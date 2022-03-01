“Подушка безопасности”: как научиться копить и экономить

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Как научиться экономить Как научиться экономить деньги : основные принципы и методы накопления без жестких ограничений, как начать правильно откладывать при небольшой зарплате, где хранить сбережения и от каких привычек придется избавиться - в материале РИА Новости.

Экономия и накопление

Главное правило экономии – наличие финансов, которые можно отложить. Если ежемесячные расходы равны доходам, то копить деньги не получится. Соответственно, нужно либо увеличить доходы, либо уменьшить расходы. Обычно второе сделать легче, поскольку многие из них не являются обязательными или жизненно важными, а направлены на удовлетворение сиюминутных желаний.

"Первое, с чего следует начать, это определить тот минимум расходов в месяц, без которого вообще невозможно прожить. Например, это может быть плата за ипотеку + расходы на еду + плата за ЖКХ + за бензин (или за общественный транспорт) + платежи по потребительским кредитам (если они есть). Если получившаяся сумма примерно равна ежемесячному доходу, то нужно проанализировать ее более внимательно. Возможно, слишком много походов в рестораны или заказов еды на дом (приготовление пищи дома, как известно, обходится заметно дешевле). Не исключено, что вещь, купленная в кредит , который забирает теперь 15% дохода каждый месяц, была не так уж и нужна. Если по результатам такого анализа становится видно, что имеющиеся расходы являются действительно самыми необходимыми, то нужно задуматься над повышением личных доходов", - советует Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты".

Основные правила

Подавляющее большинство граждан нашей страны не умеют копить деньги и испытывают их постоянную нехватку. Причина тому - низкий уровень финансовой грамотности.

« "Основная проблема в том, что люди не понимают главного — начинать экономить, откладывать, формировать накопления нужно не когда станет больше денег, а сегодня, сейчас. Даже если кажется, что откладывать не с чего и экономить не на чем", - объясняет Вероника Чурсина, автор Дзен-канала о бытовой экономии, финансовой грамотности.

“Существует формула для расчета способности к сбережению: 1 — (текущие расходы/общий доход) x 100. Если гражданин зарабатывает 71000, а тратит 65000 [1 – (6 5000/7 1000) x 100 = 8,45%], то его способность к сбережению составляет 8,45% от произведенного дохода. Значит, это не очень экономный человек. Желательно откладывать не менее 15% от общего дохода”, - говорит Альфио Бардолла, финансовый тренер, основатель компании “Alfio Bardolla Training Group”.

Для того чтобы накопить некоторую сумму даже при небольшой заработной плате, необходимо придерживаться нескольких правил.

Правило № 1: Цель.

В первую очередь следует определиться с целью, ради которой было принято решение об экономии. Чаще всего их бывает две: накопить на покупку чего-либо конкретного или создать так называемую "подушку безопасности".

« банковского вклада . Это вариант с минимальным риском, - рассказывает Кирилл Резник, - второй – это отложить деньги так, чтобы они приумножились. Хотелось бы сразу предупредить, что если кто-либо предлагает гарантированный процент по вкладу, очень сильно превышающий средний банковский процент по депозитам, - не верьте. В целом, рекомендуем с подозрением относится к любой цифре выше 10% годовых (если это только не предложение от известных и зарекомендовавших себя банков)". "Формирование действительно большой денежной суммы, что называется “на безбедную старость”, возможно в двух вариантах. Первый – отложить деньги так, чтобы они минимально пострадали от инфляции. Для этого хватит и. Это вариант с минимальным риском, - рассказывает Кирилл Резник, - второй – это отложить деньги так, чтобы они приумножились. Хотелось бы сразу предупредить, что если кто-либо предлагает гарантированный процент по вкладу, очень сильно превышающий средний банковский процент по депозитам, - не верьте. В целом, рекомендуем с подозрением относится к любой цифре выше 10% годовых (если это только не предложение от известных и зарекомендовавших себя банков)".

Правило № 2: Где и как хранить.

Начинать копить можно через открытие банковского счета, главное чтобы быстро снять с него деньги было сложно и невыгодно.

"Например, создать депозит с хорошим процентом и возможностью пополнения. Интересны и вклады, на которых процент растет по мере увеличения суммы на счету. Некоторые банки предлагают назначить цели для депозита. Намного легче откладывать деньги, когда четко понимаешь, на что копишь и сколько еще нужно средств на заветную мечту. Забывчивые могут использовать ”копилку” с возможностью автоматического пополнения. После каждой зарплаты банк будет сам перечислять на депозит заранее установленную сумму или процент. Но прежде чем открывать ее, стоит убедиться, что деньги в ней будут работать, а комиссия банка не съест все накопления", - советует Илья Бутурлин, финансовый советник, кандидат юридических наук.

По словам эксперта в сфере финансового консалтинга Орхана Талибзаде, если сумма первого вклада значительная, лучше часть денег инвестировать в валюту (доллары и евро), а часть продолжать класть на депозит. Это называется диверсификация, так можно защитить себя от изменения курса рубля: если рубль упадет на определенную сумму, то валютные сбережения поднимутся ровно на столько же, и при перерасчете на рубли вкладчик выйдет в ноль.

По словам Анастасии Кошелевой, руководителя международной платформы Investing.com Россия, хранить деньги в виде наличных - невыгодно. Для того чтобы защитить накопления от высокой инфляции и нестабильного курса, деньги "должны работать". Гораздо эффективнее использовать различные инвестиционные инструменты: акции , облигации, ETF (биржевые фонды), но это, безусловно, сопряжено и с неким риском. Выбор ценных бумаг зависит от целей, сроков инвестирования и готовности к риску.

облигации . Они имеют невысокую, но при этом гарантированную доходность. Акции - более прибыльный, но и более рисковый инструмент, потому что их стоимость может упасть в любой момент и уже не вернуться к прежним значениям, поэтому их чаще всего выбирают опытные инвесторы. Преимущества ETF в низком пороге входа и возможности инвестирования сразу в несколько компаний. Фондами управляют профессионалы финансового рынка, поэтому частным инвесторам не приходится самостоятельно следить за котировками отдельных компаний", - добавляет эксперт. "Для начинающих инвесторов, которые не готовы к большим рискам, лучше всего подходят. Они имеют невысокую, но при этом гарантированную доходность.- более прибыльный, но и более рисковый инструмент, потому что их стоимость может упасть в любой момент и уже не вернуться к прежним значениям, поэтому их чаще всего выбирают опытные инвесторы. Преимущества ETF в низком пороге входа и возможности инвестирования сразу в несколько компаний. Фондами управляют профессионалы финансового рынка, поэтому частным инвесторам не приходится самостоятельно следить за котировками отдельных компаний", - добавляет эксперт.

Правило № 3: Учет доходов и расходов.

Учет доходов и расходов поможет правильно понять, куда уходят деньги, и оптимизировать траты. Это можно делать как вручную, делая записи в блокнот или тетрадь, так и в специальных приложениях для персонального компьютера или телефона.

« "Уже после третьего месяца учета можно структурировать все статьи и понять, на чем можно сэкономить, а какие расходы уменьшать не хочется или это невозможно", - отмечает Ольга Руденко, кандидат экономических наук, доцент Кубанского государственного университета.

Правило № 4: Нет кредитам.

Прежде чем начать копить, необходимо распрощаться с долгами. Можно рефинансировать имеющиеся кредиты под более выгодный процент и постараться их быстрее выплатить.

Правило № 5: Распределение расходов.

Все расходы можно разделить на три группы:

обязательные (коммунальные платежи, транспорт, питание, связь, одежда и подобное);

второстепенные (хобби, развлечения, мебель и так далее);

бесполезные (вредные привычки, общепит, азартные игры).

На каждой из этих категорий можно разумно экономить.

Правило № 6: Избавиться от всего, что вытягивает деньги.

Это прежде всего вредные привычки: сигареты и алкоголь, а также ритуалы, без которых можно обойтись (например, поход перед работой в кофейню). Следует научиться говорить нет тем, кто постоянно занимает деньги и не отдает долги, и никогда не пользоваться услугами микрофинансовых организаций.

« "Отказывайтесь не от соблазнов, а от привычки к ним. Не можете не купить себе кофе на прогулке? Рассматривайте не каждую конкретную чашку напитка, а примерную сумму, потраченную на них за год. Одна стоит, допустим, триста рублей. Сколько вы их выпиваете в неделю? Пусть две. В месяц восемь, в год девяносто шесть. А это уже 28 800 руб.", - рассказывает Наталья Алябьева, специалист по финансовой грамотности образовательной онлайн-платформы для детей iSmart.org.

Как экономить деньги

Существует несколько простых методов, которые помогут начать откладывать деньги в любой ситуации, без жестких ограничений и запретов.

В семье

Первый шаг к семейной экономии - ведение бюджета . Необходимо понять, на что тратятся деньги.

"Как правило люди тратят деньги на уловки маркетинга, то есть чаще всего то, что они приобретают, им вовсе не нужно. А значит, чтобы точно сэкономить и сберечь свои средства - необходимо отказаться от покупки активно рекламируемых товаров", - говорит Карина Ерчкова, председатель совета директоров группы компаний "Лайт".

Разобравшись в том, куда уходят финансы, нужно разделить все расходы по категориям и выделить на каждую из них определенную сумму, превышать которую не стоит.

"Советую для начала поставить цель сократить расходы, которые не являются жизненно необходимыми, на 5%. В следующий месяц на 7%, потом на 10%. Например, если вы ходили в кафе 10 раз в месяц, сократите до 9 а потом до 8 и так далее. Каждый день сверяйтесь с бюджетом: не превысили ли вы его. Для удобства я советую на каждую категорию завести конверт и положить туда нужную сумму. Если конверт опустел - брать деньги из других нельзя, только при крайней необходимости. Если в конверте остались деньги, то половину стоит отложить на накопления, остальное оставить", - советует Орхан Талибзаде.

Согласно рекомендациям экспертов, если было принято решение экономить, вся семья должна строго его соблюдать.

"Обсудите с семьей здоровое меню и сократите расходы на фастфуд и сладости. На семейном совете нужно определить, какие продукты не помогают ни кошельку, ни здоровью. Перестраивать образ жизни надо всем вместе, так вы сможете поддерживать друг друга, и никто не будет чувствовать себя одиноким. Обязательно оставьте в меню какое-то одно лакомство для каждого члена семьи", - предлагает Наталья Алябьева.

На продуктах

Ольга Руденко предлагает несколько простых правил, которых нужно придерживаться во время похода в продуктовый магазин:

Составить список необходимых продуктов и придерживаться его.

Обращать внимание на правильное округление цены. 899 рублей – это не 800, а без рубля 900. Мозг воспринимает первую увиденную цифру и дает неверный сигнал о цене. Разница в 99 рублей в массе покупок даст хороший прирост общего чека.

Брать овощи и фрукты на развес. Зачастую на пластиковой подложке они дороже, так как в цену закладываются расходы на упаковку.

Обязательно приводить стоимость к 1 кг, проверяя вес покупки. Приведенный к одному весу товар будет легче сравнить по цене и выбрать наиболее выгодный вариант.

Отказаться от спонтанных покупок у кассы. Здесь расположена важная маркетинговая зона реализации: покупатель, ожидая очереди, может прихватить что-либо ненужное. Лучше в это время провести ревизию в тележке и выложить лишнее.

Большинство магазинов "привязывает" покупателей дисконтными картами. Конечно, покупатель пойдет за покупками в тот магазин, где действует программа лояльности. Важно ориентироваться в ценах на необходимый продукт и понимать, что он может в другом магазине стоить гораздо меньше.

"Плати за 10 штук как за 8" — старая добрая маркетинговая уловка. Многие реагируют на такое предложение, закупая больше продуктов, чем им необходимо.

© Pixabay / StockSnap Девушка заполняет ежедневник © Pixabay / StockSnap Девушка заполняет ежедневник

"Есть специальные приложения, где показаны существующие акции во всех магазинах. Если нужны, например, овощи, программа показывает, где они дешевле. Я хожу не в один магазин, чтобы совершить покупки, а в 3-4 супермаркета", - добавляет Алексей Максимченков, бизнес-ментор, коммерческий директор ООО "Слава".

"Магазины отказываются от торговой наценки на некоторые категории товаров, используя эту тактику в надежде, что покупатель сделает и массу других покупок, обеспечив хороший средний чек. Советую отслеживать скидки на важные товары и устраивать”точечный” шопинг только за ними", - предлагает Юрий Мышинский, председатель совета Ассоциации цифровой трансформации.

На электроэнергии

Затраты на электроэнергию обычно составляют значительную часть оплаты услуг ЖКХ . Для того чтобы их сократить, необходимо:

Освещать квартиру экономичными светодиодными лампочками.

Покидая помещение, гасить свет, выключать телевизор.

Очищать электрический чайник от накипи, так как она снижает эффективность работы нагревательного элемента. В результате прибор для того, чтобы вскипятить воду, тратит больше электроэнергии.

Не ставить холодильник рядом с источником тепла и правильно настроить температуру (достаточно -5 градусов по Цельсию).

рядом с источником тепла и правильно настроить температуру (достаточно -5 градусов по Цельсию). Не забывать протирать лампочки и плафоны люстр от пыли, так как она может поглощать до 20% света.

Сделать косметический ремонт в квартире: светлый потолок и стены хорошо отражают солнечные лучи и искусственное освещение включается реже.

Утеплить окна. Это поможет сохранить тепло в помещении и избавит от необходимости подключать дополнительные источники обогрева.

8. Можно использовать многотарифный счетчик электроэнергии. Если основное потребление электричества происходит в ночные часы (например, человек предпочитает больше работать ночью, а днем спать), это поможет сэкономить приличную сумму.

Пользоваться энергосберегающей бытовой техникой (класса “А” и выше).

На ЖКХ

Коммунальная плата входит в обязательную часть расходов, но есть способы, которые могут помочь сэкономить и на этой статье бюджета каждой семьи.

Вода.

Если в квартире нет счетчиков, необходимо установить их. Это даст возможность оплачивать только тот объем, который использован. Важно не допускать протечек и пользоваться современными рычажными кранами, которые позволяют быстро отрегулировать температуру и напор воды.

Отопление.

Установка на радиаторы специальных реле, которыми можно регулировать температуру нагрева, позволит поддерживать комфортный микроклимат в помещении и уменьшить плату за отопление. Не стоит закрывать батареи экранами, плотными шторами и мебелью, лучше утеплить входную дверь и окна. В многоквартирном доме обязательно должен стоять общедомовой счетчик теплоэнергии, так жильцы не будут оплачивать утечку тепла через чердаки, подвалы и плохо изолированные трубы.

Коллективная антенна и радиоточка.

В том случае, если семья пользуется кабельным, спутниковым телевидением, либо совсем не смотрит телевизор, общедомовую антенну стоит отключить, и плата за нее взиматься не будет. Радиоточка есть во всех домах, кроме новостроек, и должна оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях. Сейчас ее мало кто использует, но многие продолжают платить. Отключение этой услуги уменьшит квартирную плату на 60 рублей в месяц.

Домашний телефон.

Не стоит оплачивать городской номер, если нет необходимости им пользоваться.

Субсидия.

Если на оплату ЖКХ уходит больше 10% семейного дохода, имеет смысл оформить государственную субсидию, узнать какой список документов для этого потребуется можно в ближайшем МФЦ.

Перерасчет.

Сэкономить на коммунальных платежах могут и жители старых домов, в которых технически невозможно установить счетчики. Если гражданин не проживал в квартире больше пяти дней, он имеет право подать заявку на перерасчет в МФЦ или свою управляющую компанию.

На машине

Алексей Максимченков считает, что наилучший способ сэкономить на автомобиле - это не иметь его. Но если авто - это необходимость, траты на его содержание можно уменьшить, соблюдая несколько правил:

Самый очевидный путь к сокращению расходов на сервис и ремонт заключается в бережном отношении к автомобилю и аккуратной езде. Внимательно выбирать пункты техобслуживания. Эксперты сервиса “Авито-Авто” рекомендуют поискать клубные или профильные мастерские, в которых специалисты работают с определенными марками. Мастера в таких центрах могут предложить оптимальный и самый экономный вариант решения проблемы. Самостоятельный ремонт. В помощь автовладельцу пригодятся обзоры в интернете с подробным объяснением. Перебирать двигатель по инструкции из интернета при отсутствии опыта – небезопасная идея, а вот замена фильтров, сезонная “переобувка” или замена масла под силу любому автовладельцу. Топливо. Можно сократить расходы, если использовать банковскую карту с кэшбеком на бензин (при оплате топлива или автотоваров возвращается наибольший процент от суммы покупки) и/или программу лояльности от АЗС. ользоваться мойками самообслуживания. Не покупать так называемые “оригинальные” запчасти. Их производит не автомобильный бренд, а другие компании, которые под собственными торговыми марками продают то же самое, но на 25-40% дешевле. Страховка. По словам Анны Уткиной, руководителя пресс-службы ГК "АвтоСпецЦентр", можно постараться подобрать выгодную программу страхования. Например, при оформлении КАСКО подойдет франшиза, в рамках которой в случае ДТП не будет покрываться определенная сумма ущерба. Это позволит защитить себя от значительных расходов в случае повреждения авто, сэкономив на страховке до 30 000-40 000 рублей

На привычках

Часто даже получая хорошую заработную плату, которая позволяет откладывать деньги, человек обнаруживает к концу месяца, что их не осталось. Средства незаметно тратятся на то, без чего можно обойтись.

Сигареты. Среднестатический россиянин тратит на них около 5000 рублей в месяц (с учетом того, что пачка стоит 110-120 руб.), а те, кто предпочитает более дорогие марки, и того больше. Алкоголь. По подсчетам аналитиков Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), среднестатистический гражданин России за год выпивает 50 литров пива, 3,5 литра вина, 6,7 литра водки и ликеро-водочных изделий. Учитывая растущие цены на эти товары, отказ от такой привычки позволит сэкономить приличную сумму. Походы в кафе, рестораны, фастфуд. На работу лучше брать готовую еду из дома, а отдохнуть за перекусом можно и на пикнике в ближайшем лесопарке. Шопинг. Многие поднимают себе настроение, совершая покупки. По данным сервиса доставки продуктов и товаров СберМаркет, только 5% россиян покупают строго по списку, остальные увлекаются спонтанными приобретениями.

На отдыхе

Хороший отпуск — это эмоции, а не расходы. Кроме очевидных способов сократить траты на отпуск (раннее бронирование или горящие путевки) есть и нетривиальные.

"Нужно сосредоточиться на эмоциях, а не на тратах. Семейная поездка на машине в интересное место, поход или рыбалка могут подарить куда больше радости, чем неделя в Турции", - говорит Наталья Алябьева.

На чем не стоит экономить

Эксперт по личным финансам и инвестициям, доцент кафедры предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского института МГЮУ имени О.Е.Кутафина Александра Захарова считает, что категорически нельзя экономить на:

Здоровье. Если игнорировать возникающие проблемы и не уделять времени здоровью, неизбежны гораздо более серьезные траты в будущем. Это не значит, что надо бежать в самые дорогие клиники в городе, стоит лишь своевременно обследоваться, сдавать анализы и проходить лечение. Питании. Есть колбасу, не содержащую мяса, – прямой путь к проблемам со здоровьем. Если сокращать расходы на эту статью в бюджете, то максимально безопасно и комфортно. Обучении. В большинстве случаев хорошее образование необходимо для успешной карьеры и высокого заработка. Вещах, которыми пользуются как минимум несколько лет (компьютер, автомобиль). Инвестициях. Прибыльные акции, инвестиционные счета, коммерческие проекты или иные инструменты помогут приумножить капитал.

"Кроме того, не стоит экономить на отдыхе, так как это могут быть не дорогостоящие поездки или походы в ресторан, а чай с друзьями на природе или сеанс кино в ближайшем кинотеатре. Именно полноценный отдых мотивирует человека двигаться дальше", - добавляет Ольга Руденко.

"Никогда не экономьте на базовых условиях жизни. Бытовые неудобства влияют на самочувствие, снижают настроение и в конечном счете отражаются на заработках", - предупреждает Наталья Алябьева.

Как правильно копить деньги

Существует несколько методов, которые позволяют откладывать деньги, не прибегая к жесткой экономии.

« "Например, метод четырех конвертов. Принцип очень простой: из доходов нужно отложить на сбережения (10 и более %) и на постоянные ежемесячные расходы ( квартплата, налоги, транспорт, продукты). Оставшиеся деньги равномерно разделить на четыре части и разложить по конвертам. Эти средства можно расходовать на себя и развлечения: один конверт - на одну неделю", - рассказывает независимый финансовый советник Максим Михайлов.

Метод "365" . Суть его состоит в том, чтобы определить небольшую стартовую сумму, например, 10 рублей. В понедельник отложить 10 рублей, во вторник — 20, в среду — 30, и так до воскресенья. Со следующей недели начать сначала по этой же схеме. Так за год можно накопить 14 560 рублей. Это немного, но главное, что дает этот метод — привычку откладывать деньги и формировать накопления.

"Очень хорош способ - "Хвосты". Завести отдельный накопительный счет и ежедневно или раз в два-три дня переводить на него деньги с основной карты: то, что остается после покупок сверх круглой суммы. Например, на карточке осталось 5375 рублей — 75 нужно перебросить на накопительный счет. Такие маленькие отчисления за год могут превратиться в сумму 15 000-20 000 рублей", - делится Вероника Чурсина.

« "В последнее время много говорят про метод накопления, придуманный жительницей Австралии Бэкки Туроси. Сумма всех целых чисел от 1 до 100 составляет 5050 (это равенство связывают с именем великого математика, физика и астронома Карла Фридриха Гаусса). Австралийка выписала на листе бумаги все числа от 1 до 100, приклеила его к копилке и стала по мере появления возможности добавлять денежные взносы, соответствующие тому или иному числу, попутно вычеркивая это число из списка. Так за достаточно короткий срок она зачеркнула все числа и накопила 5050 долларов. Такой принцип можно использовать и составив иную числовую последовательность, изменив валюту накопления, исходя из персональных целей и материальных возможностей", - говорит Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

При наличии подходящей стартовой суммы можно вложить ее в акции.

"Главный секрет заработка на акциях – долгосрочность инвестирования. Увеличивая срок вложений до пяти-семи лет, можно повысить и шансы заработать. К примеру, если инвестировать на год, то вероятность заработка или потери равна 50%. На три года - скорее всего в двух из трех случаев можно получить доходность 8-10% годовых в долларах. При инвестировании на пять-шесть лет практически на 100% прибыль будет получена", - объясняет Александр Коренев, квалифицированный инвестор ЦБ и предприниматель.

Накапливать деньги и формировать инвестиционный портфель очень удобно постепенно, вкладывая примерно одинаковые суммы один-два раза в месяц. Это хороший повод периодически оценивать состояние своего портфеля, частично фиксировать прибыль по удачным позициям и открывать новые. Стоит ориентироваться на постепенное формирование портфеля из 5-15 бумаг, в которые изначально вкладывается примерно одинаковая сумма. Если выбраны качественные акции, нет ничего плохого в том, чтобы докупить позднее разумное количество по более низкой цене. В то же время стоит частично фиксировать хорошую прибыль по отдельным позициям. Самостоятельное инвестирование требует внимания и некоторых затрат времени, но у такой стратегии много преимуществ", - советуют представители компании "Алго Капитал".

Советы экспертов

Очень важно составлять списки покупок "для основного конверта" заранее. Чем меньше необдуманных трат, тем больше можно сэкономить. Лучше откладывать крупные покупки на месяц, а через 30 дней подумать, нужен ли новый телевизор или ноутбук, говорит Илья Бутурлин.

Предприниматель Александр Морозов советует почаще проверять платные подписки на различного рода услуги: банковские, интернет-провайдера, мобильного оператора. Возможно, часть денег уходит на то, что больше не актуально. А также не приобретать новую технику только из-за ее дизайна или рекламы. Маркетологи сильно приукрашивают достоинства товаров и не говорят об их недостатках. Сперва следует изучить отзывы о модели в интернете. Не стоит спрашивать у продавцов, хорош ли этот товар, ведь продавец мотивирован сказать "да", так как от этого зависит его зарплата.

"Ключевое правило экономии - не тратить сразу ту сумму, которая копилась долгое время. Это неправильно", - предупреждает Алексей Максимченков.