур для июньской поездки на море (пусть будут условные 100 000 рублей). В августе нужно будет подготовить ребенка к школе (10 000 рублей), а в октябре истекает страховка на автомобиль (12 000 рублей).

Таким образом, для накопления на отпуск нужно будет в феврале и марте отложить по 50 000 рублей. Хорошо бы еще иметь запас средств с собой, поэтому, откладывая в феврале-мае по 10 000 рублей в месяц, к июню будем иметь 40 000 рублей в дополнение к отпускным, выплаченным работодателем. Августовские расходы на подготовку к школе компенсируются просто: достаточно с мая по июль откладывать в месяц по 3000 рублей. Почему с мая? Чтобы не затягивать пояса весной: ведь в феврале, марте и апреле мы уже копим на отпуск.

Аналогично поступаем с октябрьской страховкой – по 2000 рублей в течение 6 месяцев или по 3000 рублей в течение четырех – решать в зависимости от имеющихся возможностей.

При таком подходе хорошо видны "пиковые месяцы": в нашем примере это февраль, март и май. Поэтому особенно важно в это время строго следить за расходами, воздержаться от импульсивных покупок и необдуманных трат, перенести иные крупные приобретения на другие месяцы. Кроме того, при таком подходе очевидным становится золотое правило любых накоплений: чем раньше начать, тем вернее будет достигнута цель. Если бы бюджет был составлен не в феврале, а до нового года, то в запасе был бы еще один месяц для накоплений на отпуск, и можно было бы снизить ежемесячно откладываемую для этого сумму до 33 000 вместо 50 000.

Илья Бутурлин советует создать сводную ведомость расходов и доходов, используя электронную таблицу:

Расходы Потрачено в этом месяце: 0.00 Дата Категория расходов Сумма Комментарий к расходу 02.01.2021 02.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 10.01.2021 12.01.2021 12.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 23.01.2021 27.01.2021 30.01.2021 01.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 10.02.2021 13.02.2021 Супермаркеты Здоровье и красота Связь и интернет Развлечения (в т.ч. в интернете) Одежда, обувь и аксессуары Кафе и рестораны Супермаркеты Жильё Супермаркеты Непредвиденные покупки Образование Супермаркеты Супермаркеты Одежда, обувь и аксессуары Здоровье и красота Связь и интернет Супермаркеты Супермаркеты 3,143.00 597.00 990.00 499.00 2,499.00 4,200.00 3,986.00 34,500.00 3,321.00 3,900.00 3,000.00 4,287.00 4,422.00 5,500.00 2,500.00 500.00 5,441.00 4,912.00 аптека подписка на кино новая сумка кафе покупка чайника взамен сгоревшего курс по финансовой грамотности косметика жены

Планировка бюджета с нерегулярным доходом

Планирование бюджета семьи с нерегулярным доходом можно сравнить с антикризисным управлением финансами на предприятии. И если семейный бюджет вести необходимо и полезно, то вдвойне важно пристальное внимание к нему в ситуации, когда нет стабильной зарплаты.