Кому повысят пенсии и выплаты в августе 2026 года

Август традиционно становится месяцем перерасчета отдельных пенсионных выплат. В 2026 году Социальный фонд России автоматически пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам, а также увеличит выплаты гражданам, у которых появилось право на дополнительные надбавки. Кому именно положено повышение и от чего зависит размер прибавки — в материале РИА Новости.

Кому повысят пенсии в августе: главное

Повышение пенсий с 1 августа коснется далеко не всех получателей выплат. Автоматический перерасчет предусмотрен прежде всего для работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Кроме того, увеличенные выплаты получат отдельные категории граждан: получатели накопительной пенсии, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в предыдущем месяце, граждане с впервые установленной I группой инвалидности, а также некоторые получатели специальных доплат.

Кому повысят пенсии в августе Категория Что меняется Сумма / условие Работающие пенсионеры Ежегодный перерасчет страховой пенсии Не более 3 пенсионных коэффициентов за 2025 год Получатели накопительной пенсии Корректировка размера выплаты Зависит от инвестиционного дохода пенсионных накоплений Пенсионеры старше 80 лет Удвоение фиксированной выплаты Производится автоматически после возникновения права Инвалиды I группы Удвоение фиксированной выплаты Автоматически после установления инвалидности Пенсионеры с иждивенцами Доплата к фиксированной выплате За каждого иждивенца, но не более чем за трех Граждане с северным или сельским стажем Повышенная фиксированная выплата При соблюдении условий закона Летчики и работники угольной промышленности Перерасчет специальных доплат По отдельным правилам СФР

Важно понимать, что августовское повышение не является очередной индексацией пенсий. Это несколько самостоятельных механизмов перерасчета, каждый из которых применяется только при наличии предусмотренных законом оснований. Поэтому большинство неработающих пенсионеров в августе не увидят изменений в размере своих выплат, если за предыдущий месяц у них не возникло права на дополнительную прибавку.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам

Для большинства работающих пенсионеров именно август становится месяцем, когда размер страховой пенсии немного увеличивается. Такая прибавка проводится ежегодно и связана с тем, что работодатели продолжают перечислять за пенсионеров страховые взносы. После обработки отчетности Социальный фонд автоматически пересчитывает выплаты, поэтому подавать заявление или собирать документы не нужно.

Речь идет не о новой пенсии и не об общей индексации. При перерасчете учитываются только пенсионные баллы, которые человек заработал уже после выхода на заслуженный отдых. Размер прибавки напрямую зависит от официальной зарплаты и суммы уплаченных страховых взносов. Однако даже при высоком заработке увеличение ограничено установленным законом максимумом пенсионных коэффициентов.

Как считают баллы для прибавки

Размер августовской прибавки рассчитывается по простой формуле:

Количество пенсионных коэффициентов × стоимость одного пенсионного коэффициента = размер прибавки.

156,76 рубля. При этом ежегодный перерасчет учитывает не более трех пенсионных коэффициентов, даже если фактически за предыдущий год их было заработано больше. Такое ограничение установлено Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2026 года составляет. При этом ежегодный перерасчет учитывает не более трех пенсионных коэффициентов, даже если фактически за предыдущий год их было заработано больше. Такое ограничение установлено статьей 18 Федерального закона №400-ФЗ

Например, если за 2025 год пенсионеру было начислено 1,8 пенсионного коэффициента, размер прибавки составит:

1,8 × 156,76 = 282,17 рубля.

Если же сформированы три коэффициента или больше, максимальная прибавка составит:

3 × 156,76 = 470,28 рубля.

Два работающих пенсионера с одинаковым возрастом и схожим трудовым стажем могут получить разную прибавку. Определяющее значение имеют официальная заработная плата и сумма страховых взносов, перечисленных работодателем в систему обязательного пенсионного страхования. Неофициальный доход при расчете не учитывается.

Чем августовский перерасчет отличается от январской индексации

Хотя и январская индексация, и августовский перерасчет увеличивают размер страховой пенсии, основания для этих изменений различаются.

Индексация проводится ежегодно в соответствии с законодательством и заключается в повышении стоимости одного пенсионного коэффициента, а также фиксированной выплаты. Благодаря этому увеличивается размер страховой пенсии у всех граждан, на которых распространяется индексация. С 2025 года она вновь применяется и к работающим пенсионерам.

Перерасчет, напротив, производится в индивидуальном порядке. Его размер определяется количеством пенсионных коэффициентов, заработанных после назначения пенсии благодаря официальной работе и уплате страховых взносов работодателем. Если таких коэффициентов нет, перерасчет не выполняется. Поэтому августовская прибавка не заменяет январскую индексацию, а дополняет ее.

Увеличение накопительной пенсии

Августовское повышение касается не только работающих пенсионеров. Ежегодно в этот период Социальный фонд России пересматривает размер накопительных пенсий, если по итогам предыдущего года пенсионные накопления принесли инвестиционный доход. Такой перерасчет выполняется автоматически и не требует обращения пенсионера.

Накопительная формируется за счет денежных средств, учтенных на индивидуальном счете гражданина. В нее входят страховые взносы работодателя, добровольные перечисления, средства материнского капитала, направленные на пенсию, а также доход, полученный от инвестирования этих средств управляющей компанией или НПФ. Поэтому размер ежегодной прибавки зависит прежде всего от эффективности управления пенсионными накоплениями.

Согласно данным Социального фонда России, с 1 августа 2026 года размер накопительных пенсий, назначенных через СФР, увеличивается на 17,3%, а срочных пенсионных выплат — на 19,32%. Повышение применяется автоматически при очередной выплате и распространяется только на граждан, которым накопительная пенсия уже назначена. Если средства продолжают находиться на пенсионном счете либо были ранее выплачены единовременно, перерасчет не производится. Повышение применяется автоматически при очередной выплате и распространяется только на граждан, которым накопительная пенсия уже назначена. Если средства продолжают находиться на пенсионном счете либо были ранее выплачены единовременно, перерасчет не производится.

Право на накопительную пенсию имеют:

мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли взносы на накопительную часть в 2002–2004 годах;

граждане 1967 года рождения и моложе, участвовавшие в формировании накопительной пенсии до введения моратория;

участники программы государственного софинансирования пенсий;

владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал, направившие его средства на формирование пенсионных накоплений.

Узнать размер накопительной пенсии можно через личный кабинет на портале "Госуслуги" либо на сайте СФР. В выписке содержатся сведения о сумме накоплений, результатах инвестирования и размере назначенной выплаты. Аналогичную информацию предоставляют клиентские службы Социального фонда и многофункциональные центры.

Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, механизм ежегодной корректировки определяется правилами конкретного НПФ. Размер повышения рассчитывается с учетом инвестиционного результата фонда, поэтому итоговая прибавка может отличаться от показателей, применяемых Социальным фондом России.

Доплаты за иждивенцев, северный и сельский стаж

Закон также предусматривает дополнительные надбавки для пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, а также для граждан, имеющих продолжительный стаж работы в районах Крайнего Севера или в сельском хозяйстве. Каждое из этих оснований регулируется отдельными положениями Федерального закона № 400-ФЗ и применяется независимо от других видов повышения.

Если пенсионер одновременно имеет право на несколько доплат, они могут назначаться одновременно при соблюдении требований законодательства. Таким образом, увеличение выплаты может складываться сразу из нескольких предусмотренных законом оснований.

Во многих случаях Социальный фонд России назначает такие повышения без участия пенсионера, используя сведения из государственных информационных ресурсов. Однако если необходимые данные отсутствуют либо требуют документального подтверждения, для оформления доплаты потребуется подать заявление в СФР и представить подтверждающие документы.

Доплата за иждивенцев

Доплата к страховой пенсии может быть установлена пенсионерам, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. К иждивенцам относятся несовершеннолетние дети, студенты очной формы обучения до 23 лет, а также в отдельных случаях супруги, родители, братья, сестры, внуки и другие родственники, если они соответствуют требованиям законодательства и действительно находятся на содержании пенсионера.

Размер доплаты составляет одну треть фиксированной выплаты за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. В 2026 году это:

один иждивенец — 3194,90 рубля;

два иждивенца — 6389,80 рубля;

три и более — 9584,69 рубля.

Получить такую доплату могут только получатели страховой пенсии по старости или инвалидности. Для социальных пенсий подобное повышение законодательством не предусмотрено.

Автоматически надбавка не назначается. Для ее оформления необходимо подать заявление в СФР и приложить документы, подтверждающие право на выплату. После принятия положительного решения увеличение пенсии начинает действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Следует учитывать, что при наличии общего ребенка доплату вправе оформить оба родителя, если каждый из них является пенсионером.

Северный стаж

Дополнительные пенсионные гарантии предусмотрены для граждан, длительное время работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. При выполнении установленных законом условий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается. Конкретная сумма зависит от продолжительности северного стажа и территории, где он был приобретен.

При этом одного северного стажа недостаточно. Для назначения повышения необходимо иметь и требуемый общий страховой стаж — не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Следует учитывать, что повышенная фиксированная выплата отличается от районного коэффициента. Районный коэффициент сохраняется только во время проживания в северной местности, тогда как право на повышенную фиксированную выплату при соблюдении требований закона может сохраняться и после переезда. При отсутствии необходимых сведений Социальный фонд вправе запросить документы, подтверждающие периоды работы.

Сельский стаж

Еще одним основанием для увеличения страховой пенсии является продолжительная работа в сельском хозяйстве. Гражданам, имеющим не менее 30 лет специального сельского стажа, фиксированная выплата увеличивается на 25%.

Надбавка предоставляется при соблюдении всех условий, установленных законодательством. Она назначается неработающим пенсионерам, которые на момент оформления выплаты проживают в сельской местности и имеют необходимый стаж по профессиям, включенным в перечень, утвержденный Правительством РФ. После назначения повышения переезд в город не лишает пенсионера права на эту доплату. Однако при официальном трудоустройстве ее выплата приостанавливается.

СФР назначает надбавку на основании сведений, уже имеющихся в пенсионном деле. Если информации недостаточно, потребуется представить документы, подтверждающие соответствующий стаж, либо обратиться с заявлением о перерасчете.

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды

Закон также гарантирует дополнительную поддержку гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и пенсионерам, которым впервые установлена I группа инвалидности. В обоих случаях речь идет о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии — гарантированной суммы, которая выплачивается независимо от количества пенсионных коэффициентов.

В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рубля. После возникновения одного из указанных оснований она удваивается и составляет 19 169,38 рубля. Остальные элементы страховой пенсии, включая количество пенсионных баллов, остаются без изменений.

Социальный фонд России назначает такое повышение автоматически. Если право возникло в июле, увеличенная выплата будет начислена уже с августа. Аналогичным образом производится перерасчет после установления I группы инвалидности. При отсутствии необходимых сведений СФР самостоятельно запрашивает их в рамках межведомственного взаимодействия.

При этом существует важное ограничение: двойное увеличение фиксированной выплаты законом не предусмотрено. Если пенсионер уже получает повышенную выплату как инвалид I группы, после достижения 80 лет размер фиксированной части повторно не увеличивается. Кроме того, такая мера распространяется только на получателей страховой пенсии. Для граждан, которым назначена социальная пенсия либо пенсия по случаю потери кормильца, аналогичное повышение не применяется.

Летчики и шахтеры: специальные доплаты

Для отдельных категорий пенсионеров законодательством предусмотрены специальные профессиональные доплаты. Они назначаются членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности, которые трудились в условиях, дающих право на дополнительное пенсионное обеспечение. Финансирование таких выплат осуществляется за счет дополнительных страховых взносов работодателей и регулируется отдельными федеральными законами.

В отличие от большинства пенсионных надбавок, размер этой выплаты не является фиксированным. Он определяется индивидуально с учетом специального стажа, объема поступивших страховых взносов и иных показателей, установленных законодательством. Поэтому сумма доплаты у разных пенсионеров может существенно различаться.

Корректировка выплат производится Социальным фондом России один раз в квартал. Если доплата уже назначена, обращаться в СФР не требуется — перерасчет выполняется автоматически.

Автоматический порядок распространяется только на уже назначенные выплаты. Если гражданин впервые обращается за специальной доплатой после увольнения, ему необходимо подать заявление в СФР и подтвердить право на нее документами, удостоверяющими наличие специального стажа.

Что делать, если пенсию не пересчитали

Большинство августовских перерасчетов Социальный фонд России проводит автоматически. Однако иногда пенсионеры не видят ожидаемого увеличения выплаты. Это не обязательно означает ошибку в расчете. Нередко причина заключается в отсутствии оснований для перерасчета или в том, что сведения о трудовой деятельности и страховых взносах еще не поступили в систему.

В первую очередь рекомендуется проверить сведения индивидуального лицевого счета. Сделать это можно:

через личный кабинет на портале Госуслуг;

через личный кабинет на сайте СФР;

при личном обращении в клиентскую службу СФР;

в МФЦ.

В выписке отражаются периоды официальной работы, сведения о страховых взносах и количество пенсионных коэффициентов, учтенных при расчете пенсии. Если обнаружены ошибки или отсутствуют данные о стаже, следует обратиться в Социальный фонд России и при необходимости представить документы, подтверждающие право на перерасчет или дополнительную выплату.

Если прибавка связана с доплатой за иждивенца либо другой выплатой, назначаемой по заявлению, необходимо убедиться, что заявление принято СФР и к нему приложены все подтверждающие документы. Если после проверки вопрос не решен, пенсионер вправе запросить письменное разъяснение причин отказа или отсутствия перерасчета, а при несогласии — обжаловать решение в порядке, установленном законодательством.

Вопросы про пенсии в августе

Нужно ли подавать заявление на перерасчет пенсии работающим пенсионерам?

Нет. Если работодатель перечислял страховые взносы за предыдущий год, Социальный фонд произведет перерасчет автоматически без обращения пенсионера.

Что будет с пенсией, если пенсионер уволился в июле?

Если пенсионер прекратил работу в июле, при августовском перерасчете будут учтены пенсионные коэффициенты, сформированные за период работы, если за него уплачивались страховые взносы. Кроме того, после увольнения пенсионер получает право на выплату страховой пенсии с учетом всех пропущенных индексаций, которые не применялись в период работы.

Может ли пенсионер получить сразу несколько видов доплат (например, и за 80 лет, и за инвалидность)?

Да, разные виды повышений могут сочетаться, если для каждого из них имеются законные основания. Например, пенсионер может одновременно получать доплату за иждивенца и повышенную фиксированную выплату за северный стаж. Однако удвоение фиксированной выплаты по достижении 80-летнего возраста и в связи с установлением I группы инвалидности одновременно не предоставляется: если уже назначено одно из этих повышений, второе дополнительно не устанавливается.

Когда придут повышенные пенсии в августе?

Перерасчет устанавливается с 1 августа, однако деньги поступят пенсионеру в его обычную дату выплаты.

Изменится ли пенсия у неработающих пенсионеров в августе?

Для большинства неработающих пенсионеров размер страховой пенсии в августе не изменится. Исключение составляют случаи, когда в предыдущем месяце возникло новое право на повышение выплаты.

Куда обращаться, если прибавку не начислили?

Сначала рекомендуется проверить сведения индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте СФР. Если перерасчет действительно должен был быть произведен, но прибавка отсутствует, следует обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в МФЦ.