Пенсия по потере кормильца в 2026 году: размер, оформление, кому положена

МОСКВА — РИА Новости. Потеря близкого человека становится для семьи большим ударом, в том числе — финансовым. Какие категории граждан вправе претендовать на получение пенсии по потере кормильца в 2026 году, чем отличаются страховая, социальная и государственная пенсии, в каком размере они устанавливаются и при каких условиях, необходимые документы и сроки выплат — в материале РИА Новости.

Что такое пенсия по потере кормильца

Пенсия, которая назначается россиянам по случаю потери кормильца, представляет собой одну из разновидностей социальной пенсии (это указано в статье 5 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ"). Это пособие, которое выплачивается государством ребенку, иным родственникам и иждивенцам погибшего или пропавшего без вести человека, у которого эти лица находились на обеспечении.

Важный момент: если право на получение данной пенсии наступает вследствии смерти или безвестного отсутствия человека, этот факт должен быть подтвержден соответствующими документами (таковыми являются свидетельство о смерти или решение суда о признании безвестно отсутствующим).

“При отсутствии документов указанные факты могут устанавливаться судом”, — рассказала РИА Новости юрист Ирина Косилкина.

Понятие "кормилец" и кто считается иждивенцем

В законодательстве не закреплено точного определения понятия “кормилец”, однако под этим термином принято понимать гражданина, который обеспечивает содержание другого лица (или нескольких лиц). При этом для того, чтобы считаться иждивенцами, последние должны не просто материально зависеть от кормильца, но и официально считаться нетрудоспособными. К таковым относятся:

дети (в том числе усыновленные), которые не достигли совершеннолетия;

братья или сестры;

внуки;

супруг или супруга;

родители, бабушки и дедушки.

“Члены семьи признаются иждивенцами умершего кормильца, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию”, — отметила Ирина Косилкина.

Кому положена пенсия по потере кормильца

Право на пенсию по случаю потери кормильца получают все признанные нетрудоспособными родственники, которые состояли на иждивении погибшего. Исключение составляют лица, которые оказались причастны к смерти кормильца: на них требования об иждивении не распространяются.

Дети и студенты до 23 лет

Дети, возраст которых не достиг отметки 18 лет (в том числе — усыновленные) по действующему законодательству признаются иждивенцами по умолчанию, так что доказывать свой статус им не нужно. Вместе с ними претендовать на получение пенсии могут дети, братья, сестры или внуки вплоть до 23 лет в том случае, если они получают образование в очной форме. При переводе на “заочку” выплаты будут прекращены.

Супруги, родители и бабушки с дедушками

Иждивенцами могут также стать супруг, один из родителей, дедушка, бабушка пропавшего без вести или погибшего гражданина. Это происходит в том случае, если:

указанные граждане(независимо от их возраста и трудоспособности) осуществляют уход за не достигшими 14 лет детьми, братьями, сестрами или внуками кормильца и не могут при этом работать;

все вышеперечисленные достигли пенсионного возраста или являются инвалидами (при этом бабушку или дедушку некому больше содержать);

нетрудоспособные родители (усыновители) и супруг ранее не состояли на иждивении у умершего кормильца, однако после его смерти утратили источник средств к существованию.

Отчим, мачеха, другие иждивенцы

Наравне с родными отцом и матерью получать выплаты по случаю потери кормильца могут также отчим и мачеха. Однако это возможно реализовать лишь при условии, что они воспитывали и содержали умерших пасынка или падчерицу не менее 5 лет.

“Последние также имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находились на воспитании и содержании умершего отчима или умершей мачехи”, — отметила Ирина Косилкина.

Потенциальные получатели должны проживать на территории России.

Типы пенсий и условия назначения

Не существует универсального алгоритма, который был бы применим одновременно ко всем видам пенсии по потере кормильца. Условия ее назначения могут варьироваться в зависимости от различных обстоятельств (например, принадлежность погибшего к определенным профессиям, наличие трудового стажа и так далее).

Страховая пенсия по потере кормильца

Условия, при соблюдении которых назначается страховая пенсия по потере кормильца, прописаны в статье 10 ФЗ от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". В соответствии с данным документом она может быть назначена в том случае, если:

гражданин, на иждивении у которого находился потенциальный обладатель, умер или признан безвестно отсутствующим (данный факт при этом подтвержден судом или соответствующими документами);

умерший имел страховой стаж (его продолжительность не имеет значения и может составлять даже один день).

Социальная пенсия

Если после гибели кормильца, который не работал официально и не имел страховой стаж, остались иждивенцы, то они смогут претендовать на получение социальной пенсии. Она выплачивается:

детям, которые остались без одного или обеих родителей до достижения ими 18 лет;

детям старше 18 лет, которые очно получают образование и потеряли одного или обоих родителей. В подобной ситуации пенсия будет им выплачиваться до окончания обучения или до того момента, как им исполнится 23 года.

Получать социальную пенсию также вправе те россияне, у которых размер страховой пенсии оказался меньше назначаемых из госбюджета выплат.

Государственная пенсия

Государственную пенсию могут получать признанные нетрудоспособными члены семей военнослужащих, космонавтов и граждан, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф. Вместе с ними на господдержку вправе рассчитывать и родственники граждан, которые погибли при несении службы в МВД либо по прошествии 3 месяцев после ее окончания (выплаты составят половину величины денежного довольствия) или скончались в результате полученной до момента увольнения травмы (в этом случае размер пенсии составит 40%).

Если же погибший кормилец сам получал пенсию, его родственники могут претендовать на пенсию по потере кормильца ( статья 28 закона РФ №4468-1 "О пенсионном обеспечении"). Однако в данном случае обратиться за данной выплатой необходимо не позднее 5 лет после смерти кормильца.

Военная пенсия

Военная пенсия по потере кормильца по сути представляет собой разновидность пенсии государственной и назначается в случае смерти военнослужащихего не позднее трех месяцев после увольнения со службы. Военная пенсия также может быть назначена и по истечении этого срока, но в ситуациях, когда гражданин скончался вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.

Пенсии членам семей военнослужащих, проходивших службу по призыву, выплачиваются в полном размере независимо от выполнения оплачиваемой работы.

Если смерть кормильца наступила в результате совершенного им преступления, его нетрудоспособные родственники будут получать социальную пенсию.

Размер пенсии и индексация в 2026 году

Размер выплаты для каждой категории получателей индивидуален и ежегодно индексируется. Это происходит в зависимости от того, как меняется величина прожиточного минимума пенсионера. 1 января 2026 года страховые пенсии россиян выросли на 7,6%, а индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно 1 апреля.

Расчет страховой пенсии

Итоговая величина выплачиваемой страховой пенсии по потере кормильца в большинстве случаев формируется из двух частей. Первая — фиксированная выплата, которая (как правило) равна половине размера аналогичной выплаты по старости. С начала 2026-го эта величина равна 9 584,69 рубля, а значит, первая часть формулы страховой пенсии составит 4792,34 рубля.

Вторая часть — страховая выплата, для расчета которой используется следующая формула (по статье 15 ФЗ “О страховых пенсиях”):

СтрВ=ИПК * СПК ,

где СтрВ - размер страховой выплаты;

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца;

СПК — стоимость одного такого коэффициента (данный показатель берется на тот день, с которого назначается пенсия по потере кормильца).

Стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля.

Если пропавший или погибший оставил несколько иждивенцев, то при расчете размера пенсии для каждого из них фиксированная выплата будет одинаковой, а вот сумму страховой необходимо будет разделить на всех поровну.

“Доплата за одного иждивенца в 2026 году составит 3195 рублей, если речь идет о двоих, то сумма будет увеличена до 6390 рублей, за троих она составит 9585 рублей”, — добавляет Оксана Васильева Оксана, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Социальная и государственная пенсия

Социальные пенсии ежегодно индексируются, в 2026 году величина такой пенсии для детей, которые остались без одного родителя, составляет 9 424,12 рубля, если погибли оба — 18 848,32 рубля.

Размер государственной пенсии связан с величиной социальной пенсии и будет зависеть от причины смерти гражданина. Например, если человек был добровольцем или служил по призыву и погиб во время боевых действий, то его родственники смогут получать госпенсию в размере 200% от социальной пенсии.

Региональные доплаты и коэффициенты

В большей части российских регионов для оставшихся без кормильца граждан предусмотрены местные меры поддержки. Они могут предназначаться как всем потерявшим кормильца гражданам, так и отдельным группам.

“В отдельных случаях пенсионерам полагается региональная социальная доплата, которая должна увеличить величину пенсии до размера актуального для конкретного региона прожиточного минимума. Это происходит в тех случаях, если размер регионального минимума выше, чем аналогичный показатель по стране. В 2026 году такая выплата действует в 30 субъектах (для сравнения, в 2018 году на него могли рассчитывать лишь в 13 субъектах). По данным за апрель 2025 года, численность получателей составила 3,2 млн человек, в 2023 г. она составляла 3,4 млн человек”, — добавляет Людмила Новицкая, к.п.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Так, в столице для детей-инвалидов и инвалидов детства (до 23 лет), которые остались без родителей или иного кормильца, предусмотрена ежемесячная компенсация. С 1 января 2026 года ее размер составляет 2 153 рубля.

В качестве мер поддержки предусмотрены не только финансовые доплаты. Также в ряде регионов при расчете размера пенсии предусмотрены местные коэффициенты (например, для жителей районов Крайнего Севера, а также иных территорий с суровыми природными условиями).

В ряде субъектов для семей, в которых воспитывается оставшийся без кормильца ребенок, существует 50%-ная скидка на оплату услуг ЖКХ. Дети также могут рассчитывать на бесплатный проезд по городу, бесплатное посещение культурных объектов, получение молочных продуктов (до двух лет), лекарств (до трех лет), бесплатное питание в школе и другие меры поддержки.

Например, в ХМАО назначается ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца (его размер составляет 2 333 рубля). В Санкт-Петербурге получающим пенсию по потере кормильца детям из многодетных семей полагается выплачиваемая каждый месяц компенсационная выплата. Ее размер в 2026 году равен 6 033,19 рубля.

Документы для оформления пенсии по потере кормильца

Для получения страховой или социальной пенсии по случаю потери кормильца россиянам с 2024 года не нужно собирать документы и подавать заявление. Пенсия назначается автоматически, а если речь идет о не достигших совершеннолетия детях, то решение принимается в сокращенные сроки — не позднее 5 рабочих дней со дня известия о смерти из федерального регистра сведений о населении.

В отдельных случаях Социальный фонд может запросить у гражданина те или иные документы (например, если для назначения пенсии не хватает каких-то сведений). Такие документы нужно представить в течение 3 месяцев, а днем обращения за пенсией будет считаться день приема заявления.

“Обратиться за выплатой необходимо в СФР в течение 12 месяцев со дня смерти умершего кормильца, представив заявление о способе получения пенсии. Если обратиться позднее этого срока, пенсия будет выплачена не более чем за 12 месяцев”, — говорит Екатерина Ноженко.

Самостоятельно собирать документы и подавать соответствующее заявление россиянам необходимо лишь для получения государственной пенсии по случаю потери кормильца.

Через Соцфонд или МФЦ

Подать заявление и оформить пенсию по потере кормильца нуждающиеся в этом россияне могут в результате личного визита в Социальный фонд РФ. Ближайшее отделение можно найти на официальном сайте ведомства, там же можно уточнить и актуальный перечень необходимых документов. Как правило, он включает:

паспорт или иные документы, позволяющий удостоверить личность заявителя;

документы, подтверждающие его родство или близкие отношения к погибшим (свидетельство о рождении или о заключении брака и так далее);

свидетельство о смерти гражданина, который выступал для заявителя кормильцем;

документы о заработке погибшего, его трудовом стаже и так далее.

Если все документы будут представлены сразу, на рассмотрение заявления отводится 5-10 дней. Если при подаче заявления выяснится, что каких-либо документов не хватает, заявителю будет предоставлено три месяца на то, чтобы предоставить недостающие бумаги. При соблюдении этих условий день подачи заявления будет считаться днем обращения за пенсией.

Подать документы и оформить пенсию возможно и через МФЦ, записавшись на прием к специалистам центра.

Через портал Госуслуги

Если найти время или возможность для личного визита в ведомство не получается, все документы вместе с заполненным заявлением можно направить через Госуслуги. Сделать это позволяет соответствующий раздел “Услуги”, в котором необходимо найти вкладку “Пособия, пенсии и льготы”. Там необходимо найти пункт о назначении пенсии и внимательно следовать инструкциям.

Получать пенсию также можно различными способами, при этом граждане здесь же, на портале, могут выбрать тот, что будет для них более предпочтительным. Обязательное условие - наличие подтвержденной учетной записи на данном сервисе.

Когда и как приходят выплаты

Каждый гражданин вправе выбрать, как именно он будет получать назначенную пенсию: на дому, в кассе доставочной организации или на указанный счет в банке (карта может быть только платежной системы "Мир"). Также получать пенсию за пенсионера может и его доверенное лицо.

Стандартные сроки выплаты пенсии — до 25 числа каждого месяца, но фактически они могут отличаться в зависимости от способа получения.

Например, если гражданин выбрал получать пенсию через Почту России, то соответствующая дата получения будет установлена в пределах существующего графика доставки. Однако в некоторых случаях пенсия может выплачиваться и позже этой даты, но выходить за рамки установленного для ее доставки периода при этом все же не должна.

Доплаты, льготы и дополнительные выплаты

В некоторых случаях граждане вправе рассчитывать не только непосредственно на саму пенсию по потере кормильца, но и на целый ряд дополнительных выплат, доплат и так далее.

Например, если размер назначенной пенсии окажется меньше величины регионального прожиточного минимума для пенсионера, получателю должны назначить социальную доплату, чтобы направляемая ему сумма достигла этого минимума. Данная норма закреплена в статье 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. "О государственной социальной помощи".

Если погибший кормилец входил в число ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, то все нетрудоспособные члены его семьи вправе рассчитывать на ежемесячную компенсацию. При этом дети могут получать выплату даже вне зависимости от того, считались ли они иждивенцами погибшего или нет.

Помимо этого семьям, потерявшим кормильца-"чернобыльца", полагается единовременная компенсация. В 2026 году она составляет 48 402,96 рубля, а родителям погибшего полагается компенсация в размере 24 201,56 рублей.

Членам семьи военнослужащих сотрудников полиции , а также лицам, находившимся на их иждивении, выплачивается единовременное пособие. Его размер составляет 3 миллиона рублей и распределяется между имеющими на него право лицами в равных долях.

Помимо всего, если к гибели человека привел несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, то его родственники могут претендовать как на единовременную страховую выплату (два миллиона рублей), так и на ежемесячную страховую выплату (ее размер равен величине среднемесячного заработка умершего).

До какого возраста выплачивается пенсия

Срок, в течение которого гражданин вправе получать пенсию по потере кормильца, зависит от статуса получателя и других важных обстоятельств. Так, выплаты перестанут приходит, если:

ребенку, сестре, брату и внуку кормильца исполнится 18 лет (или 23 года в том случае, если они учатся на очном отделении в учебном заведении);

получателю не продлят инвалидность, полученную до 18 лет;

брату, сестре, ребенку или внуку кормильца, за которым ухаживают получатели пенсии, исполнится 14 лет;

вдова военного, служившего по контракту и погибшего из-за военной травмы, выйдет замуж либо устроится на работу (и, таким образом, станет себя обеспечивать).

Отметим, что страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается на тот срок, в течение которого ее получатель остается нетрудоспособным. То есть теоретически это может быть и бессрочно. Аналогичным образом ситуация обстоит и с социальной пенсией, которую также можно получать весь период, когда член семьи умершего считается нетрудоспособным.

“Если СФР отказывает гражданину в удовлетворении его заявления, то сотрудники фонда должны в срок не позднее 5 рабочих дней сообщить об этом заявителю. При этом также необходимо указать причины отказа и порядок обжалования решения, а также вернуть все представленные гражданином документы, — отмечает Оксана Васильева. — Если же человек не согласен с таким решением, он может обжаловать его во внесудебном порядке или же обратиться в суд. При этом конкретный срок подачи жалобы законодательством не установлен. Однако лучше сделать это как можно быстрее, так как до разрешения ситуации пенсию по потере кормильца выплачивать не будут. Также в законодательстве отсутствует и специальный срок судебного оспаривания решений СФР об отказе в назначении пенсий. Общий срок обращения в суд с исковым заявлением составляет три года”.

Почему могут отказать в пенсии и судебная практика

Ошибки в представленных документах и нарушение ключевых условий обращения за данной мерой поддержки — наиболее частые причины, по которым гражданину может быть отказано в назначении пенсии. Например, объявивший себя иждивенцем на самом деле работает на хорошо оплачиваемой должности и может самостоятельно себя обеспечить, либо удалось доказать, что он причинил существенный вред погибшему и, вероятно, даже внес свой вклад в его гибель.

Если обнаружится, что в представленных документах закралась ошибка или неточность, в назначении пенсии также могут отказать.

“Срок подачи жалобы законодательством не установлен. Целесообразно подать ее как можно быстрее, ведь до того, как ситуация успешно разрешится, пенсия по потере кормильца выплачиваться не будет”, — говорит Людмила Новицкая.

« “Также в законодательстве отсутствует специальный срок судебного оспаривания решений СФР об отказе в назначении пенсий. Общий срок обращения в суд с исковым заявлением составляет три года. Как правило, он исчисляется со дня, когда вы узнали или должны были узнать о содержании решения СФР, — добавляет Оксана Васильева. — При разрешении данных вопросов суды исходят из того, что в данном случае имеется спор о праве, поэтому дело подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным законодательством. В связи с этим для защиты своих прав необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. Размер госпошлины составляет 3000 рублей, однако от ее уплаты освобождаются отдельные категории граждан, например, члены семей участников СВО, а также инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства”.

Рекомендации и советы экспертов

“Помните, что факт нахождения лица на иждивении умершего кормильца устанавливает суд в порядке особого производства, — говорит Оксана Васильева. — Необходимо отметить, что страховая пенсия по случаю потери кормильца полагается в том числе ребенку, зачатому с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) после смерти супруга его матери, в отношении которого в судебном порядке установлен факт отцовства, если он при жизни выразил намерение иметь детей с использованием ВРТ. В таком случае понадобятся соответствующие документы, в частности договор на оказание медицинских услуг методом ЭКО”.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Наиболее актуальные вопросы, касающиеся получения пенсии по потере кормильца.

Какой категории граждан не нужно подтверждать свой статус иждивенцев?

По закону это не должны делать несовершеннолетние дети кормильца, а также родственники, которые не работают, но ухаживают за данными детьми до достижения ими возраста 14 лет.

Обязательно ли подавать заявление на назначение пенсии?

Несовершеннолетние дети погибшего или пропавшего могут не обращаться с заявлением на получение пенсии, для всех остальных это делать обязательно.

Как оформить пенсию по потере кормильца?

Для этого нужно заполнить заявление, собрать необходимый пакет документов и подать либо лично (во время визита в СФР или местный МФЦ), либо в электронном виде (через личный кабинет на портале Госуслуг).

Когда прекращается выплата пенсии?

Для разных категорий граждан этот срок может отличаться. Дети погибшего вправе претендовать на нее до 18 или 23 лет (в зависимости от того, получают ли они очное образование), братья, сестры и внуки — до 14 лет, нетрудоспособные члены его семьи — до момента выхода на работу.

Если ребенок погибшего получает пенсию по потере кормильца и учится очно в вузе, но на лето устроился работать, лишится ли он поддержки?